2027학년도 대학수학능력시험이 2026년 11월 19일 종료됐다. 청주에서 시험을 본 수험생들은AI 단속 강화에도 불구, 평소 수준 문제를 치르고 해방감을 느꼈다.

2027학년도 대학수학능력시험 이 2026년 11월 19일 오후 종료되면서 전국 각지에서 해방감에 찬 목소리가 쏟아졌다. 청주일신여고 시험장을 비롯한 주요 시험장에서는 수험생 들이 시험장을 나서자마자 친구들과의 저녁 일정을 계획하거나 안도하는 모습을 보였다.

수험생들의 평범했지만 안도된 시험 후기

시험 직후 만난 윤가연 양은 AI 기기를 이용한 부정행위에 대한 강력한 단속이 이루어졌다고 전했다. 하지만 이러한 조치가 실제 시험 치르는 데 방해가 될 정도는 아니었으며, 오히려 정직한 시험 환경 유지를 위해 필요한 조치라고 평가했다. 그녀는 시험 중 부정행위자 적발 조치를 의식하기보다 집중하는 데 더 신경 썼다고 밝혔다.

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또한 백모 군은 전체 과목의 문제 난이도가 평소 예상 범위 내였다고 말했다. 그는 특히 모든 과목이 비교적 쉬웠기 때문에 막힘없이 시험을 치렀다고 설명했다. 다만 수능 등급 컷이 높아질 것으로 예상되어 향후 결과가 불안스럽긴 하지만, 당장은 친구들과 마음 놓고 놀기로 했다.

이재희 군은 재수생으로서 지난 수능과 비교해 절차가 변화했음을 인지했다. 지난해와 달리 소지품 검사 및 안경 검사 등 보안 절차가 상당히 강화되었지만, 시험의 정상적인 진행에는 전혀 지장이 없었다고 전했다. 그는 시험장에선 오직 문제 풀이에만 집중할 뿐 외부 단속을 의식할 틈이 없었다고 덧붙였다.

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엄마들의 발동동, 따뜻한 응원 메시지 전달

시험장 밖에서는 자녀들을 기다리는 학부모들의 모습이 정겹게 펼쳐졌다. 100여 명의 학부모가 추운 날씨 속에서도 패딩 모자를 깊게被어 쓰고 두 손을 주머니에 쑤셔 넣은 채 자녀들의 출구를 바라보며 발동동거렸다. 일부 부모는 꽃다발을 손에 쥐거나 간식이 가득 담긴 선물 보따리를 준비해 오기도 했다.

이날 오후 청주일신여고 앞에서 시험을 마치고 나온 이나경 양은 평소에 예상했던 난이도대로 시험이 진행되어 다행이라고 말했다. 그녀는 후련한 마음으로 같이 시험을 본 친구들과 삼겹살 파티를 하러 갈 예정이라고 밝히며 밝게 웃었다.

시험장 앞 풍경은 차가운 날씨와 달리 학부모와 수험생 간의 끈끈한 정을 보여주었다. 자녀들이 시험을 마치고 나오자마자 부모들은 꽃다발을 건네거나 안아주며 격려의 뜻을 전했다.

강화된 보안 절차와 수험생들의 반응

2027학년도 대입부터 시행된 새로운 보안 강화 방안은 수험생들의 일상적인 경험에 뚜렷이 각인되었다. 특히 AI 기술을 활용한 부정행위 감지 시스템과 물리적 검사 절차의 병행 운영은 시험장의 엄숙함을 더했다. 수험생들은 이러한 변화가 시험의 공정성을 지키는 필수적인 과정임을 이해하고 있는 것으로 보였다.

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수능 종료 이후 수험생들의 주요 관심사는 다음날 발표될 예상 등급과 수시 모집 전형 준비로 넘어갔다. 일부 수험생은 고등학교 내신과 연계된 지원 전략을 다시 한번 점검하고 있다.