2027학년도 수능 영어는 교육과정 적정 난이도 유지로 1등급 비율이 안정적으로 달성될 전망이다. 사교육 문제 풀이 기술 배제, EBS 50% 연계, N수생 변별력 확보 등 핵심 출제 방향과 평가원 목표비율, 그리고 내년 선택과목 폐지 등 수능 제도의 주요 변화를 상세히 분석한다.

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일, 정부세종청사 교육부 에서 오기영 한경국립대 교수가 출제 방향에 대해 브리핑을 진행하고 있다. 이때 함께 seated한 인물은 김문희 한국교육과정평가원 장이다. 이번 시험은 교육과정의 핵심 내용을 충실히 반영하면서도 대학 교육에 필요한 능력을 타당하게 측정하는 데 중점을 뒀다.

영어 영역 1등급 안정적 달성 전망

오기영 출제위원장은 영어 영역의 난이도와 관련해 1등급 비율이 안정적으로 달성될 것으로 예상한다고 밝혔다. 절대평가 도입 취지에 따라 적정 난이도를 유지하기 위해 부단히 노력했다고 강조한 그는, 시험 문제를 통해 교육과정이 정한 어휘 수준에서 듣고 말하고 소통하는 능력을 측정했다고 설명했다.

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오 위원장은 최근 실시된 두 차례 모의평가 결과를 바탕으로 난이도를 미세 조정했다고 덧붙였다. 지난해 6월과 9월 모의평가에서 영어 난이도가 크게 엇갈렸던 상황을 고려한 결정이다. 6월 모의평가에서 영어 1등급 비율이 4.13%에 그쳤던 반면, 9월 모의평가에서는 15.5%까지 높아졌다. 두 시험 간 차이는 11.37%포인트(p)에 달한다.

작년 수능에서는 영어 1등급(원점수 90점 이상)을 받은 수험생 비율이 3.11%에 불과해 논란이 일었다. 당시 오승걸 한국교육과정평가원장은 난이도 조절 실패에 책임을 지고 사임했다. 이후 평가원은 올해 수능 영어 영역의 1등급 목표 비율을 6∼10%로 제시했다. 김문희 현 평가원장은 지난 3월 구체적인 목표 비율을 제시하지 않고 적정 난이도로 출제하겠다고만 밝혔다.

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사교육 기술 배제 및 공교육 중심 출제

출제진은 사교육에서 문제 풀이 기술을 익히고 반복적으로 훈련한 학생들에게 유리한 문항을 철저히 배제했다고 밝혔다. 오 위원장은 공교육 과정에서 다루는 내용만으로도 변별력을 충분히 확보할 수 있도록 출제했다고 강조했다.

그는 교육과정의 내용과 수준을 충실히 반영하고 대학 교육에 필요한 수학 능력을 타당하게 측정할 수 있도록 최선을 다했다고 설명하며, 교육과정의 핵심적이고 기본적인 내용을 중심으로 출제했다고 덧붙였다. 이러한 방향성은 교육의 공정성을 회복하고 수험생의 부담을 줄이기 위한 정부의 의지가 반영된 결과로 보인다.

N수생 변별력 확보와 EBS 연계율

이른바 'N수생'이 23년 만에 졸업생 응시생이 최대인 상황에서도 구별할 수 있도록 출제했다. 오 위원장은 정답률 구간을 촘촘히 고르게 분포하도록 했다고 밝혔다. N수생의 급증으로 인한 수능의 변별력 저하 문제가 부각되는 가운데, 교육부 관계자는 평범하게 내되 구별해야 한다는 입장을 유지했다.

EBS 연계율에 대해서는 문항 수 기준으로 50% 수준에서 연계 체감도를 높였다고 설명했다. 연계 방식은 개념이나 원리, 지문이나 자료, 핵심 제재나 논지 등을 활용하여 문항을 변형하거나 재구성하는 방법 등을 사용했다. 이는 수험생이 EBS 교재에만 의존하지 않고 본질적인 학습 능력을 기를 수 있도록 유도하기 위한 조치로 해석된다.

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선택과목 폐지 및 AI 부정행위 우려

2028학년도 수능부터 국어·수학·탐구 영역의 선택과목이 폐지된다. 오 위원장은 국어 영역 출제 방향에 대해 다양한 내용과 형식의 지문과 자료를 활용해 교육과정에서 설정한 지식과 기능에 대한 이해력, 그리고 학습한 지식과 기능을 다양한 담화나 글에 적용할 수 있는 창의적 사고력을 중점적으로 측정했다고 말했다.

아울러 국어·수학·탐구 영역에서 선택과목 간 유불리 가능성을 최소화할 수 있도록 했다고 강조했다. 이는 수험생이 특정 과목에 치우치지 않고 고른 학습을 할 수 있도록 하는 제도의 취지에 부합한다. AI 부정행위 우려와 관련해 오 위원장은 제한된 장소에서 출제하는 도중 AI 관련된 문제로 굉장히 나라가 어수선하다는 소식은 익히 잘 알고 있다며, 특별히 할 수 있는 방법도 없고 저희는 출제에만 전념했다고 말했다.