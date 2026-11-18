11월 19일 치러지는 2027학년도 수능을 앞두고 전국에 예고된 한파로 핫팩과 담요 판매가 급증하고 있다. 또한 첨단 AI 감시 강화로 전자기기 반입이 제한되면서 아날로그 손목시계의 수요가 크게 늘고 있다.

11월 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 이틀 앞둔 시점에서 수험생과 학부모들의 막바지 준비물 점검이 한창이다. 기상청은 수능 당일 전국에 6년 만의 한파가 예상됨에 따라 각별한 주의가 필요하다고 경고했으며, 이에 따라 핫팩과 담요 같은 방한용품 구매가 급증하고 있다. 또한 인공지능(AI) 기반 부정행위 방지 대책이 발표되면서 시험장 반입 규정이 엄격해져 아날로그 손목시계 의 인기 또한 두드러지고 있다.

수능 당일 영하 4도 한파 대비 방한용품 매출 급증

유통업계와 기상청의 데이터에 따르면, 11월 19일 수능 당일 전국 아침 최저기온은 영하 4도에서 영상 6도 사이를 오갈 것으로 예보되었다. 낮 최고기온은 3도에서 10도 사이를 기록하겠지만, 특히 서울은 아침 최저기온이 영하 1도까지 떨어질 것으로 예상되어 강한 바람까지 불면 체감온도는 더욱 낮아질 전망이다. 이러한 기상 악보는 2020년 이후 6년 만에 겪는 수능 한파로 기록되며 수험생들의 극심한 추위를 유발할 것으로 보인다.

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이러한 날씨 예측에 편의점과 대형 마트 등 유통업계는 시험장 인근 점포를 중심으로 방한용품 물량을 대폭 확대했다. GS25는 이달 1일부터 17일까지 직전월 동기 대비 매출을 분석한 결과, 핫팩과 손난로 판매량이 무려 641% 증가했고 방석핫팩은 2901%나 폭발적인 성장세를 보였다고 밝혔다. 또한 컴퓨터용 싸인펜은 101%, 지우개는 92% 각각 판매가 늘어났으며, 이마트24 역시 지난해 수능 당일 컴퓨터용 사인펜 판매량이 전년 대비 90%, 기능성 캔디류가 28% 증가한 바 있다.

대형 마트들도 수험생들의 추위 걱정을 덜어주기 위한 할인 행렬에 동참하고 있다. 롯데마트는 핫팩 '하루 핸드워머(10개입)'와 '하루 바디워머(10개입)'를 2개 이상 구매 시 50% 할인 판매하며, 충전식 손난로 9종을 최대 20% 할인한다. 또한 '오늘좋은 코지플란넬 담요 4종'은 30% 할인된 가격에 각각 5000원에서 9000원대에 판매되어 수험생들의 높은 관심을 받고 있다.

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AI 감시 강화로 아날로그 시계 반입 허용, 전자제품 판매 금지

올해 수능에서 가장 큰 화두가 된 것은 첨단기기를 활용한 부정행위 방지 조치다. 스마트안경과 초소형 카메라 등의 사용 우려가 커지면서 정부와 교육 당국은 시험장 내 전자기기 반입을 엄격히 통제하기로 했다. 이에 따라 시험장에서는 시침, 분침, 초침이 달린 아날로그 시계만 허용되며, 통신이나 결제 기능이 있거나 전자식 화면표시기가 있는 제품은 절대 반입할 수 없다.

이러한 규제 변화에 따라 유통업계에서 아날로그 손목시계의 수요가 비약적으로 증가했다. 이마트는 시험장 반입이 가능한 저소음형이자 큰 숫자로 가독성이 우수한 수능 합격 손목시계를 10% 할인하여 판매 중이다. M형은 1만2420원, L형은 1만3320원에 판매되며, 전자기기 반입 제한에 따른 아날로그 시계의 중요성이 강조되고 있다.

정부, 감독 인력 확충으로 전수검사 및 소지품 단속 강화

정부는 올해 첨단기기를 이용한 부정행위를 원천 차단하기 위해 감독 인력을 대폭 증원한다. 시험장마다 8400여명의 감독 인력을 추가 배치하여 수험생의 안경을 전수검사하고, 옷 단추와 소지품까지 철저히 점검하는 등 단속 수위를 높일 계획이다. 이는 수험생들에게 불리할 수 있지만, 공정한 시험 절차를 보장하기 위한 필수적인 조치로 평가된다.

유통업계 관계자는 "올해는 수능 한파에 대비한 방한용품뿐 아니라 전자기기 반입 제한에 따른 아날로그 시계와 시험 준비물에 대한 관심이 크게 커지고 있다"며 "시험장 인근 점포를 중심으로 수험생들이 필요한 상품을 구매할 수 있도록 만전을 기하고 있다"고 설명했다. 11월 19일, 수험생들은 혹독한 한파와 엄격한 감시 속에서도 마지막 준비를 완료하고 시험장에 들어설 예정이다.