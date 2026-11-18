교육부가 2027학년도 수능에서 AI 부정행위를 막기 위해 필기구를 흑색 연필로만 제한하는 강도 높은 지침을 발표했다. 수험생들의 혼란과 우려가 제기되고 있는 가운데, 교육 당국은 시험장 내 스마트 기기와 카메라 반입을 철저히 금지하는 등의 예방 조치를徹底하겠다고 밝혔다. 주요 변경 사항과 수험생들의 반응을 상세히 안내한다.

교육부 는 2026년 11월 18일, 2027학년도 대학수학능력시험을 앞둔 수험생들을 위한 긴급 보도자료를 통해 '강화된 부정행위 예방조치' 내용을 공식 발표했다. 이번 지침의 가장 핵심 변화는 시험 시 지참할 수 있는 개인 필기구를 '흑색 연필'로만 한정했다는 점이다. 이에 따라 기존에 허용되던 검은색 컴퓨터용 사인펜, 흰색 수정테이프, 지우개, 샤프심 등의 휴대가 전면 금지됐다.

교육부의 필기구 제한 지침과 예방 조치

교육부는 초소형 카메라와 스마트 안경 등 첨단 기술을 활용한 인공지능(AI) 기반 부정행위가 확산될 우려가 커짐에 따라 이러한 예외적인 조치를 단행했다고 밝혔다. 기존 수험생은 다양한 필기구와 수정 용품을 자유롭게 사용할 수 있었으나, 이제 시험장 내에서 작성에 필요한 도구는 오직 흑색 연필로만 제한된다. 시험장에서는 수정테이프, 지우개, 샤프심 등이 별도 비치되어 제공될 예정이며, 개인 휴대품 중 연필 이외의 모든 도구 반입은 엄격히 금지된다. 이러한 조치는 시험의 공정성을 확보하고 기술 해킹에 의한 부정점을 원천 차단하기 위한 불가피한 선택으로 평가된다.

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교육지원청별 현장 안내 및 수험생 반응

경남 창원교육지원청 마산센터에서는 11월 18일 실시된 예비 소집장 입구에 '스마트안경 반입 금지' 안내판이 설치되어 시선을 끌었다. 현장 방문자들은 새로운 지침을 확인하기 위해 휴대전화를 이용해 안내문을 촬영했으며, 경남 창원교육지원청 관계자들은 이러한 변화가 단순히 필기구를 제한하는 것을 넘어 시험장 내 모든 전자기기의 엄격한 통제를 의미한다고 설명했다. 일부 수험생은 사인펜 사용이 금지되었다는 사실에 당황함을 드러냈지만, 대체로 짧은 시간에 최선의 해결책을 마련한 것이라고 이해하려는 모습을 보였다. 재수생 장윤우 씨는 필기구가 제한된 점에는 놀랐으나, 이 정도의 강력한 예방책이 당장 최선이라고 판단했다.

부산 사상구 주례여고는 제22시험지구 제08시험장으로 지정되어, 11월 18일 수험생들이 시험실을 미리 점검하는 예비 소집에 참여했다. 이곳에서는 시험장의 물리적 환경과 보안 요원을 직접 확인하며 시험장에 대한 불안감을 씻어내렸다. 반면, 대전시교육청 관계자는 수험생들이 배부받은 수험표를 확인하며 마지막 준비에 집중할 수 있도록 지원했으며, 일부 부모들은 교육 당국이 불법 행위를 방치해왔다는 지적과 함께 부랴부랴 대책을 마련한 것이 아니냐는 우려를 표명하기도 했다.

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학교별 수험표 배부 및 학생 심리 변화

각 고등학교에서는 수험표 배부 행사를 통해 학생들의 긴장감 고조를 유도하고 있다. 울산 중구 약사고에서는 3학년 각 반에서 담임교사들이 오전 10시부터 학생 이름을 한 명씩 부르며 수험표를 직접 나누어 주었다. 옥소아 양은 수험표를 받으며 떨리는 마음과 실감이 나지 않는 마음이 반반 들었다며, 모든 수험생이 노력에 상응하는 정당한 대가를 받을 수 있는 시험이 되기를 기원했다. 강원 춘천시 강원대학교 사범대학 부설고등학교에서는 고3 학생들이 서로 격려를 나누며 막바지 준비를 마쳤다.

충북 청주중앙여고에서는 학생들이 수험표를 받은 후 서로의 시험장을 확인하고, 시험이 끝난 후 함께 놀러 갈 장소를 논의하며 긴장을 풀었다. 반면, 전남 광주의 섬 지역인 백령, 연평, 대청, 덕적도의 고교생 27명은 섬에서 나와 호텔에 머무르며 예비 소집에 불참한 채 막바지 학습에 전념했다. 경기 의정부시 동국대 사범대 부속 영석고에서는 상영한 유의 사항 영상에서 수정테이프와 지우개, 샤프심 등 휴대 불가 품목과 시험장 제공 품목을 상세히 안내하여 혼란을 줄이려 노력했다.

응원 행사 및 시험장 환경 조성 현황

수능当日을 앞두고 각급 학교에서는 수험생들을 응원하기 위한 다채로운 행사를 준비했다. 제주제일고에서는 학생자치회가 주관하여 재학생 전원이 참여하는 '수능 응원길'을 개설하고, 시험장을 나서며 수험표를 배부받는 선배들을 격려했다. 경기 수원시 수성고에서는 학교 건물 1층 복도부터 교문까지 200여 미터 구간에 레드카펫을 깔아 영광스러운 길을 만들어주었다. 대구여고에서는 '삼성 라이온즈 우승 기운이 대구여고로…2027 수능 홈런'이라는 구호를 내걸어 선전을 기원했다.

이처럼 교육부는 2027학년도 수능에서 기술 기반 부정행위를 근절하기 위해 필기구 사용의 대대적인 제한과 스마트기기 반입 금지 등 강력한 조치를 취했다. 이번 조치는 수험생들에게 즉각적인 불편함을 초래할 수 있으나, 교육 당국은 시험의 엄정성과 공정성 유지를 최우선 가치로 삼고 있으며, 전국 교육지원청과 학교는 이러한 지침이 완벽하게 이행될 수 있도록 준비를 철저히 마쳤다. 수험생들은 이제 주어진 흑색 연필과 시험장 내에서 제공되는 도구만으로 자신의 실력을 최대한 발휘해야 할 것이다.