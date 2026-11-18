2027학년도 대수능 하루 앞둔 18일, AI 부정행위 우려로 수험생과 학부모의 불안감이 고조됐다. 경기도교육청은 비상대책본부를 설치하고 24시간 대응 체제를 가동하며 시험 준비에 총력을 기울이고 있다.

2027학년도 대학수학능력시험 이 하루 앞둔 18일, 경기지역에서 인공지능(AI)을 활용한 부정행위에 대한 우려가 시험장의 중심 화두로 떠올랐다. 경기도 수원시 장안구 일원에서는 고등학교 3학년 수험생들이 수험표를 배부받는 모습이었으나, 기존의 시험 준비氛围와는 달리 불안감이 엄습하고 있었다.

AI 부정행위 우려 속 수험생과 학부모의 심리 변화

인공지능 기술의 발전으로 인한 부정행위 가능성을 우려하는 목소리가 수험생과 감독관, 학부모 사이에서 지배적이었다. 이러한 사회적 논란은 시험 당일의 공정성에 대한 근본적인 불신을 야기하며, 많은 당사자들이 명확한 정부 대책 부재에 대한 걱정을 드러냈다.

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수원시 장안구 수성고등학교 3학년 1반 교실에서 수험표를 받은 노의찬 군은 휴식 시간마다 안경을 검사해야 한다는新规定 때문에 공부 흐름에 차질이 생길 수 있다는 우려했다. 그는 누군가 스마트기기로 부정행위를 할 경우 등급 컷이 상승하여 불이익을 볼 수 있다고 생각하며, 이미 정해진 시험이므로 준비한 대로 최선을 다하겠다고 다짐했다.

수험생의 심리적 부담감은 학부모와 교사들도 예외가 아니었다. 같은 학교의 담임교사 장선경 씨는 학생들이 관련 보도로 인해 크게 동요했다고 전했다. 그녀는 뿔테 안경을 착용한 학생들에게 감독관의 확인 요구에 잘 응하기만 하면 문제없다고 안심시키며, 불안감을 완화하기 위해 노력했다.

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수험표 배부 현장의 엄격한 검사 절차와 변경 규정

시험장에서의 부정행위 방지를 위한 절차는 기존과는 비교할 수 없을 정도로 강화되었다. 수성고등학교를 비롯해 수원시 장안구 동원동우고 등 여러 학교에서 수험표 배부 과정에서 학생들은 세심한 검사와 안내를 받아야 했다.

교사들은 상의 단추에 스티커를 부착해야 한다는 등 변경된 규정을 안내하느라 분주했다. 특히 단추가 있는 옷은 입지 말라는 당부와 함께, 배부된 필기구 외의 개인 소지품 사용이 금지됨을 거듭 강조했다. 이러한 조치는 시험장의 질서를 유지하기 위해 불가피한 선택으로 받아들여졌다.

학교 측은 긴급 안내 방송을 통해 흑색 연필만 허용된다는 새로운 규정을 공지했다. 컴퓨터용 사인펜, 수정테이프, 샤프심 등은 개인이 지참할 수 없으며, 변경된 규정에 대해 불안감이 든다면 감독관에게 반드시 문의하도록 당부했다.

수험표 배부가 끝난 후, 수험생들은 학교 건물 1층 복도부터 교문까지 이어진 200여 미터 구간에 깔린 '레드 카펫'을 밟고 각자 시험장을 확인하기 위해 나섰다. 이는 수험생들의 무사안전을 기원하는 전통적인 의식이자, 긴장감을 완화하기 위한 마지막 행보였다.

강화된 단속 지침과 교육 당국의 비상 대응 체계

경기도교육청은 이러한 혼란과 우려를 해소하기 위해 교육감이 본부장을 맡는 '수능비상대책본부'와 '긴급대응단'을 설치했다. 이를 통해 24시간 비상 대응 체제를 가동하며, 시험 중 발생할 수 있는 다양한 변수에 신속하게 대응하기로 했다.

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하지만 현장의 교사와 학부모들은 정부의 정책이 아직 미흡하다는 비판을 제기했다. 수성고등학교의 한 감독교사는 교육 당국이 강화된 단속 지침을 급하게 전파했으나, 다양한 변수에 대응하기에는 역부족이라고 평가했다. 오히려 단속을 강력하게 시행하는 과정에서 민원이 발생할 우려가 커 걱정스럽다는 입장을 밝혔다.

수성고등학교 학부모회장 정귀나 씨는 아이들의 미래가 달린 문제인만큼 스마트기기 부정행위 문제로 인한 스트레스가 크다고 토로했다. 정부가 전파 차단을 통해 부정행위 가능성을 완전히 해소하지 못해 불안함이 가시지 않는다고 지적했다.

수원시 장안구 동원동우고와 인접한 동우여고의 1, 2학년 학생 450여명은 교문까지 이어진 200여 미터 길에 일렬로 늘어서 선배들의 선전을 기원하는 출정식을 열었다. 이는 시험 전 마지막 응원 행사이자, 수험생들이 받는 사회적 관심의 또 다른 단면이었다.

수험생 윤모 군은 내일 시험장에서 AI를 활용한 커닝이 적발될 경우 자신에게도 지장이 갈까 봐 신경이 쓰인다고 말했다. 그는 일단 나부터 불필요한 의심을 사지 않도록 조심히 행동해야겠다는 결심을新た이 다졌다. 이러한 우려는 시험의 공정성을 위한 노력이 수험생 개인의 심리적 안정과 어떻게 조화를 이룰 것인지에 대한 중요한 질문을 던진다.