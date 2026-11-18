2027학년도 수능 영어가 비교적 평이하게 출제될 전망이다. 지난해 영어 불eng 논란으로 사임한 전 평가원장과 달리, 현 평가원장은 적정 난이도 출제를 약속했다. 사회탐구 응시자 증가와 표준점수 변동을 분석했다.

2027학년도 대학수학능력시험이 코 앞인 2026년 11월 18일, 수험생 들은 본격적인 고삐를 죕니다. 울산광역시 중구 약사고 등 전국 각지에서는 담임 교사가 나눠준 간식과 유의사항 책자를 받고 시험을 준비하는 모습이 포착되었습니다. 또한 1학년 학생들이 선배들의 합격과 대박을 기원하며 풍물놀이를 펼치고 손팻말을 들고 응원하는 등 시험 전特有的인 분위기가 감돌고 있습니다.

영어 영역 평이 출제 전망과 목표 비율 조정

올해 영어 영역은 비교적 평이하게 출제될 것이라는 전망이 지배적입니다. 지난해 수능 영어는 '불영어'라는 비판을 받으며 1등급 비율이 3.11%에 불과했던 것과 대조되는 흐름입니다. 이때는 상위 4%를 인정하는 상대평가 방식보다 낮은 수치였다며 수시모집에서 수능 최저학력기준 미달로 인한 수험생들의 반발이 컸습니다.

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이 같은 논란 끝에 오승걸 당시 한국교육과정평가원장은 사임했고, 평가원은 올해 수능 영어의 1등급 목표 비율을 6%에서 10% 사이로 제시했습니다. 김문희 현 평가원장은 지난 3월 구체적인 목표 수치를 공개하지는 않았지만, 적정 난이도로 출제하겠다는 입장을 재차 확인했습니다.

모의평가 성적 또한 이를 뒷받침하는 지표로 작용합니다. 6월 모의평가에서는 영어 1등급 비율이 4.13%에 그쳤으나, 9월 모의평가에서는 15.5%까지 크게 상승했습니다. 두 시험 간 차이는 무려 11.37%포인트에 달하며, 원점수 90점 이상을 받으면 1등급을 받는 절대평가 방식임에도 불구하고 상대적으로 높은 등급 분포가 예상됨을 시사합니다.

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사회탐구 응시자 폭증과 과학탐구 위상 변화

2022학년도 수능부터 사회·과학탐구 구분 없이 최대 2개 과목을 자유롭게 선택할 수 있게 되면서 탐구 영역 선택 양상이 크게 달라졌습니다. 특히 주요 대학들이 자연계열 모집단위의 과학탐구 필수 응시 조건을 완화하거나 폐지하면서, 이러한 현상은 더욱 가속화되었습니다.

지난해 수능 결과, 탐구 영역 지원자 10명 중 8명 이상이 사회탐구를 선택한 것으로 나타났습니다. 이는 77.3%였던 이전 비율보다 7.8%포인트(p) 높아진 수치로, 사회탐구가 입시에서 상당히 유리하게 작용했거나 선택적 선호도가 높았음을 보여줍니다.

사회탐구 선택의 리스크와 표준점수 변수

사회탐구 선택이 무조건적인 우위를 점하지는 않을 것이라는 분석도 나옵니다. 정시모집에서는 과목별 난이도와 응시자들의 성적 분포에 따라 달라지는 표준점수와 백분위 등이 최종 합격에 결정적인 영향을 미치기 때문입니다.

만약 올해 사회탐구가 상대적으로 쉽게 출제되고 과학탐구가 어렵게 출제된다면, 오히려 과학탐구 응시자들이 표준점수에서 유리해질 가능성도 존재합니다. 응시 인원이 크게 늘어난 사회탐구보다는 응시 인원이 상대적으로 줄어든 과학탐구가 경쟁률을 낮출 수 있다는 논리입니다.

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대입 결과 예측과 수험생 대응 전략

입시 전문가들은 응시인원 변동이 반드시 합격 확률로 직결되지는 않는다고 조언합니다. 수험생들은 사회탐구 선택자 증가 현상에 일희일비하기보다, 자신의 적성과 수행 능력에 맞는 영역을 선택하는 것이 중요하다는 분석입니다.

영어 영역이 쉽게 출제될 경우, 높은 등급을 받는 수험생이 늘어날 것으로 예상됩니다. 이는 수시모집에서 수능 최저학력기준을 충족하는 인원이 증가할 가능성을 의미하며, 이에 따라 대입 경쟁 구도가 어떻게 재편될지 귀추가 주목됩니다.