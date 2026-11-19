교육부가 2027학년도 수능 시험日开始인 19일 오전 8시30분, 인공지능 부정행위 및 통신기기 미제출 적발을 위해 전국민에게 위급재난문자를 발송했습니다.

교육부 는 2027학년도 대학수학능력시험 의 공정성을 확보하고 첨단 부정행위를 사전 차단하기 위해 시험 당일인 19일 오전 8시 30분을 전후하여 전국민 대상으로 ' 위급재난문자'를 발송했습니다. 이는 시험일에 위급재난문자 가 발송된 사례가 처음인 만큼 국가적 차원의 시험 관리 강화 의지를 반영한 조치입니다.

시험장 내 AI 부정행위 차단 메커니즘

이번에 발송된 위급재난문자는 수험생이 고사장에 진입하기 직전 시험 운영에 대한 경각심을 고취하고, 불법적인 통신 기기 소지를 억제하는 것을 주요 목적으로 합니다. 문자 내용에는 '(TEST ALERT) 잠시 후 2027학년도 대학수학능력시험이 시작됩니다. 공정한 시험운영을 위한 협조를 부탁드립니다'라는 안내문이 포함되었습니다.

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정부의 이번 조치는 고사장 내부에서 인공지능을 이용한 부정행위가 발생할 수 있다는 우려와, 미리 준비된 통신기기를 미제출하는 행위를 적발하기 위한 전략적 대응입니다. 기존과 달리 시험 개시 시각에 맞춰 긴급 경보음을 울려 시험 준비 과정의 투명성을 확보하겠다는 취지입니다.

시민들의 예상된 반응과 담담한 수용

발송 사실을 사전에 공개한 데다 대중교통 내에서 안내 방송이 반복되었기 때문에, 시민들은 큰 혼란 없이 침착하게 위급재난문자를 수용한 것으로 나타났습니다. 오전 8시 30분경 전국 곳곳에서 휴대전화 경보음이 일제히 울렸으나, 대중교통을 이용하던 승객들은 미리 공지된 사실임을 인지하고 놀라워하거나 당황하는 모습은 보이지 않았습니다.

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지하철을 타고 출근하던 정모씨(43)는 문자 발송 약 10분 전부터 열차 내에서 '8시 30분에 수능 관련 위급재난문자가 발송될 예정이니 놀라지 마시라'는 취지의 안내 방송이 여러 번 나왔다고 전했습니다. 이어 그는 이후 문자와 함께 경보음이 울렸을 때 열차 안의 분위기가 차분하게 유지되었다고 증언했습니다.

또한 최모씨(43)를 비롯한 다른 시민들 역시 휴대전화가 울리고 소리가 컸음에도 별다른 부정적 반응보다는 '수능이니까 하루 정도는 참아야지'라는 태도를 보였습니다. 집에서 아침을 먹던 이제형씨(23) 역시 발송 사실을 미리 알고 있었기에 '드디어 울리는구나, 이렇게 울리는구나' 정도의 반응으로 일관했습니다.

법학 전문가의 관점에서 본 사회적 합의

최경진 가천대 법학과 교수는 한국의 수능 제도가 출퇴근 시간대 조정 등 수험생의 공정성 보장을 위해 사회 전체가 큰 불편을 감수해 온 전통이 있다고 지적했습니다. 그에 따르면 한국 사회는 수능 공정성에 대한 기준이 매우 높기 때문에, 시민들 역시 정서적인 불편함 정도는 자연스럽게 수용할 수 있다는 분석입니다.

실제로 서울 시내 한 카페에서도 여러 대의 휴대전화가 동시에 울렸으나, 시민들은 화면을 확인한 뒤 '수능 때문이구나'라고 인지하고 자연스럽게 넘어가는 모습이었다고 합니다. 이는 교육부의 정책이 사회 구성원들에게 어느 정도 이해와 동의 속에서 전개되고 있음을 시사합니다.

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추가 발송 계획과 시험 운영의 향후 방향

교육부는 시험 당일인 19일 오전 8시 30분뿐만 아니라, 시험이 진행되는 동안에도 1회 이상 예고 없이 위급재난문자를 추가로 발송할 예정입니다. 사전 공지된 최초의 발송과는 달리, 추가 발송은 즉각적인 주의를 환기하기 위해 예고 없이 진행됩니다.

위급재난문자는 수신 거부가 불가능하며, 휴대전화가 무음이나 진동 상태여도 최대 음량으로 최소 40데시벨 이상 소리가 10.5초간 울립니다. 이러한 강력한 기술적 조치를 통해 시험장의 무결성을 높이고, 첨단 기술을 악용한 부정행위 가능성을 원천 차단하겠다는 정부의 계획이 향후 시험 운영에서 구체화될 것으로 보입니다.