2027학년도 수능 당일 AI 기기 활용 부정행위 우려로 소지품 규정이 급변하며 시험장이 긴장감 속에서 진행되었다. 수험생과 학부모의 실제 체감과 현장 상황을 상세히 전달한다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능) 날인 11월 19일, 전국적으로 치열한 경쟁과 함께 새로운 규제 변화가 공존하는 가운데 시험이 마무리되었다. 특히 시험 직전 인공지능(AI) 기기 등을 활용한 신종 부정행위 우려가 불거지면서, 당국은 소지품과 복장 규정을 갑자기 강화하는 예외적인 조치를 취했다. 이러한 긴급한 지침 변경은 수험생 들에게 상당한 혼란을 야기했으나, 막상 시험장을 나서 나온 수험생 들은 예상했던 것보다 고사장 내 분위기가 크게 다르지 않았다고 입을 모으고 있다.

AI 부정방지 규정 강화와 수험생 대응

서울 종로구 경기상업고등학교 정문 앞에서는 오후 6시께, 두툼한 패딩과 후리스, 목도리로 무장한 수험생 40여명이 한꺼번에 쏟아져 나왔다. 교문 밖으로 나온 수험생들은 일제히 고개를 두리번거리며 인파 속에서 부모를 찾았고, 발견된 순간 곧장 품에 안겼다. 시험이 너무 힘들었으며 하루 종일 앉아서 긴장했다며 푸념을 쏟아내는 딸의 등을 부모들은 말없이 토닥여 주었다.

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이날 치러진 시험은 예년과 사뭇 다른 긴장감 속에서 진행되었다. 시험 직전 불거진 AI 기기 활용 부정행위 우려로 인해 소지품 반입 기준이 엄격해졌기 때문이다. 그러나 실제 고사장 내에서는 우려했던 만큼 까다롭거나 세세하게 확인하지는 않았다는 반응이 지배적이었다. 경기상업고에서 시험을 치른 박솔빈(18)양은 원래 소지 가능했던 컴퓨터용 사인펜이나 수정테이프, 지우개까지 반입이 금지된다고 전날 갑자기 지침이 바뀌어 준비하느라 혼란스러웠다고 전했다. 박솔빈 양은 아예 연필 한 자루만 딱 챙겨 왔다고 말했다.

김민재(18)양 역시 감독관들이 소지품을 만져보며 확인하긴 했지만, 우려했던 만큼 까다롭거나 세세하게 확인하지는 않았다고 전했다. 다른 시험장에서도 이러한 반응은 반복되었다. 서울 용산구 용산고에서 만난 수험생 홍현우씨는 혹시 시험관 눈에 걸릴까 봐 일부러 단추 없는 옷을 입고 왔으며, 예전부터 쓰던 안경이라 걱정했는데 별다른 제지는 없었다고 했다. 세 번째 수능을 치르는 전석진(21)씨도 감독 방식이 이전 수능과 큰 차이가 없었다고 말했다.

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위급재난문자 발송과 학부모 반응

시민들은 이날 고장 내 휴대전화를 적발하기 위해 전국적으로 위급재난문자가 일제히 전송되는 경보음을 들으며 수능 날을 지내야 했다. 이 재난문자는 총 세 차례에 걸쳐 각각 10.5초 길이의 알림음이 최대 음량으로 울렸으며, 그 내용은 '수능 시험 부정 방지 문자입니다. 국민들께서는 놀라지 마시고 일상생활 유지하시길 바랍니다'였다.

이러한 강력한 조치에 대한 학부모의 반응은 엇갈렸다. 학부모 유은실(50)씨는 아침에 재난 문자 경보음에 엄청나게 놀랐다고 회상하며, 부정행위가 어렵겠다 싶어 다행이면서도 한편으로는 같은 교실에 그런 학생이 있으면 어떡하나 걱정도 됐다고 말했다. 그러나 이날 만난 수험생들 대부분은 문자 발송 소리를 듣지 못했거나, 시험에 방해되지는 않았다고 전했다.

수험생 이경훈(20)씨는 교실 밖에서 재난알림이 울리기는 했는데, 울린 시간이 짧아서 딱히 방해되지는 않았다고 말했다. 2019학년도부터 매년 수능에 응시해 온 수학학원 강사 장지원(26)씨는 코로나 수능도 겪어봤지만 올해만큼 전날 진땀을 뺀 적은 없었다면서도, 막상 시험장에서는 단추 스티커 부착을 자율에 맡기는 등 수험생을 배려해 조심스럽게 점검하는 분위기라 혼란 없이 평화로웠다고 평가했다.

부정행위 논란과 수험생의 마음

시험 직전 불거진 부정행위 논란에 대한 수험생들의 쓴소리도 나왔으며, 시험 마무리 후의 안도감도 함께 표출되었다. 서울 송파구 잠실고에서 시험을 마친 김예준(18)군은 다 같이 열심히 공부해서 치르는 시험인데 부정행위를 시도하려 했다는 게 너무 괘씸해 화가 났다고 토로했다. 김예준 군은 규정도 왜 전날에서야 알려주나 했다고 언급했으나, 막상 모의고사 때와 큰 변화는 없었다고 전했다.

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시험이 끝난 후 김예준 군은 이제 자유라며 집에 가서 그동안 못 한 게임도 하고 친구들과 만나 놀고 싶다며 웃어 보였다. 이러한 수험생들의 반응은 새로운 규제의 혼란 속에서도 대부분의 수험생들이 정정당당하게 시험을 치렀음을 시사하며, 이번 수능이 향후 입시 정책에 어떤 영향을 미칠지 주목받고 있다.