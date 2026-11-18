한성숙 국무총리가 2027학년도 수능 AI 부정행위 차단 강화를 선언하며, 당정청 총력 대응과 함께 응시 제한 기간 10년 확대 등 법적 보완을 요청했다.

한성숙 국무총리 는 11월 18일, 국회에서 열린 ' 2027학년도 수능 AI 부정행위 대책 마련을 위한 당정협의'에 참석해 AI 첨단기술을 활용한 수능 부정행위 우려에 대해 즉각적이고 엄중한 대응 방침을 제시했습니다. 김민석 더불어민주당 대표와 최교진 교육부 장관, 임기근 국무조정실장 등 주요 정부 및 여당 간부가 모두 참석한 이번 회의에서는 공정한 시험 환경 조성을 위한 구체적 방안이 논의되었습니다.

2027학년도 수능 AI 부정행위 차단 대책 현황

한성숙 국무총리는 당정청이 총력을 다해 선의의 수험생과 학부모님의 걱정을 덜어주겠다고 밝히며, 강화된 수능 관리 감독 대책의 철저한 이행을 약속했습니다. 이는 전날 발표된 대응책을 바탕으로 내일 실시되는 수능에서 어떠한 부정행위도 차단하겠다는 강력한 의지를体现한 것으로, 전자기기 반입 차단과 휴대물품 확인 등 기존 절차를 한층 강화하겠습니다.

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정부의 이러한 조치는 급변하는 기술 환경 속에서 시험의 공정성을 유지하기 위한 필수 불가결한 조치로 평가됩니다. 한 총리는 모든 국민이 함께 받아야 하는 재난문자 발송 등 다소 불편함이 있을 수 있는 사항에 대해서도, 우리 자녀들이 공정한 시험을 치를 수 있게 하기 위한 불가피한 조치이므로 양해를 부탁드린다고 강조했습니다.

당정 협의 및 법적 보완 요청 사항

더불어민주당 김민석 대표와 한성숙 국무총리는 당정협의 자리에서 부정행위 적발 시 응시 제한 기간을 최대 10년으로 늘리는 등 법 뒷받침이 필요한 사항에 대해 논의했습니다. 한 총리는 관련 법률을 개정하여 이번 수능부터 적용되도록 소급 적용 방안도 적극 검토해 줄 것을 당측에 요청하며, 부정행위가 적발될 경우 응시 제한 기간 연장과 같은 강력한 제재 조치를 취할 것을 촉구했습니다.

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김민석 대표는 이러한 정부의 노력을 지지하며, 함께 노력하여 부정행위 없는 공정한 시험 문화를 조성하겠다고 밝혔습니다. 두 주요 인사의 대화는 정치권이 시험 공정성 유지를 위해 정부와 적극적으로 협력하겠다는 의지를 보여주는 중요한 순간이었습니다.

한성숙 국무총리는 부정행위가 발견되는 경우 형사 책임을 엄중하게 묻겠다는 방침을 재확인하며, 이는 수험생과 학부모의 신뢰를 회복하기 위한 핵심 조치라고 강조했습니다. 또한 강화된 절차로 인해 성실한 응시생들이 피해를 보지 않도록 세심한 관리감독이 이루어지겠노라고 약속했습니다.

수험생·학부모 영향 및 향후 전망

입학시험 볼 때의 긴장감과 불안함은 누구나 기억하는 부분이며, 정부는 자신의 꿈을 이루기 위해 공부에 매진한 학생들이 공정하게 평가받을 수 있도록 최선을 다하겠다고 약속했습니다. 이러한 조치는 미래의 인재들이 노력에 합당한 결과를 받을 수 있는 사회의 신뢰와 가치를 지켜가는 데 중요한 기반이 될 것입니다.

앞으로 각종 시험 부정행위를 원천 차단할 수 있는 기술적·제도적 보완 대책을 마련하여 노력한 사람들이 공정하게 보상받는 사회를 만들어가겠습니다. 2027학년도 수능을 통해 우리 사회가 시험 공정의 중요성을 다시 한번 확인하고, 더 나아가 교육 시스템 전반의 신뢰성을 높이는 계기가 되기를 기대합니다.