교육부는 2027학년도 대학수학능력시험을 앞둔 11월 18일 예비소집에서 AI 기반 부정행위를 막기 위해 개인 필기구 반입을 엄격히 제한하겠다고 발표했다. 수험표 배부 10분 전까지 안내문을 수정하며 시험장 내 검은색 연필만 허용하고 나머지 준비물은 시험장에서 일괄 지급하는 조치를 취했다.

교육부 는 2027학년도 대학수학능력시험에서 첨단 기술을 활용한 부정행위를 원천 차단하기 위해 시험장 내 개인 필기구 반입을 금지하는 새로운 지침을 마련했다. 2026년 11월 18일 경남 창원교육지원청 마산센터에서 열린 예비소집 행사에서 교육당국은 이러한 변화된 시험 규칙을 수험생들에게 직접 안내하며 규제의 범위를 구체화했다.

시험장 내 필기구 반입 전면 제한 조치

교육부는 필기구를 위장한 초소형 촬영 및 통신기기의 반입을 막기 위해 이번 시험부터 수험생이 직접 휴대할 수 있는 개인 필기구를 검은색 연필로만 제한했다. 컴퓨터용 사인펜, 수정테이프, 지우개, 샤프심은 이제 시험장에서 일괄 지급되며 수험생은 이를 휴대해 들어갈 수 없다.

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이러한 조치는 최근 샤프심 내부에 초소형 카메라를 장착할 수 있다는 기술적인 우려와 인공지능을 이용한 부정행위 가능성이 대두되면서 강구된 것이다. 교육청 관계자는 수험표 배부 10분 전까지 반입 물품 안내문을 수정하며 "1교시 감독 교사가 내라고 하는 물건은 모두 제출해야 한다"고 거듭 강조하며 규제의 엄격함을 강조했다.

수험생들의 반응 및 우려 사항

직장 생활 후 재도전을 준비 중인 장윤우(26) 씨는 사인펜과 지우개 반입이 제한된 안내를 보고 놀랐다며, 이러한 조치의 배경이 초소형 카메라 달린 샤프심 논란임을 추측했다. 장씨는 더 나은 대책을 마련할 시간을 확보하려면 시험 연기가 좋았을 것이라면서도, 짧은 시간 내에 최선의 대책을 도출한 노력 자체는 인정했다.

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서울 소재 대학 진학을 목표로 재수 중인 이모(20) 씨는 준비 과정에서 미리 구매한 지우개와 샤프심이 시험장에서 제공되는지와 무관하게, 익숙한 짙은 검은색 샤프심이 지급되길 바란다고 소감을 밝혔다. 수험생들은 낯선 시험용 필기구에 대한 적응 기간이 부족할 수 있다는 불안감을 내비쳤다.

창원시 의창구에서 온 문모(22) 씨는 AI 부정행위자가 한 명도 나오지 않기를 소망하며, 설령 적발되더라도 즉시 무효 처리되어 시험의 공정성이 유지되기를 바란다고 말했다. 그는 기술 발전 속도에 맞춰 제도적 장치가 보완되고 있다는 점에 기대감을 표현했다.

공정성 확보를 위한 교육부의 대응

이와 같은 조치는 대학수학능력시험의 공정성을 유지하기 위한 교육부의 강력한 의지를 반영한다. 스마트안경 반입 금지 및 개인 필기도구 제한은 시험장 내에서 비인가 장치를 사용할 수 없는 길을 막기 위한 필수 절차다.

교육지원청 마산센터에는 수험생들이 스마트안경 반입 금지 안내판 옆에 줄을 서며 규칙을 숙지하는 모습이 포착되었다. 예비소집에 참석한 수험생들은 곳곳에 부착된 안내문을 휴대전화로 촬영하며 변경된 사항을 꼼꼼히 기록하는 등 새로운 규정에 대한 관심과 경계를 보이며 시험 준비에 만전을 기하고 있다.