교육부는 2027학년도 수능에서 AI 등 첨단 기기를 이용한 부정행위자 98명을 적발했다. 현행 제도의 한계가 드러나며 기술 기반의 근본적인 감독체계 마련이 절실하다는 지적이 제기되고 있다.

교육부 는 19일 치러진 2027학년도 대학수학능력시험에서 인공지능 등 첨단 기기를 활용한 부정행위 자 98명을 최종 적발했다고 밝혔다. 이날 적발자는 2024년 61명, 2025년 83명보다 증가한 수치로, 시험장 내 스마트 기기 반입을 원천 차단하는 데 한계가 있었음을 보여준다.

위급재난문자 및 신호 탐지로 98명 적발

최은옥 교육부 차관은 오후 4시37분 기준 세 차례 발송된 위급재난문자를 통해 휴대전화를 미제출한 수험생 49명을 포착했다고 발표했다. 첫 발송인 오전 8시30분에 31명, 3교시 영어 시험 종료 직후인 오후 2시21분에 11명, 4교시 한국사 시험 중 오후 2시57분에 7명이 적발되었다.

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와이파이 신호 탐지를 통해 발견한 2명의 휴대전화를 비롯해 무선 이어폰, 스마트워치, 태블릿PC 등 전자기기를 소지한 수험생 44명도 포함되었다. 일부 수험생은 신발 깔창에 휴대전화를 숨기려다 적발되기도 했으며, 시험 시작 전부터 기기를 휴대한 사실이 확인되었다.

의도적 카메라 및 스마트 안경 소지 적발 사례

교육부는 실제 시험 도중 스마트 기기를 활용한 부정행위 5건을 확인했다. 경기도 용인시 한 시험장에서는 손바닥보다 작은 소형 카메라와 블루투스 이어폰을 소지한 수험생이 적발되었고, 그의 가방에서는 태블릿PC도 추가로 발견되었다.

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신진용 교육부 대입정책과장은 이 수험생이 시험지를 촬영할 목적으로 기기를 의도적이고 조직적으로 준비했으므로 활용이 확인된 행위로 분류했다고 설명했다. 충남 천안시에서는 시험장 감독관의 신고로 스마트 안경을 착용한 수험생이 적발되었으며, 서울에서는 시험 중 스마트폰으로 문제지를 촬영한 사례가 나왔다.

서울과 경기에서는 각각 1명의 수험생이 화장실에서 스마트폰을 사용하다 적발되기도 했다. 교육부는 반입 금지 전자기기를 소지한 사실만으로 시험 무효를 처리하며, 첨단 기기를 활용한 부정행위가 확인될 경우 형법상 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 형사 처벌될 수 있다고 경고했다.

적극적인 대응 평가와 기술적 한계 지적 병행

이해숙 교육부 고등평생정책실장은 긴급재난문자 활용과 공공 와이파이 차단 등 현재 동원할 수 있는 기술로 최선을 다했다고 평가했다. 일부 교사들도 정부의 강경책과 학생들의 긴장감이 반영되어 우려했던 것보다 부정행위 시도가 많지 않았다고 긍정적으로 해석하기도 했다.

인천의 한 시험장 감독관은 와이파이 신호가 한꺼번에 20개 이상 포착되어 혼란을 빚었으나, 이는 시험장 주변 아파트 등의 신호가 잡혔기 때문이라며 기술적 판독의 어려움을 호소했다. 초소형 카메라 등은 여전히 감독관의 육안 검사를 통해 발견되는 경우가 많아, 미발견 사례가 있을 것이라고 우려했다.

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범정부 TF 가동 및 11일 최종 성적 발표 예정

교육부는 '범정부 수능 부정행위 태스크포스'를 가동하여 첨단 기기를 활용한 부정행위에 대한 조사를 심층적으로 진행할 계획이다. 적발된 98명에 대한 이의신청과 재심의를 거쳐 다음 달 11일 성적 발표 전에 최종 판단을 내릴 예정이다.

정부의 이러한 절차는 다른 수험생들의 성적에 불이익이 가지 않도록 하기 위한 조치다. 교육당국은 현행 제도의 한계를 인지하고 있으며, 앞으로는 기술적 감독체계를 근본적으로 마련하여 더 정밀한 부정행위 방지 시스템 구축에 나설 방침이다.