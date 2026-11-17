2027학년도 수능을 이틀 앞둔 11월 19일, 스마트 안경 및 초소형 카메라를 이용한 부정행위 우려로 수험생들이 안경 변경을 고민하고 있다. 교육부는 추가 대책을 마련 중이며 수능 연기는 없다고 밝혔다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 11월 19일 일요일로 치러지기 하루 앞두고, 수험생 들과 학부모들 사이에서 새로운 불안 요인이 대두되고 있다. 교육부 가 11월 16일 스마트 안경 뿐만 아니라 초소형 카메라 를 활용한 부정행위 가능성을 우려하며 추가 대책을 마련 중이라고 밝히면서, 평소 사용하던 안경 착용 여부까지 시험 공정성에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 확산되고 있기 때문이다. 이러한 상황 속에서 많은 수험생 이 안전한 안경 착용을 위해 고민하는 모습이다.

스마트 안경 논란과 수험생의 안경 변경 고민

교육부의 입장 표명으로 인해 다양한 수험생 커뮤니티에는 스마트 안경 의혹을 피하기 위해 안경을 바꾸려는 글이 이어지고 있다. 한 수험생은 온라인 포럼에 자신의 경험을 공유하며, 고3 중간고사 당시 검은 뿔테 안경이 흘러내려 테를 손으로 잡고 본 시험 때문에 선생님으로부터 의심을 샀던 일을 기억했다. 그는 이번 수능에서는 검은 뿔테 대신 반투명 뿔테 안경을 착용하려다가, 이것이 마치 AI 안경처럼 보이지 않을까 걱정하며 조언을 구했다.

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이러한 우려는 다른 수험생들에게서도 비슷한 반응으로 이어졌다. 일부는 렌즈를 착용하고 시험에 임하려는 계획을 밝히거나, 이미 시장에는 투명 뿔테의 AI 안경이 출시되었다는 사실을 지적하며 경계를 늦추지 않겠다는 뜻을 비췄다. 또 다른 수험생들은 얇은 금속 테안경이나 평생 끼던 뿔테에서 무테 안경으로 급하게 변경하는 등의 사례를 공유했다. 이는 단순히 시력 교정 도구를 넘어, 시험장에서의 오해를 예방하기 위한 전략적 선택으로 보인다.

수험생들의 불안과 심리적 영향

스마트 안경 외에도 시계나 일회용 귀마개 등 기존에 사용하던 준비물을 가지고 가도 오해를 살 수 있을지 걱정하는声이 높다. 재수생 A씨는 지난해 수능 때 소음 차단용 귀마개를 준비해 감독관의 검사를 받은 후 사용했지만, 올해는 집중 감시 대상이 될 것 같아 사용하지 않기로 했다고 밝혔다. 그는 갑작스러운 규정 변화 없는지 확인해야 하는 막박임에 초조함을 호소했다.

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경기 지역 수험생 김모 양은 요즘 친구들이 시험 날 바로 옆에서 누가 커닝을 하지 않을지 많이 걱정한다고 전했다. 그녀는 시험 출제 유형보다 시험이 공정하게 치러질 수 있을지를 더 우려하는 분위기라고 말했다. 이러한 불안감은 서울대 심리학과 곽금주 교수의 지적처럼, 결과가 중요한 시험일수록 공정성에 대한 신뢰가 중요한데 부정행위 논란이 수험생들에게 상대적 박탈감과 불안을 안기고 시험 결과에 대한 불신으로 이어질 수 있다고 우려했다.

교육당국과 교사, 입시 강사의 대응

이러한 혼란 속에서 교육당국은 확고한 입장을 고수하고 있다. 교육부는 11월 16일 스마트 안경과 초소형 카메라를 이용한 부정행위 가능성을 보고 추가 대책을 마련 중이라고 밝혔으며, 수능 연기에 대한 질문에는 확실하게 부정하는 입장을 반복했다. 이는 시험 일정 변경 없이 현재 진행될 것임을 시사하는 것으로, 수험생들이 남은 시간을 효율적으로 활용해야 함을 강조하는 셈이다.

현장 교사들과 입시 강사들도 학생들의 심리 안정을 위해 최선을 다하고 있다. 경기 지역의 한 고교 3학년 담임교사는 올해는 AI 관련 논란에 동요하지 말고 시험에 집중하라고 평소보다 마음을 다잡아주는 말을 많이 했다고 전했다. 또한 매년 막판 복습 요령이나 멘탈 관리 영상을 게시하던 유명 입시 강사들도 올해는 '논란에도 불구하고 정정당당한 여러분은 언제나 틀리지 않았다'는 격려 메시지를 전달했다. 이들은 AI가 인간의 정직한 노력을 무력화하는 도구가 되어서는 안 된다고 강조하며 집중을 촉구했다.

경북 칠곡군 석적고에서 열린 수능 출정식에서는 인공지능 커닝 우려 속에서도 수험생들이 후배들의 응원을 받으며 이동하는 모습이 포착되었다. 이는 수험생들이 외부의 불안 요소에도 불구하고 마지막 순간까지 최선을 다하려는 의지를 보여준 사례로 해석된다. 교육부와 학교, 그리고 강사들이 함께 노력하는 가운데, 수험생들은 남은 하루를 통해 심리적 안정을 찾고 시험장에 임해야 할 것이다.