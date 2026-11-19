2027학년도 수능 수학 출제본부는 2026년 11월 19일 시험에 대해 복잡한 계산보다 교육과정의 기본 개념과 종합적 사고력 측정에 중점을 뒀다고 밝혔다. 중복조합과 미적분 등 주요 단원의 평가 방향을 상세히 설명하며 표준 교육과정을 이수한 학생에게 적합했다고 강조했다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능) 출제본부는 2026년 11월 19일 시행된 2교시 수학 영역의 출제 방향과 평가 기준에 대해 상세한 입장을 밝혔다. 출제본부는 이번 시험이 고등학교 단계에서 학습을 통해 습득한 수학의 기본 개념과 원리를 적용하여 문제를 이해하고 해결하는 능력을 측정하는 데 중점을 두었다고 밝혔다. 이는 단순한 계산 능력보다 수학의 본질적인 이해도를 확인하려는 의도로 해석된다.

복잡한 계산 배제하고 기본 개념 이해도 평가

출제본부는 복잡한 계산을 지양하고, 반복 훈련을 통해 얻을 수 있는 기술적 요소나 공식을 단순히 적용해 해결할 수 있는 문항을 의도적으로 배제했다고 밝혔다. 대신 교육과정에서 다루는 기본 개념에 대한 충실한 이해와 이를 바탕으로 한 종합적인 사고력을 필요로 하는 문항을 출제하고자 했다고 설명했다. 이는 학생들의 기계적인 암기식 학습을 탈피하고, 수학적 원리를 깊이 있게 이해하는 능력을 평가하기 위한 전략으로 평가된다.

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특히 고등학교 교육과정을 정상적으로 이수한 학생에게 적합한 문항을 출제했다고 강조하며, 교육의 정상적인 흐름을 유지한 학생들에게 공정한 기회를 제공했음을 명시했다. 이는 표준 교육과정을 충실히 따르는 학습 환경이 수능 평가의 기준으로 작용함을 재확인하는 결과라고 할 수 있다.

수학Ⅱ 및 확률과 통계, 핵심 내용 중심 출제

수학Ⅱ 영역에서는 함수의 연속을 활용해 문제를 해결할 수 있는지를 묻는 문항(15번)과 함수의 그래프의 개형을 그리고 이를 적용하는 문제(21번) 등이 포함됐다. 또한 삼각함수의 뜻을 알고 사인함수의 그래프를 활용하는 능력(14번), 속도와 거리에 대한 문제를 해결하는 능력(9번)도 평가되었다. 이러한 문항들은 함수의 성질과 그래프 분석, 그리고 이를 실제 상황이나 다른 수학 개념과 연결하여 해결하는 종합적 능력을 테스트하는 데 초점을 맞췄다.

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확률과 통계 영역에서는 중복조합의 이해와 중복조합의 수 구하기(28번), 조건부확률을 활용한 문제 해결(30번), 이산확률변수의 기댓값과 표준편차 계산(29번) 등이 출제되었다. 이 영역은 통계적 사고와 확률적 예측 능력을 평가하는 데 주력했으며, 학생들이 데이터의 특성을 이해하고 통계적 도구적용하여 합리적인 결론을 도출하는 과정을 중점적으로 점검했다.

미적분 영역, 미분적분 기본 개념 충실히 측정

미적분 영역에서는 급수의 수렴과 발산의 뜻을 알고 이를 판별하는 능력(29번), 음함수를 미분하는 기술(27번), 치환적분법을 활용한 문제 해결(30번) 등이 포함되었다. 이러한 문항들은 미적분의 핵심 도구인 미分和積分의 기본 원리가 어떻게 서로 연결되어 있는지를 이해하고, 다양한 형태의 함수에 대해 적절히 방법을 선택하여 적용할 수 있는지를 평가하기 위한 것이었다.

출제본부는 이러한 출제 방향이 고등학교 수학 교육의 본질을 잘 반영하고 있다고 판단했다. 이는 수능이 단순한 선별 시험을 넘어, 고등학교에서 가르치는 수학의 가치와 중요성을 확인하고 촉진하는 역할을 수행해야 한다는 교육부 및 교육 현장의 요구에 부응하는 결과라고 볼 수 있다.

교육과정 정상 이수가 최선의 준비 전략

출제본부의 설명은 향후 고등학교 수학 교육과 수능 준비 방향 설정에 중요한 시사점을 제공한다. 출제본부가 강조한 교육과정 정상 이수가 곧 고득점의 비결임을 다시 한번 입증한 셈이다. 이는 과도한 선행 학습이나 기출 문제 반복 훈련보다는, 학교 수학 교과서의 내용을 깊이 있게 이해하고 원리를 체화하는 학습이 더욱 중요해졌음을 의미한다.

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수험생들과 교육 관계자들은 출제본부의 입장을 통해 수능 수학이 더 이상 복잡한 계산을 빠르게 수행하는 능력만을 요구하지 않음을 확인했다. 대신 수학적인 사고과정과 논리적 추론 능력, 그리고 주어진 정보를 수학적으로 모델링하여 해결하는 능력이 더 크게 평가받고 있음을 알 수 있었다. 이러한 변화는 수학에 대한 흥미와 탐구 정신을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

2026년 11월 19일 시행된 이번 수능 수학 영역은 교육과정의 핵심 가치를 충실히 반영한 출제 경향이 뚜렷했다. 앞으로의 교육 정책과 수업 방법에도 이러한 흐름이 영향을 미칠 것으로 예상되며, 학생들은 기초 개념의 충실한 이해에 집중하는 학습 전략이 필요할 것이다. 출제본부의 이번 해명은 수능 평가의 공정성과 교육과정 연계성을 강화하는 중요한 마일스톤이 되었다.