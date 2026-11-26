2027학년도 수능에서 적발된 부정행위가 474건으로 전년 대비 69.9% 급증했으며, 교육부는 국가시험 제재 수위를 상향 조정하기로 했다.

2027학년도 대학수학능력시험 (수능)에서 적발된 부정행위 건수가 전년 대비 약 70% 가까이 급증한 것으로 나타났다. 교육부 는 국회 교육위원회에 제출한 업무보고를 통해 이 같은 통계 데이터를 공개했으며, 이는 인공 지능(AI) 등 최신 기술을 활용한 부정 행위에 대한 우려가 반영된 결과로 분석된다.

수능 부정행위 적발 현황과 유형별 분석

교육부가 27일 국회 교육위원회에 제출한 2027학년도 수능 업무보고 자료에 따르면, 지난 25일 기준 적발된 부정행위 총건수는 474건이다. 이는 작년 같은 시기 기준 279건보다 69.9% 증가한 수치다. 이러한 증가세는 시험 관리와 감독을 대폭 강화했음에도 불구하고, 더 정교해진 수법으로 적발률이 함께 높아진 것으로 해석된다.

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부정행위 유형을 세분화해 보면 시험 종료 후 답안 작성 행위가 127건으로 나타났다. 이는 전년 대비 25건 늘어난 수치로, 시험이 끝난 직후의 허점이나 감독 사각지대를 노린 사례가 포함되었다. 또한 4교시 시험 종료 시점의 답안지 관련 부정행위 역시 127건으로 동일하게 많이 발생하여, 두 가지 유형이 적발 건수의 절반 이상을 차지하고 있다.

단순 전자기기 관련 부정행위는 51건으로 전년 53건보다 2건 감소했다. 그러나 감독관 지시 불이행 등 기타 부정행위는 57건으로 전년 대비 38건이 폭증했다. 이는 시험장 내 규정을 엄격히 준수하지 않거나 감독관의 지시에 따르지 않는 행위가 대폭 늘었음을 시사하는 대목이다. 특히 최근에는 스마트안경 착용이나 소형 카메라 활용 등 신종 수법이 등장하며 감독의 난이도를 높이고 있다.

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신종 기기 활용과 구체적인 적발 사례

특히 인공지능(AI)과 연결된 신종 스마트 기기를 이용한 부정행위가 사회 문제를 불러일으키고 있다. 세종시 새롬고등학교 시험장에는 AI를 활용한 부정행위 방지를 위해 휴대용 스캐너를 지참한 복도 감독관이 배치되어 철저한 검문을 실시했다. 충북 청주 청석고등학교 복도에도 스마트기기 활용 금지 안내문이 부착되어, 스마트안경 착용 시 시험 무효 및次年 응시 자격 박탈 경고가 명시되었다.

구체적인 적발 사례를 살펴보면, 화장실에서 스마트폰을 이용해 시험 문제를 촬영한 수험생 3명이 확인되었다. 또한 시험실 내에서 스마트폰을 사용한 수험생과 소형 카메라로 문제를 촬영한 수험생이 각 1명씩 적발되었다. 이밖에 시험실 내에서 스마트안경을 소지하고 있던 수험생 1명도 제재 조치되었으며, 이는 기존의 단순 메모장이나携帯電話을 넘어선 고도화된 부정행위 양상을 보여준다.

국가시험 제재 수위 상향과 향후 관리 방안

교육부는 이번 수능의 엄격한 단속 경험을 바탕으로, 소관 국가시험 6종에 대해서도 수능 수준의 관리·감독 체계로 통합 강화하기로 했다. 동시에 부정행위자에 대한 제재 수위를 대폭 높이는 방안을 추진 중이다. 이는 단순한 일시 정지를 넘어, 장기적인 응시 자격 박탈을 통해 재발을 방지하려는 의도로 읽힌다.

구체적으로 유·초·중등 교원임용시험의 경우, 현행 5년에서 10년으로 응시 제한 기간이 2배로 연장된다. 법학적성시험(LEET) 역시 4년에서 10년으로 규정이 강화된다. 한국어능력시험(TOPIK)은 2년에서 10년으로, 한국사능력검정시험은 연속 3회 응시 금지에서 5년간 응시 금지로 확대 검토 중이다.

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또한 검정고시와 독학학위취득시험의 응시 제한 기간은 각각 기존 2년, 3년에서 최대 5년으로 늘리는 방안이 확정적이다. 이러한 조치들은 AI 기술 발전에 따른 부정행위 고도화에 대응하여, 시험의 공정성을 확보하기 위한 교육부의 강력한 의지를 반영한 것이다. 앞으로 시험 제도 운영 시 첨단 단속 장비를 지속적으로 도입하고 감독 인력을 보강하여 공정한 시험 문화를 조성할 예정이다.