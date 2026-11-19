2027학년도 대학수학능력시험이 19일 종료됨에 따라 서울 여의도여자고등학교 앞에는 수험생을 기다리는 가족과 친구들로 붐볐다. 시험장의 뜨거움과 감동을 담았다.

2027학년도 대학수학능력시험 (수능)이 19일 종료를 알리는 종소리와 함께 막을 내렸다. 시험의 마지막 날인 이날 오후, 서울 영등포구 에 위치한 여의도여자고등학교 는 수험생 들의 등교를 기다렸던 가족들과 친구들로 문전성시를 이뤘다. 특히 시험이 끝난 수험생 들을 맞이하는 학부모와 선후배들의 열기는 그 어느 때보다 뜨거웠으며, 경찰까지 동원되어 현장의 교통 질서를 철저히 관리하는 등 대규모 인파가 몰린 것으로 확인되었다.

시험 종료와 함께 쏟아진 가족과 친구들의 응원

시험장 입구에는 시험을 마치고 나오는 수험생들을 기다리던 많은 사람들이 모여 있었다. 이들은 교내 쪽을 주의 깊게 지켜보며, 기다리던 수험생의 모습을 처음 확인할 때마다 손을 흔들며 환하게 맞이했다. 일부 가족들은 자녀가 시험장을 벗어나자마자 스마트폰을 꺼내 그 모습을 계속 담으려 했으며, 수능을 마친 자녀 또는 친구들의 얼굴에 웃음이 번지자 즉흥적으로 기념사진을 찍는 모습도 쉽게 볼 수 있었다.

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수험생들의 표정에는 다양한 감정들이 교차했다. 밝은 표정으로 시험장을 뛰쳐나오는 수험생이 있는가 하면, 가족을 만나자마자 그동안의 긴장이 풀려 눈물을 훔치는 모습도 보였다. 이는 긴박한 시험 기간 동안 쌓였을 심리적 스트레스가 해소되면서 자연스럽게 터져 나온 감정의 분출로 해석된다. 시험을 다 본 수험생은 취재진을 향해 V자 손짓을 하며 기쁨을 만끽하기도 했으며, 엄마는 시험을 보고 나온 딸을 따뜻하게 안아주며 격려했다.

경찰의 동원과 시민들의 뜨거운 관심

여의도여자고등학교 앞은 시험 종료와 함께 일순간 교통 정체와 혼잡으로 이어졌다. 이에 서울 영등포구 관할 경찰이 현장에 투입되어 교통 정비를 주도했다. 수험생들이 안전하고 빠르게 고국할 수 있도록 교통 흐름을 유도하는 것은 물론, 몰려든 가족들과 친구들로 인한 보행자 안전을 확보하기 위해 경찰이 직접 나선 것이다.

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시험 종료 후에도 학교 주변에는 수많은 시민들이 모여 수험생들의 모습을 응시했다. 한 시민은 활짝 팔을 벌려 시험을 마친 수험생을 맞이하기도 했으며, 친구들은 수험생에게 꽃다발을 건네며 축하의 뜻을 전달했다. 이처럼 여의도여자고등학교 앞은 단순한 교통 지점을 넘어, 대한민국 교육의 한 페이지를 장식하는 수험생들과 그들의 가족, 그리고 지역사회가 하나가 되는 공간으로 변모했다.

감정적 교차로에서 피어난 치유와 축하

수험생들 사이에서는 친구들이 서로의 고생에 위로를 전하며 꽃을 건네는 모습도 빈번하게 관찰되었다. 이는 수능이라는 공통의 시험을 치르며 맺은 끈끈한 유대감이 시험 종료와 동시에 폭발적으로 표출된 결과다. 일부 수험생은 수능이 끝난 기쁨을 만끽하며 여유로운 모습으로 시험장을 나서기도 했으며, 이는 그동안의 학업 스트레스가 어느 정도 해소되었음을 보여주는 긍정적인 신호로 받아들여진다.

가족들의 반응 또한 뜨거웠다. 딸을 영등포구 여의도여자고등학교에서 마중 나온 아빠는 딸의 모습을 영상으로 철저히 담았으며, 엄마 역시 시험을 마친 자녀를 반갑게 맞이하는 등 가족 간의 정을 나누는 시간이 길게 이어졌다. 이러한 가족의 지지는 수험생들이 향후 대입 전형 과정에서 겪게 될 심리적 부담감을 줄이고, 안정적인 일상으로 복귀할 수 있도록 하는 중요한 버팀목이 될 것이다.

수험생들의 일상 복귀와 대입 전형의 다음 단계

2027학년도 대학수학능력시험이 종료됨에 따라 수험생들은 이제 본격적인 대입 전형의 다음 단계로 넘어간다. 시험장에서 나왔다고 해서 모든 것이 끝난 것은 아니며, 자신의 성적에 따라 지원할 대학과 학과를 결정해야 하는 중요한 시기가 도래한 것이다. 이날 여의도여자고등학교를 찾은 수많은 가족과 친구들의 응원은 수험생들이 향후 대학 입학 및 다양한 활동에서 더 큰 성과를 이루어내도록 할 것임을 기대하게 한다.

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서울 영등포구 여의도여자고등학교 앞에서 목격한 뜨거운 사랑과 응원은 단순한 한시적인 현상을 넘어, 대한민국 교육 문화의 한 단면을 보여준다. 시험이라는 큰 고비를 넘긴 수험생들이 이러한 지지 속에서 앞으로의 여정에서 더욱 강인한 정신으로 성장하길 바라며, 이번 수능이 모든 수험생들에게 새로운 꿈과 희망을 시작하는 계기가 되기를 바란다. 또한, 경찰과 시민들이 보여준 적극적인 배려는 지역사회가 교육과 함께한다는 점을 다시 한번 일깨워주었다.