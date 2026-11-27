교육부는 27일 국회 제출 자료에서 2027학년도 수능 부정행위가 전년 대비 70% 증가한 474건이라고 밝혔다. 스마트기기 사용이 3.6배 늘며 주요 원인으로 지목됐다.

교육부 는 27일 국회 교육위원회 에 제출한 업무보고 자료를 통해 올해 대학수학능력시험에서 적발된 부정행위가 지난해보다 69.9% 급증한 총 474건이라고 발표했다. 이는 시험 관리 감독을 강화한 가운데에도 스마트폰 등 첨단 기기를 이용한 부정행위가 크게 늘어났기 때문이다.

교육부의 공식 통계에 따르면 지난 25일 기준 2027학년도 수학능력시험 부정행위 적발 건수는 총 474건으로 집계됐다. 이는 지난해 적발 건수 279건과 비교했을 때 약 70%에 가까운 증가 폭으로, 시험 제도에 대한 신뢰성을 훼손하는 심각한 수준이다.

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스마트기기 관련 부정행위 3.6배 폭증

특히 인공지능 및 스마트기기 활용 부정행위가 전년 대비 3.6배나 증가한 112건을 기록했다. 지난해에는 31건에 불과했던 이 수치는 전체 적발 건수의 약 4분의 1을 차지할 정도로 비중이 커졌다.

이와 관련해 교육부는 시험 중 스마트기기를 사용하거나 소형 카메라로 문제를 촬영한 중대한 부정행위 수험생 6명을 지난 23일 형사고발 조치했다. 적발된 수험생 중에는 화장실에서 스마트폰으로 시험 문제를 촬영한 학생이 3명 있었으며, 시험실 내 스마트폰 사용이나 소형 카메라 촬영, 스마트안경 소지 각 1명도 포함됐다.

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다른 유형별 부정행위를 살펴보면 4교시 탐구 영역 답안지 관련 규정 위반이 127건으로 가장 큰 증가세를 보였다. 이는 전년 대비 53건이 늘어난 수치로, 시험 종료 후에도 답안을 작성하는 사례가 127건으로 25건 증가한 것과 함께 시험 감독 환경의 취약점이 드러났다.

추가 예산 400억원 투입 및 장비 개발

교육부는 이러한 부정행위를 차단하기 위해 시험장 입구부터 금속탐지기 등을 활용해 부정행위 도구 반입을 전면 차단하는 방안을 추진한다. 또한 시험장용 전파탐지기 개발 계획을 수립하여 기술적 해킹을 원천 봉쇄할 예정이다.

이러한 장비 구축을 위해 교육부는 각 시도교육청과 교육지원청이 금속탐지기와 전파탐지기 등 부정행위 방지 장비를 확보하는 데 약 400억원의 추가 예산이 필요할 것으로 추산했다. 이에 따라 향후 관련 예산 지원 및 인프라 구축에 속도를 낼 전망이다.

국가시험 제재 강화 및 법률 개정 추진

교육부는 수능뿐 아니라 소관 국가시험 6종의 관리 감독을 수능 수준으로 강화하고 부정행위자에 대한 제재도 대폭 확대한다. 유·초·중등 교원임용시험 응시 제한 기간은 현행 5년에서 10년으로, 법학적성시험은 4년에서 10년으로 연장한다.

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한국어능력시험은 응시 제한 기간을 2년에서 10년으로 늘리고, 한국사능력검정시험은 연속 3회 응시 금지에서 5년간 응시 금지로 제재를 강화한다. 검정고시와 독학학위취득시험도 응시 제한 기간을 각각 2년과 3년에서 최대 5년으로 연장한다.

교육부는 이 같은 제재 강화 방안을 시행하기 위해 관련 법률 개정에 나설 방침이다. 이를 통해 과거 사례를 넘어선 강력한 저지 효과를 노리고 있으며, 향후 시험 공정성 회복을 위한 제도적 장치를 마련할 예정이다.