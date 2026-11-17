23년 만에 최대 규모인 N수생이 몰린 2027학년도 수능을 앞두고 교육부의 강력한 부정행위 방지 대책과 영역별 응시자 쏠림 현상이 주목받고 있습니다.

2027학년도 대학수학능력시험이 이틀 앞둔 11월 17일, 전국 수험생들이 치열한 경쟁을 앞두고 있습니다. 경남 창원시 마산합포구 성지여자고등학교 교실에서는 3학년 학생들이 자율학습에 열중하며 최종 준비를 마치고 있으며, 서울 성북구 강북종로학원에는 마무리 단계의 수험서들이 쌓여 있습니다. 이러한 현장의 긴장감은 올해 수능이 현행 체제로 치러지는 마지막 시험이며, 지역 의과대학 정원 확대에 따른 지원 쏠림 현상이 겹치면서 상위권 경쟁이 더욱 치열해질 것이라는 전망과 맞닿아 있습니다.

교육부는 18일 예비소집을 통해 수험표 배부와 시험장 위치 확인을 진행한 후, 시험 본일까지 철저한 감독 체계를 가동합니다. 정부는 전날 발표한 수능 부정행위 방지 추가 대책에 따라 시험장 내 안전성을 한층 강화했으며, 모든 수험생의 옷 단추마다 스티커를 부착하여 외부物品的 반입을 원천 차단합니다. 또한 안경은 매 교시마다 집중 점검하는 절차를 도입했으며, 가방은 교실 밖 복도에 일괄 보관하도록 규정하여 시험 중 사각지대를 최소화했습니다.

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19일 오전 8시 40분부터 오후 5시 45분까지 진행되는 이번 수능은 전국 85개 시험지구 1천312개 시험장에서 실시됩니다. 시험의 난이도나 유형과 별개로 가장 큰 변화는 응시 인구의 구성에 있습니다. 지난해 황금 돼지띠인 2007년생 여파로 재학생이 9% 이상 증가했던 것과 달리, 올해는 졸업생과 검정고시생으로 구성된 N수생이 19만 6천 473명으로 집계되어 전년 대비 1만 4천여 명 증가했습니다. 이는 2004학년도 19만 8천 25명 이후 23년 만에 최다 규모로 기록된 것이며, 이 중 재입학한 반수생만 10만 명에 달할 것으로 추정됩니다.

N수생 급증의 배경에는 현행 수능 체제의 종말과 새로운 의대 정원 정책이 복합적으로 작용하고 있습니다. 내년부터 2028학년도 수능부터는 문·이과 통합시험 형태로 변경되면서, 많은 학생이 현행 체계에서 마지막 기회를 잡으려는 움직임을 보이고 있습니다. 특히 지역 의과대학 정원 확대 정책인 지역 의사의제 도입이 첫 적용되는 해라는 점이 수험생들의 선택에 큰 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 상위권 대학 진학을 목표로 하는 N수생들의 경쟁 심화는 이미 예견된 결과로, 입시 전문가들은 올해가 마지막 현행 체제 시험이라는 점에서 치열한 점수 경쟁이 예상된다고 분석합니다.

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영역별 응시 현황에서도 뚜렷한 편차가 확인되며, 특정 과목에 대한 쏠림 현상이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 국어 영역에서는 지원자 중 75%가 '화법과 작문'을 선택한 반면, '언어와 매체'는 25%에 그쳐 작년(화법과 작문 68.4%, 언어와 매체 31.6%)보다 불균형이 심화되었습니다. 이는 특정 과목이 난이도나 평가 방식에 따라 선호도가 결정되면서, 수험생들이 전략적으로 한 과목에 집중하는 경향을 반영하는 결과입니다. 감독 인력 또한 8천 400여 명이 추가로 배치되어 이러한 집중도가 시험 운영에 미치는 영향을 관리할 계획입니다.

탐구 영역에서는 사회과학탐구(사탐)와 과학기술탐구(과탐) 간의 격차가 극명하게 드러나며 진로 선택의 양상을 보여줍니다. 전체 탐구 응시자 53만 1천 676명 중 사탐을 한 과목 이상 선택한 응시자가 45만 2천 219명으로 압도적인 85.1%를 차지했으며, 과탐 응시자는 16만 182명에 불과했습니다. 이러한 과목 선호도의 불균형은 향후 대입 전형의 공정성 논의와 연계될 수 있으며, 수험생들은 자신의 적성과 대학 요구사항에 맞춰 남은 기간 동안 집중적인 학습 전략을 수정해야 할 처지에 놓였습니다.

교육부는 이러한 대규모 응시와 쏠림 현상에 대비하여 감독 인력을 증원하고 물품 검사를 강화하는 등 시험 운영의 안정성을 최우선으로 고려하고 있습니다. 수험생들은 18일 예비소집을 통해 최종 시험장 위치와 유의 사항을 확인한 후, 19일 본시험에 임해야 합니다. 현재 진행 중인 부정행위 방지 조치는 단순한 절차를 넘어, 수백만 수험생의 미래를 좌우하는 시험의 공정성을 지키기 위한 필수 조치로 받아들여지고 있습니다. 이번 수능이 현행 체제의 마지막이라는 점에서, 모든 참가자는 남은 기간 철저한 준비를 통해 자신의 목표를 향해 최종 관문을 돌파할 예정입니다.