교육부, 2027학년도 수능 당일 초소형 카메라와 AI 커닝 차단을 위해 위급재난문자 발송을 발표. 일부考生在는 OS 탈옥으로 차단을 시도하나 행안부는 위험성과 제재를 경고.

교육부 는 2027학년도 대학수학능력시험에서 증가하는 ' AI 커닝'과 스마트폰 활용 부정 행위를 차단하기 위해 수능 당일 오전 8시 25분에서 30분 사이 전국에 ' 위급재난문자'를 발송하기로 결정했다. 이 조치는 감독관이 응시자들의 제출하지 않은 휴대전화 소지를 적발하기 위한 핵심 수단으로, 시험장 내 스마트폰 사용 및 외부 정보 접근을 원천 차단하려는 정부의 강력한 의지를 반영한다.

2027학년도 수능 부정 행태와 정부 대응

교육부는 수능 당일 사전 점검을 통해 서울 영등포여자고등학교 내 시험장을 직접 방문하여 방역과 시험 환경 준비 상황을 확인했다. 이 과정에서 최교진 교육부 장관은 시중에 판매되는 초소형 카메라 뒤쪽에 '스마트기기 활용 부정행위 관련 제재 안내'문을 부착하는 등 물리적 단속 장치를 강화했다. 이는 스마트폰을 활용한 실시간 정보 검색이나 AI 기반 문제 풀이가 가능해짐에 따라 기존 단속 방식의 한계를 인식한 조치다.

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한성숙 국무총리는 2026년 11월 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 수능시험 부정 행위 대응 관련 대국민 담화문을 발표했다. 담화문에서는 수능의 공정성을 유지하기 위해 기술적 차단을 병행하되, 부정 행위를 적발할 경우 엄중한 제재를 가하겠다는 입장을 밝혔다. 정부는 응시 자격 제한, 경찰 수사, 공공 와이파이 차단 등 다양한 수단을 복합적으로 활용하여 수험생의 부정 행위를 차단한다는 방침이다.

온라인 공유 OS 탈옥 차단 기법과 전문가 의견

그러나 정부의 위급재난문자 발송 계획이 알려지자, 일부 커뮤니티 이용자들은 이 문자를 수신 차단할 수 있는 방법을 온라인상에서 공유하고 있다. 주로 사용하는 방법은 운영체제(OS) '탈옥'을 통해 시스템 설정을 조작하는 것이다. 탈옥은 일반적으로 제한되었던 기능을 사용자 마음대로 사용할 수 있도록 시스템을 해킹하는 행위를 의미하며, 이를 통해 위급재난문자의 수신 알림을 완전히 차단할 수 있다고 믿고 있다.

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전자업계 한 관계자는 개발자용 도구를 활용하면 일반 설정 메뉴에서 변경할 수 없는 시스템 설정도 조정할 수 있다고 설명했다. 하지만 그는 실제 재난문자 차단 가능 여부에 대해서는 확인이 필요하다는 점을 강조했다. 시스템 설정 변경은 스마트폰의 보안 취약점을 이용하거나 기본 보호 장치를 해제하는 과정이 포함되므로, 단순한 설정 변경과는 차이가 있다는 것이다.

행정안전부 경고와 탈옥의 잠재적 위험

행정안전부 관계자는 OS 탈옥이 전문적인 지식과 도구를 가진 일부 사람만 시도할 수 있는 고난도 기술이라고 설명하면서, 시도한다고 해서 반드시 성공한다고 보장할 수 없다고 밝혔다. 탈옥 과정에서 오류가 발생하면 휴대전화가 영구적으로 망가져 작동하지 않을 수 있으며, 이로 인해 A/S도 받을 수 없게 된다는 점이 주요 위험 요인이다.

또한 스피커 장치를 물리적으로 제거하여 소리를 내지 않는 방법을 선택하더라도, 나중에 적발될 경우 문제가 더 커질 수 있다고 경고했다. 스피커 제거는 불법 개조 행위로 간주되며, 이는 응시 자격 제한과 경찰 수사로 이어질 수 있는 중대한 위반 사항이다. 행안부는 이러한 기술적 회피 시도가 단순한 문자 수신을 막는 것을 넘어, 시험 전체의 공정성을 해치는 행위로 간주될 것이라고 강조했다.

2027학년도 수능 준비와 최종 준비 사항

교육부 관계자는 시험 당일 위급재난문자가 발송되면, 이를 수신하지 않은 응시자의 휴대전화를 적발하는 근거로 삼을 것이라고 밝혔다. 이는 응시자가 자신의 휴대전화를 제출하지 않았음을 입증하는 강력한 수단으로 활용될 예정이다. 응시자들은 시험장 입장에 앞서 휴대전화를 완벽하게 꺼내고, 필요 시에는 아예 반입하지 않는 것이 가장 안전한 방법임을 명심해야 한다.

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2027학년도 대학수학능력시험은 2026년 11월 20일에 치러지며, 현재로부터 사흘을 앞두고 시험장 내 외부인 출입이 통제되고 보안이 한층 강화되었다. 최교진 교육부 장관은 사전 점검을 통해 시험장 주변의 외부인 출입을 철저히 차단하고, CCTV와 무인 감시 장치를 활용한 단속도 병행하겠다고 밝혔다. 응시자들은 정해진 시간 내에 시험장에 도착하여 준비를 마치고, 부득이한 사유가 아닌 한 휴대전화를 반입하지 않도록 주의해야 한다.