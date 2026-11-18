2027학년도 수능을 하루 앞둔 18일, Ai 부정행위 우려로 인한 수험생 불안과 필기구 사용 규정 변경 등 주요 변경 사항이 공개되어 시험장 분위기가 무겁게 가라앉았다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 하루 앞둔 18일 오전 서울 종로구 중앙고등학교와 은평구 은평고등학교 등 주요 시험장 인근 학교에서는 수험생 들을 대상으로 한 긴박한 안내와 응원이 동시에 이루어졌다. 이번 수능은 최근 세무사 시험 수석 합격자의 대형 부정행위 사건과 생성형 인공지능(Ai)을 활용한 부정행위 가능성에 대한 사회적 우려가 최고조에 달한 가운데 치러지기 때문에 수험생 들의 불안감이 상존하고 있다.

전자기기 소지만 부정행위, Ai 활용 우려 고조

중앙고등학교 이지원(51) 교사는 수험표를 받아 든 제자들을 다독이며 스마트폰과 스마트워치 등 전자기기의 반입 금지를 강조하는 칠판 영상 메시지를 송신했다. 교사 이지원은 소지 및 착용만 하더라도 부정행위로 처리된다는 점을 재차 경고하며, 손짓이나 소리로 신호를 주고받거나 무선 기기를 몰래 사용하는 행위에 대해서도 엄정한 단속이 이루어질 것임을 알렸다. 특히 Ai 등을 활용한 부정행위 정황이 포착될 경우 감독관들이 어떻게 대처해야 하는지에 대한 고민이 깊은 상황에서, 수험생들의 심리적 안정을 위한 다독임의 필요성이 크게 대두되었다.

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필기구 흑색 연필 제한, 학생들 혼란 겪어

이날 일선 학교에는 수험생이 시험장에 가져갈 수 있는 필기구가 흑색 연필로 제한된다는 긴급 안내가 전달되며 예상치 못한 혼란이 빚어졌다. 은평고등학교 교사 조민진 씨는 학생들을 위해 사인펜과 수정테이프, 지우개 등을 응원 선물로 준비했으나 사용이 불가능하게 되어 당황스러움을 드러냈다. 조민진 교사는 학생들이 혼란스러워할 것을 감안하면서도, 그럼에도 불구하고 평소 실력을 잘 발휘하여 시험을 잘 봐주기를 바란다는 응원의 메시지를 전달하며 급하게 변경된 지침을 설명해야 하는 어려움이 있었다.

은평고 3학년 오준영 군은 Ai 이슈에 대한 걱정이 없지는 않지만, 이를 개의치 않고 시험에 임하겠다고 다짐했다. 오 군은 부정행위자에 대한 분노의 마음이 들 때도 있었으나, 자신이 하던 대로 시험을 보고 연연하지 않겠다는 의지를 밝혔다. 이러한 학생들의 솔직하고도 현실적인 고민은 Ai 부정행위 논란이 단순한 규제 문제를 넘어 수험생들의 시험 준비心态에 깊은 영향을 미치고 있음을 보여준다.

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장행식과 레드카펫, 선배에 대한 응원 이어져

이러한 긴장감 속에서도 각 교정에서는 후배와 교사들이 모여 예비소집을 위해 학교를 떠나는 수험생들을 응원하는 장행식 행사가 활발히 진행되었다. 중앙고등학교 교정에는 레드카펫이 깔려 있었고, 수험생들이 그 위를 지나갈 때 후배 학생들은 화이팅과 시험 잘 보세요 등의 응원 구호와 박수로 시험장 입성을 축하했다. 중앙고 2학년 김제용 군은 Ai 논란과 관련해 확실한 대책 마련으로 시험의 공정성을 챙겨주길 바란다는 당부와 함께, 요즘의 이슈가 선배들의 1년 노력에 비하면 별것 아니라고 말하며 선배들의 목표를 응원했다.

공정성 확보와 수험생 심리 안정, 다음 단계로

시험장을 나선 한 3학년 학생은 선배들이 겪었을 감정을体会하며 선배들이 이런 기분이었구나라고 혼잣말하는 모습을 보이기도 했다. 이는 Ai 부정행위 논란과 필기구 규정 변경 등 여러 변수가 겹친 이번 수능이 수험생들에게 단순한 학력 평가 그 이상의 심리적 부담으로 작용하고 있음을 시사한다. 교육 당국과 학교 측은 생성형 Ai 등 새로운 형태의 부정행위에 대한 철저한 대비와 감독 강화 계획을 마련하고 있으며, 수험생들이 공정하게 경기를 치를 수 있는 환경을 조성하기 위한 노력을 계속할 계획이다.