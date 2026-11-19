교육부 최은옥 차관은 2027학년도 수능에서 스마트 안경 등 스마트기기 부정행위 5건을 적발했다고 밝혔다. 전자기기 소지만 무효 처리되며, 98명의 부정행위자가 발생해 엄중한 책임이 부과될 예정이다.

2027학년도 대학수학능력시험 이 19일 전국 1312개 시험장에서 치러진 가운데, 정부 당국으로부터 첨단 기술을 활용한 부정행위가 적발되어 논란이 일고 있다.

교육부 최은옥 차관은 이날 정부세종청사에서 인공지능 부정행위 적발 현황을 설명하며, 스마트 기기를 이용한 부정행위가 총 5건 적발됐다고 공식 발표했다.

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스마트기기 적발 현황과 엄격한 무효 규정

최은옥 차관에 따르면, 충남의 한 시험장에서는 스마트 안경을 착용하고 시험을 치다가 감독관에게 적발된 수험생이 있어 곧바로 경찰에 신고됐다.

서울에서는 시험 시간 중 스마트폰을 활용해 문제지를 촬영하다 적발되는 사례가 발생했으며, 서울과 경기 지역에서는 화장실에서 스마트폰을 사용하는 수험생들도 발견됐다.

경기 지역의 한 시험장에서는 초소형 카메라와 무선 이어폰이 감독관 눈에 띄어 적발되기도 했다.

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교육부는 시험 시작 전과 도중 등 세 차례에 걸쳐 전국으로 위급재난문자를 발송해 휴대전화를 제출하지 않은 수험생 49명을 적발했다.

또 다른 스마트 기기와 전자기기가 발견된 경우도 44명 있었다. 교육부는 이들 98명을 모두 부정행위자로 처리했으며, "스마트 기기 활용 부정행위자는 보다 엄중한 책임을 묻겠다"고 경고했다.

현행 시험 규정상 전자기기는 시험장 반입이 금지되어 있어, 실제 사용을 했는지 여부와 상관없이 소지만 하더라도 부정행위로 간주되어 시험 결과가 무효 처리된다.

수험생 동향과 선택과목 쏠림 현상

이번 수능에는 총 54만5253명이 응시원서를 제출했으며, 1교시 기준 49만915명이 시험장에 앉아 시험을 치렀다.

결시율은 9.97%로, 지난해 대비 0.57%p 상승한 수치다.

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이번 시험은 현행 선택과목 체제로 치러지는 마지막 수능으로 기록되었으며, 23년 만에 '엔(n)수생'이 역대 최대인 17만3706명을 기록했다.

사회과학탐구 지원자 중 사회탐구를 한 과목 이상 선택한 비율인 '사탐런' 현상이 역대 최고 수준인 85.8%에 달했다.

응시 집단 구조의 변화와 선택과목에 대한 쏠림 현상이 커지면서, 등급컷 변동 가능성이 크다는 평가가 나오고 있다.

출제 난이도와 향후 대학별 논술 시험 대응

오기영 수능 출제위원장은 "초고난도 '킬러 문항'을 철저히 배제하고, 공교육 범위 내 내용만으로 변별력을 확보하도록 출제했다"며 "과목 선택에 따른 유불리 가능성을 최소화하기 위해 노력했다"고 밝혔다.

이번 주말부터 각 대학에서 진행될 대학별 논술 시험을 앞두고, 한국대학교육협의회는 20일 각 대학 입학처장이 참석한 긴급 대책회의를 소집할 예정이다.

이 회의에서는 인공지능 기반 부정행위 예방 및 대응 방안을 심도 있게 논의할 것으로 전해졌다.