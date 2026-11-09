2027학년도 수능, 모든 전자기기 반입 금지 및 AI 스마트기기에 대한 제재 강화

교육부는 11월 19일 시행되는 2027학년도 수능 시험장에 모든 전자기기 반입을 전면 금지한다고 발표했다. 특히 AI 기능이 탑재된 스마트기기는 착용만 해도 시험 무효 및 다음 해 자격 박탈 등 엄격한 제재가 적용된다.

교육부 는 11월 9일 ' 수험생 유의사항 안내자료'를 배포하며, 다가오는 11월 19일 시행되는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)의 시험 규칙을 대폭 강화한다고 밝혔다. 이번 안내자료에 따르면 시험장 내 스마트안경, 스마트워치, 태블릿PC, 통신 기능을 갖춘 이어폰 및 전자담배를 포함한 모든 전자기기의 반입이 전면 금지된다.

스마트기기의 전면 반입 금지 및 구체적 품목

교육부가 제시한 금지 품목은 매우 구체적이다. 시험장에는 태블릿PC, 블루투스 등 통신 기능이 있는 이어폰, 전자담배가 들어갈 수 없으며, 시계의 경우에도 결제나 통신 기능이 없거나 LCD, LED 등 전자식 화면 표시기가 탑재되지 않은 아날로그 시계만 휴대가 허용된다. 이 외의 모든 전자장치는 시험 시작 전 감독관의 지시에 따라 제출해야 하며, 시험 종료 후 반납받을 수 있다.

Also read 미국 중간선거 불확실성, 외국인 7조6천억원 대량 유출

AI 스마트안경 착용 시 엄격한 제재 조치

가장 눈에 띄는 변화는 인공지능(AI) 기능이 탑재된 스마트기기에 대한 엄격한 제재 규정이다. 교육부는 AI 기능이 있는 스마트안경을 시험 중 착용하는 행위조차 기한으로 간주하여, 해당 연도의 시험 결과를 무효 처리한다고 발표했다. 이는 단순 반입 차단을 넘어, 시험 중 착용 자체를 부정행위로 규정하는 것이다.

뿐만 아니라 이러한 행위가 적발될 경우, 다음 해인 2028학년도 수능 응시 자격도 함께 박탈된다. 최교진 교육부 장관은 수험생들이 시험 전 필수적으로 이러한 유의사항을 숙지하고, 모든 전자기기를 시험장에 가져오지 말 것을 강력히 당부했다.

Advertisement

신분증 확인 절차 및 기타 시험 규정 준수

시험장 출입을 위한 신분증 제시 절차도 명확히 규정되었다. 유효 기간이 지난 모바일 신분증은 인정되지 않으며, 수험생은 유효 기간 내의 주민등록증, 운전면허증, 여권, 청소년증 중 하나를 지참해야 한다. 또한 답안지 작성 시 샤프나 연필을 사용해야 하며, 이중 표기를 할 경우 불이익이 발생할 수 있어 신중한 응시가 요구된다.

최교진 장관은 지금까지 쌓아온 노력이 불미스러운 사건으로 물거품이 되지 않도록 주의를 기울일 것을 요구했다. 이는 시험의 공정성을 최우선으로 삼아, 모든 수험생이 공정한 경쟁 환경에서 자신의 역량을 발휘할 수 있도록 하기 위한 조치이다.

돌발 상황에 대비한 안전 조치 및 향후 전망

시험 중 지진 등 돌발 상황이 발생했을 때의 대응 체계도 사전에 마련되었다. 각 시험장은 자체적으로 마련된 대처요령에 따라 수험생의 안전을 최우선으로 두고 신속하게 조치를 취할 계획이다. 이러한 종합적인 규제 강화는 2027학년도 수능의 공정성을 한층 더 높이는 계기가 될 것으로 예상된다.