2027학년도 대학수학능력시험 날, 수험생들의 부모를 향한 애틋한 마음과 사회적 응원이 화제다. 예약 문자와 손편지, 기관사의 감동적인 방송이 전해진 배경을 살펴본다.

인공지능과 초소형 카메라 등의 부정행위 우려로 혼란스러운 분위기 속에서 치러진 2027학년도 대학수학능력시험 에서 수험생들의 따뜻한 마음이 사회적으로 큰 반향을 일으켰다. 시험이 치러진 19일, 스레드 등 주요 사회관계망서비스에는 자녀가 보내온 감동적인 메시지에 부모들이 눈물을 흘리는 사례들이 연이어 공유되었다.

수험생들의 부모 향한 애틋한 예약 메시지

수능 당일인 19일 오전 10시 30분경, 한 수험생은 부모님께 카카오톡 메시지를 예약 전송하였다. 이 메시지를 받은 부모는 아들이 시험 중이라는 사실을 알자 놀라 기절할 뻔했다고 전했다. 아들은 시험 시작 전에 부모님께 보낼 장문의 예약 메시지를 미리 작성해 두었고, 이는 부모에게 깊은 감동을 안겨주었다.

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해당 메시지에서 수험생은 "지금 수능 보는 중"임을 알리며, 그동안 따로 전하지 못한 마음을 편지로 남겼다고 밝혔다. 또 다른 부모는 딸이 보낸 10시 도착 예약 메시지에서 "엄마, 예약 메시지니까 놀라지 말고 나 잘하고 올게. 항상 고마워"라는 내용이 적혀 있어 한순간에 눈물이 핑 돌았다고 회상했다.

이러한 사연이 담긴 게시물은 2만 개가 넘는 '좋아요'를 받으며 많은 공감을 이끌어냈다. 점심시간에 맞춰 예약 문자를 보낸 사례도 있었는데, 한 부모는 가족 톡방으로 도착한 딸의 메시지 속에서 "소고기 뭇국 완전 '존맛탱'! 땡큐"라는 유쾌한 문구를 발견하여 깜짝 놀랐다고 밝혔다.

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직접 건네는 손편지와 아픈 사랑 고백

디지털 메시지 외에도 직접 건네는 손편지를 통해 감동을 전한 사례도 존재한다. 시험장에 딸을 데려다주고 온 한 부모는 딸이 건넨 편지를 촬영해 공개하였다. 편지에는 "엄마, 나 드디어 수능 본다"며 19년간 잘 키워준 것에 대한 감사와, 자신보다 더 많은 고생과 지지를 보여준 어머니에 대한 깊은 이해가 담겨 있었다.

수험생 부모들의 이러한 이야기는 단순한 가족애를 넘어, 교육 현장에서의 인간적인 온기로서 재조명되었다. 부정행위 금지 조치로 인해 긴장감이 고조된 시험장에서, 수험생들과 보호자 간의 정서적 유대감이 더욱 뚜렷하게 드러난 것이다.

지하철 기관사의 감동적인 수능 응원 방송

수험생과 그 가족들만의 감동이 아닌, 사회적 차원의 응원이 이어지기도 했다. 출근길 지하철 내 방송을 통해 기관사들이 수험생들을 격려하는 모습이 누리꾼들 사이에서 화제가 되었다. 특히 서울 지하철 7호선 기관사의 방송은 승객들과 온라인 이용자들로부터 큰 호응을 얻었다.

7호선 기관사는 방송을 통해 "고객 여러분은 지금까지 각자의 꿈을 향해 달려오셨을 것"이라고 전제하며, 이번 시험이 인생이라는 여행의 한 여정일 뿐 끝이 아님을 강조했다. 이어 "어떠한 결과를 만나더라도 고객 여러분 앞에서는 새로운 가능성과 기회가 열려있다"는 희망적인 메시지를 전달하였다.

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한 누리꾼은 늦은 시간 출근길에 타고 있던 열차에서 "지금 시험장에 있는 수험생 여러분, 그리고 이 열차에 타신 모든 분들, 오늘 하루 아는 것만 나오길 바랍니다"라는 방송을 들었다고 전했다. 이 말을 들은 승객들은 모두 미소를 짓는 등 따뜻한 공감을 나누며 시험장을 향해 나아가는 수험생들을 응원하였다.