정부, 2027학년도 수능 AI 부정행위 방지를 위해 시험장 내 공공 와이파이를 차단하고 휴대전화 반입을 통제한다. 과기정통부, 빅테크와 협력해 통신 기록을 분석해 사후 대응한다.

배경훈 과학기술정보통신부 부총리는 2026년 11월 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 한성숙 국무총리의 대국민 담화 뒤 취재진 질문에 답변하며 2027학년도 대학수학능력시험의 안전성을 확보하기 위한 구체적인 계획을 밝혔다.

정부는 인공지능의 오남용을 통한 시험 부정행위를 원천 차단하기 위해 시험장 내부와 인근의 공공 와이파이 연결을 차단하고 휴대전화 등 무선 통신기기의 반입을 엄격히 통제하기로 했다.

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시험장 공공 와이파이 차단 및 기기 통제

배경훈 부총리는 시험 중 발생할 수 있는 AI 기반 부정행위를 막기 위해 시험장 내와 학교 인근의 모든 공공 와이파이 신호를 차단하는 조치를 취할 것이라고 발표했다.

정부의 이번 조치는 시험장 주변 지역 와이파이, 학교 내부 와이파이, 그리고 시험장 인근에 설치된 공공 와이파이의 전파를 원천 봉쇄하여 수험생이 외부의 인공지능 서비스에 실시간으로 접근하는 것을 물리적으로 차단하려는 전략이다.

배경훈 부총리는 통신 차단 자체나 전파 차단 기술이 현재로서는 완벽하게 불가능하다는 점을 인정하면서도, 휴대전화를 시험장 밖으로 물리적으로 분리하는 조치를 최우선으로 추진하겠다고 강조했다.

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과기정통부 관계자는 학교와 그 주변에 영향을 미칠 수 있는 공공 와이파이는 차단하지만, 일반 민간인이 사용하는 개인 와이파이나 개인 핫스팟은 완전히 차단하는 것이 기술적으로 어렵다고 설명했다.

다만, 민간 개인 와이파이는 일반적으로 암호화가 되어 있고 전파 출력이 약하기 때문에 시험장 내부에서 접속하기는 사실상 불가능할 것으로 정부는 판단했다.

글로벌 빅테크와 통신사 협력 및 사후 기록 분석

정부는 와이파이 차단 외에도 글로벌 빅테크 기업과 국내 통신사와의 협력을 통해 시험 시간대 AI 서비스 이용 여부를 분석하고, 부정행위가 의심되는 사례를 사후에 철저히 추적할 계획이다.

배경훈 부총리는 이번 수능에 한해 글로벌 빅테크 기업들의 적극적인 협력을 받기로 했다고 밝히며, AI를 활용한 문제 풀이는 먼저 이미지를 촬영하고 이를 클라우드로 전송해야 하므로 이 과정에서 통신 기록과 AI 사용 여부를 확인할 수 있다고 설명했다.

정부는 실시간 대응뿐만 아니라 사후에도 통신사용 기록을 분석하여 조치를 취할 예정이며, 끝까지 관련 로그를 분석하여 부정행위자를 찾아내겠다고 약속했다.

배 부총리는 실제 와이파이나 LTE, 5G, 6G 등 통신 기능이 켜져 있는 경우 이를 확인할 수 있으며, 이를 위한 별도의 감독관들을 실시간으로 배치하여 대응할 체계도 마련하겠다고 말했다.

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대한민국만을 위해 별도로 모델을 튜닝하거나 필터를 만드는 것이 쉽지 않은 상황인 만큼, 사후 기록 분석을 통한 대응에 초점을 맞추기로 했으며 관련 기록을 분석하고 검토한 후 필요한 조치를 취할 것이라고 강조했다.

실시간 대응 체계 및 관계부처 협의회 추진

정부는 2026년 11월 16일 한성숙 국무총리의 주재로 열린 '스마트기기 활용 시험 부정행위 방지 관련 관계부처 회의'에서 AI를 활용한 부정행위를 막기 위해 모든 시험장에서 스마트기기 반납과 공공 와이파이 차단 방안을 검토한 바 있다.

이 회의에서는 수능일 모든 시험장에서 스마트기기 반납을 의무화하고 공공 와이파이 차단 방안을 확정하여 실행에 옮기기로 했다.

정부는 실시간으로 감독관들이 대응할 수 있는 체계를 마련하여 시험장 내에서의 불법적인 통신 행위 및 기기 사용 여부를 감시할 예정이다.

정부의 이러한 종합적인 대책은 2027학년도 수능에서 발생할 수 있는 신종 부정행위를 사전에 예방하고 시험의 공정성을 유지하기 위한 핵심 방안으로 평가받고 있다.

정부는 모든 사안에 대해 완전히 합의한 것은 아니지만, 정부가 요청했을 때 글로벌 빅테크 기업들이 적극 협력하기로 했다고 전하며 시험의 공정한 운영을 위해 모든 노력을 다할 것이라고 재차 밝혔다.