더불어민주당 김민석 대표는 11월 18일 열린 당정협의에서 2027학년도 수능의 AI 부정행위 대책과 관련, 수험생에게 차분한心态을 강조하며 공정한 시험 운영을 요청했다.

더불어민주당 김민석 대표 는 11월 18일 열린 ' 2027학년도 수능 AI 부정행위 대책 마련을 위한 당정협의' 자리에서 수험생과 감독관, 학부모에게 감사의 인사를 전하며 시험의 공정성을 강조했습니다. 김 대표는 이 자리에서 날씨가 추워진 만큼 수험생들이 차분한 마음으로 기량을 발휘하기를 바란다고 조언했습니다.

AI 부정행위 대응 현황과 감독관 당부

당 대표 김민석은 이번 수능이 특별 점검 절차로 인해 다소 번거로울 수 있으나, 모든 수험생이 같은 조건에 있으므로 마음을 진정하고 임한다면 큰 무리 없이 시험을 치를 수 있을 것이라고 말했습니다. 또한 그는 그동안 수험생을 위해 마음을 모아준 부모님과 시험 시간에 함께 지켜봐 주신 감독관들의 노고를 치하했습니다.

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이와 관련해 박 수석대변인은 감독관들이 단 한 명의 수험생도 억울함이 없도록 공정하고 빈틈없이 관리·감독해 줄 것을 당부했습니다. 그는 정부 당국 또한 인공지능 등 첨단 기술을 이용한 부정행위가 시험장에 전혀 끼어들지 못하도록 최선의 노력을 기울여야 한다고 강조했습니다.

국민의힘, 공정한 기회 보장의 정치적 책무 강조

국민의힘 역시 수험생들의 선전을 응원하며 시험의 공정성이 반드시 지켜져야 한다는 입장을 분명히 했습니다. 해당 당은 청년들이 흘린 정직한 땀방울이 결코 헛되지 않도록, 공정한 기회 속에서 합당한 보상을 받을 수 있는 나라를 만드는 것이 정치가 짊어져야 할 가장 무거운 책무라고 정의했습니다.

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국민의힘은 우리 청년들이 공정한 출발선 위에서 마음껏 꿈을 펼치고, 노력한 만큼 보답받는 희망찬 대한민국을 만들기 위해 모든 역량을 쏟을 것을 다짐했습니다. 이는 단순한 응원의 메시지를 넘어, 정치적 책임과 사회 정의 실현을 위한 당의 공식 입장을 담은 것입니다.

시험의 본질적 가치와 정치적 우려의 대두

국민의힘 최보윤 당 수석대변인은 시험이 배경이나 인맥에 기대지 않고도 누구나 노력한 만큼 보상받을 수 있다는 믿음을 지탱해 온 '공정의 사다리'라고 규정했습니다. 그는 이 사다리가 훼손될 경우, 심각성을 직시하지 못한 무능과 준비하지 않은 무책임의 대가를 수험생이 떠안게 된다고 우려했습니다.

이번 논의는 11월 18일 국회에서 열렸으며, 더불어민주당 김민석 대표와 한성숙 국무총리, 최교진 교육부 장관이 함께했습니다. 당정협의는 첨단 기술의 악용 가능성을 차단하고 2027학년도 대학수학능력시험의 신뢰성을 확보하기 위해 진행되었습니다.