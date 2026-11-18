2027학년도 대학수학능력시험이 19일 전국 1312개 시험장에서 실시된다. 정부는 AI 부정행위 방지 대책을 추가 발표하며 영하권 기온에 대비한 시험장 안내를 당부했다.

2027학년도 대학수학능력시험 이 하루 앞둔 2026년 11월 18일, 전국의 수험생 들이 시험 준비를 마무리하고 있다. 교육부 는 인공지능(AI) 활용 부정행위를 방지하기 위한 추가 대책을 이날 공개할 예정이며, 수험생 들은 시험장 위치와 유의사항을 최종 확인하는 예비소집일에 참여했다.

55만 명 수험생 1312考场에서 치러

올해 대학수학능력시험에는 총 55만 1864명의 수험생이 지원했다. 이들은 11월 19일 오전 8시 40분부터 전국 85개 시험지구 내 위치한 1312개 시험장에서 시험을 치른다. 시험장은 사전에 배정된 특정 학교나 기관으로, 수험표와 함께 시험실 배치도가 함께 안내되어 학생들이 자신의 좌석을 미리 확인할 수 있도록 했다.

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서울 서대문구 이화여자고등학교와 종로구 중앙고등학교, 은평구 은평고등학교 등 주요 시험장에서는 이날 오전부터 예비소집 행사로 학생들이 모였다. 수험생들은 시험장 안내문을 통해 휴대 가능 물품 변경 사항과 AI 기기 사용 금지 규정을 숙지했다. 이화여자고등학교 정문에는 스마트기기 활용 부정행위 관련 안내문이 부착되어 수험생들의 주의를 환기했다.

교육부는 시험 운영의 공정성을 확보하기 위해 AI 기술을 이용한 부정행위를 단속하는 추가 방안을 발표했다. 이는 최근 AI 기반의 실시간 번역이나 문제 솔루션 앱 사용 등 새로운 형태의 cheating을 막기 위한 조치로, 시험장 내 모든 스마트기기 반입 및 사용을 엄격히 금지하는 내용을 포함한다. 수험생들은 이러한 규정을 위반할 경우 즉시 시험장에서 퇴장 처분을 받을 수 있음을 인지해야 한다.

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교육부 긴급 안내와 교사들의 대응

11월 18일 예비소집일을 앞두고 서울 은평구 은평고등학교 3학년 교실에는 교육부로부터의 긴급 안내문이 공시되었다. 이 안내문은 시험장에 휴대할 수 있는 물품 변경 지침을 상세히 설명하며, 학생들이 오해의 소지가 있는 물품을 지참하지 않도록 도와주었다. 교사들은 수험생들에게 각오를 다지게 하는 장행식을 진행하며 학생들을 응원했다.

서울 종로구 중앙고등학교에서도 고등학교 3학년 수험생들이 선생님들과 후배들의 격려를 받으며 교정을 나섰다. 후배들의 응원에 힘입은 수험생들은 시험장을 향해 마지막 인사를 나누며 긴장감을 고조시켰다. 이 같은 학교별 장행식은 수험생들에게 심리적 안정을 제공하고 시험 당일 집중력을 높이는 데 기여하는 전통적인 행사로 자리 잡았다.

수능 한파 대비 체온 관리 필수

내일 실시되는 수능 날 전국 곳곳에서는 '수능 한파'가 찾아올 전망이다. 중부지방과 경상권 내륙 등 일부 지역에서는 아침 기온이 영하권으로 떨어질 것으로 예상되어 수험생들의 건강 관리가 강조된다. 추운 날씨로 인해 체온이 낮아지면 집중력이 저하되고 생체 리듬이 깨질 수 있으므로, 수험생들은 따뜻한 옷을 겹쳐 입는 등 체온 유지에 주의해야 한다.

시험장 내에서는 난방이 적절히 이루어지지만, 시험 시작 전 대기 시간과 이동 중에는 한파에 노출될 위험이 크다. 수험생들은 시험장을 방문하기 전에 미리 기상 예보를 확인하고, 손발의 circulation을 원활히 하기 위한 간단한 스트레칭이나 따뜻한 음료를 준비하는 것이 좋다. 교육부와 각 지방교육청도 추운 날씨에 취약한 수험생들을 위해 시험장 내 난방 시설 점검을 철저히 할 예정이다.

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11월 19일 오전 8시 40분부터 시작되는 수능은 2027학년도 대학 입시의 첫 관문이다. 55만 1864명의 수험생은 하루 종일 치열한脑力戰을 벌이며 자신의 실력을 발휘하게 된다. AI 부정행위 방지 대책이 강화된 가운데, 모든 수험생은 정직하고 공정한 경쟁을 통해 자신의 미래를 설계할 기회를 얻게 된다. 학부모와 지역 사회도 수험생들의 심리稳定和 건강을 위해 지원에 만전을 기해야 할 때이다.