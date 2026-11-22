2027학년도 수능에서 인터넷 미연결 온디바이스 AI 기반 부정행위 가능성이 커지고 있으며, 기존 탐지 기술의 한계가 드러나고 있어 대책 마련이 시급하다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 인공지능(AI) 스마트안경과 초소형 카메라 사용이 적발되면서 내년 시험의 부정행위 예방에 대한 우려가 고조되고 있다. 인터넷 연결 없이 기기 내부에서 작동하는 ' 온디바이스 AI' 기술의 비약적인 발전으로, 전파 탐지나 AI 이용 기록 추적을 통한 기존 단속 방식으로는 부정행위를 적발하기 어려워진 상황이다.

온디바이스 AI 성능 급상승, 단속 사각지대 형성

민간 AI 평가 프로젝트 'KSAT AI 벤치마크'의 평가 결과에 따르면, 'GPT-6.2 솔·아스트라', '클로드 페이블 5.2', '제미나이 4 네온·카본' 등 5개 AI 모델이 올해 수능의 국어, 영어, 수학 영역에서 모두 만점을 기록했다. 이들 모델의 평균 풀이 시간은 7분에서 19분 사이로 매우 단시간에 높은 성적을 달성했다.

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특히 무료로 이용 가능한 중국 문샷AI의 '키미'는 영어 영역에서 만점을 받았으며, 알리바바의 '큐웬'은 수학 및 영어에서 만점 기록을 세웠다. 이는 AI 기술이 기존 대비 월등히 향상되었음을 보여주는 명확한 지표로 작용하고 있다.

카이스트 연구진 등이 지난해 공개한 평가에서 'GPT-4o'의 2024학년도 수능 정답률은 66.1%에 그쳤다. 국내 AI 스타트업 마커AI가 같은 모델로 이듬해 수능 국어 문제를 평가한 결과 역시 75점(4등급)에 머물렀다. 당시에는 AI의 성능과 활용 방식에 뚜렷한 한계가 있어, 적발 위험을 감수하며 부정행위를 시도할 실제적 이득이 크지 않았다.

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그러나 2년이라는 짧은 시간 동안 상황이 급변했다. PC에서 출발한 AI 처리 방식은 점차 휴대폰, 그리고 이제는 안경 형태로 진화하며 기기의 크기는 점점 작아지고 있다. 이러한 흐름 속에서 시험의 공정성을 담보할 수 있는 새로운 대응 방안이 절실한 상태이다.

인터넷 미연결 온디바이스 AI의 현실화 가능성

가장 큰 문제는 인터넷 연결 없이도 AI를 이용할 수 있는 경로가 빠르게 넓어지고 있다는 점이다. 휴대폰이나 컴퓨터 안에서 직접 구동되는 이른바 '온디바이스 AI'의 성장이 이를 가능하게 한다. AI 연구기관 에포크AI의 분석에 따르면, 게임용 고사양 컴퓨터 한 대만으로 6개월에서 12개월 전의 최고 성능 AI와 유사한 수준을 구현할 수 있게 되었다.

구글의 소형 AI 모델 '젬마4 E4B'는 이미지가 포함된 수학 문제 평가에서 정답률 59.5%를 기록했다. 이전 세대 대형 모델인 '젬마3 27B'(46.0%)보다 높은 수치로, 스마트폰에서도 인터넷 없이 시험지를 촬영해 답을 구할 수 있음을 시사한다. 현재 최고 득점을 올리기에는 다소 부족하나, 발전 속도가 가속화됨에 따라 격차는 빠르게 좁혀질 전망이다.

퀄컴은 지난해 스마트폰 연결 없이 안경 안에서 AI 모델을 구동할 수 있는 스마트안경용 칩을 공개했다. 이 칩은 이전 세대 대비 크기를 26% 줄여 스마트안경에 탑재하기 용이하도록 설계되었다. 소형 AI의 성능이 향상되면 안경 하나로 촬영부터 풀이까지 모든 과정이 완료되는 단말기가 등장할 수 있다.

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전파 탐지 및 사후 추적 기술의 한계와 대응

문샷AI의 '키미'나 알리바바의 '큐웬'처럼 일부 모델이 오픈웨이트 AI 방식으로 배포됨에 따라, 문제 풀이가 기기 내부에서完결될 경우 정부의 단속 efforts는 무력화될 수 있다. 정부가 내년 수능 부정행위 대책으로 검토 중인 전파 탐지기는 스마트안경의 블루투스나 와이파이 신호를 포착하는 방식을 사용하지만, 무선통신 없이 작동하는 기기에는 단속 대상이 되는 신호 자체가 존재하지 않는다.

기기의 발열을 단서로 삼을 가능성도 제기되나, 옷 속에 숨겨진 소형 기기를 찾아내는 데에는 한계가 존재한다. 사후 추적 측면에서도 정부는 글로벌 AI 기업들과 협력하여 시험 시간대 이용 기록을 조사하겠다는 방침이지만, 이는 기업 서버에 기록이 남는다는 전제 하에 이루어진다.

김명주 AI안전연구소장은 "범용 온디바이스 AI는 아직 성능에 한계가 있지만, 특정 과목이나 시험에 맞춰 특화한다면 이야기가 달라진다"며 "만점까지 가지 않더라도 몇 문제만 더 맞힐 수 있다면 부정행위를 시도할 유인은 충분하다"고 경고했다. 그는 "온디바이스 AI는 기기 자체를 찾는 것 외에 뚜렷한 대응책이 없다"며 기술적 단속을 넘어 시험 방식 자체를 재설계해야 한다고 강조한다.