2027학년도 대학수학능력시험 당인 예상 최저기온 영하권, 체감온도更低, 도로 결빙 가능성... 수험생과 학부모를 위한 핵심 기상 정보 및 인공지능 부정행위 방지 규정 안내

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 2026년 11월 18일, 수험생과 학부모들은 시험장 위치 확인을 위한 예비 소집에 참여하며 긴장감을 늦추지 못하고 있다. 특히 서울 종로구 중앙고등학교와 경남 창원교육지원청 마산센터, 울산시 중구 약사고 등 주요 시험장에서 진행된 이 행사에서는 추운 날씨와 시험 규정 변경 사항에 대한 안내가 집중되고 있다.

시험 당일 예상 기상 조건과 체감온도

기상청은 2027학년도 수능 시험 당일인 11월 19일 아침 최저기온이 영하 4도에서 영상 7도, 낮 최고기온은 영상 3도에서 영상 10도로 매우 추울 것으로 예보했다. 주요 도시별로는 서울이 영하 1도에서 영상 4도, 인천이 영상 0도에서 영상 5도, 수원이 영하 1도에서 영상 5도를 기록할 것으로 보인다. 강릉은 영상 0도에서 영상 7도, 대전과 세종은 영하 1도에서 영상 6도, 광주는 영상 3도에서 영상 7도로 예상된다. 대구는 영상 1도에서 영상 7도, 울산은 영상 2도에서 영상 9도, 부산은 영상 0도에서 영상 10도, 제주도는 영상 9도에서 영상 11도의 기온 분포를 보이면서 전국이 한파에 노출될 전망이다.

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도로 결빙 예방과 적절한 방한 대책

당일 강한 바람으로 인해 체감온도는 실제 기온보다 더 낮아질 가능성이 높아, 수험생들은 옷을 여러 겹 겹쳐 입어 체온을 유지하는 것이 중요하다. 기상청은 시험장 가는 길에 목도리, 장갑, 핫팩 등의 방한용품을 반드시 챙길 것을 당부했다. 전날 내린 비나 눈이 얼어 도로에 살얼음이 생길 수 있으므로, 평소보다 일찍 시험장으로 출발하여 교통 체증이나 사고에 대비해야 한다.

인공지능 부정행위 방지를 위한 착용 규정

올해 수능에서는 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 방지하기 위해 기존과 다른 엄격한 Dress Code가 적용된다. 수험생은 시험장 내 모든 단추마다 스티커를 부착해야 하므로, 단추가 달린 옷의 착용을 자제하고 스웨터나 조끼 등 단추가 없는 의류로 준비하는 것이 현명하다. 또한, 목걸이나 반지 등 금속성 장신구는 스티커 부착 과정에서 방해가 되거나 보안 검색에 걸릴 수 있으므로 가급적 착용하지 않는 것이 좋다.

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스마트 기기에 대한 시험장 반입 금지

창원교육지원청 마산센터 등 일부 시험장에서는 스마트안경의 반입을 명확히 금지한다는 안내판을 설치하여 수험생들의 오인을 방지하고 있다. 이러한 규정은 디지털 기기 활용을 통한 부정행위를 원천 차단하기 위한 조치로, 수험생들은 개인 휴대전화나 스마트워치 등 전자제품을 미리 가방에 정리하여 시험장 반입을 엄격히 준수해야 한다.

예상 적설량과 수험생 생활 전반의 주의사항

시험 당일 예상 적설량은 경기남부서해안과 서해5도에서 1㎝ 안팎, 충청권과 전라권, 경상권, 제주산지에서 1에서 5㎝로 예상된다. 울산시 중구 약사고에서는 담임 선생님이 학생들에게 간식과 수험생 유의사항 책자를 배포하며 응원의 메시지를 전하는 모습도 포착되었다. 수험생들은 이러한 날씨와 규정 변화를 미리 숙지하고 여유 있는 시간 내에 시험장에 도착하여 안정적인 시험 본분에 집중할 수 있도록 준비해야 한다.