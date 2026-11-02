2027년도 예산안 820조9000억원 편성, 미래대응기금 두고 여야 쟁점

이재명 대통령이 2일 서울 여의도 국회에서 2027년도 예산안 시정연설을 하며 국회 심사가 시작됐다. 올해보다 12.8% 늘어난 820조9000억원 규모로, 미래대응기금 운용을 둘러싼 여야 쟁점도 주목된다.

이재명 대통령 이 2일 서울 여의도 국회에서 2027년도 예산안 에 대한 시정연설 을 하면서 내년도 예산안의 국회 심사가 시작됐다. 새해 예산안은 올해보다 12.8% 늘어난 820조9000억원 규모로 편성됐다.

이번 2027년도 예산안은 반도체 호황에 따른 세수 증가를 바탕으로 편성된 사상 최대 규모다. 신설된 미래대응기금이 전체 예산의 약 20%를 차지할 만큼 규모가 크다는 점이 특징이다.

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미래 성장동력을 확보하고 어려운 민생을 살피기 위한 확장재정은 불가피한 측면이 있다는 평가가 나온다. 다만 예산이 늘어난 만큼 재정 운용의 방향과 통제 방안에 대한 관심도 함께 커지고 있다.

미래대응기금을 둘러싼 여야 쟁점

이 대통령은 시정연설에서 불평등과 양극화가 심화되는 K자 성장의 한계를 극복하려면 성장과 분배를 가르는 낡은 이분법적 논쟁에서 벗어나야 한다고 말했다. 달라진 시대와 상황에 맞는 새로운 성장 공식을 적용해야 한다는 취지다.

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이 대통령은 특정 지역이나 계층, 소수 기업에 성장의 과실이 집중되는 소수의 성장에서 모두의 성장으로 전환해야 한다고 강조했다. 미래대응기금을 청년, 미래 성장동력, 지방, 교육·인재의 4개 축에 집중 투자해 격차 완화와 성장을 함께 이루겠다는 구상도 제시했다.

그러나 미래대응기금은 당장 여야 간 첨예한 쟁점으로 떠올랐다. 국민의힘은 대규모 추가세수를 미래대응기금에 넣기보다 국채 발행을 줄이는 데 활용해 재정건전성을 강화해야 한다고 주장하고 있다.

활황기에는 보수적인 경제와 재정 운용이 맞을 수 있다는 시각이 있다. 다만 글로벌 첨단전략산업 경쟁이 격화하고 반도체 외에는 경기 회복 전망이 좀처럼 살아나지 않는 상황을 고려하면, 재정건전성을 무조건 최우선에 둬야 한다는 주장에는 동의하기 어렵다는 반론도 제기된다.

미래대응기금이 국회 의결 없이 변경할 수 있는 지출한도가 30%에 달해 정부에 과도한 재량권을 부여하고 있다는 지적도 나온다. 이 지적은 일리가 있는 만큼 대책 마련이 필요하다는 목소리가 높다.

양극화 해소 목표와 예산안 세부 내용

올해 경제성장률이 4%에 육박하고 연간 수출이 1조달러를 웃돌 것이라는 전망이 나온다. 그럼에도 성장의 과실이 고르게 돌아가지 않는 상황을 깊이 고민해야 한다는 지적이 이어지고 있다.

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정부가 모두의 성장을 강조하고 있지만, 예산안의 세부 내용을 보면 양극화 해소 의지가 충분하다고 보기 어렵다는 평가가 있다. 양극화 완화를 위한 보건·복지·고용 예산 증가율은 9.3%로, 총지출 증가율 12.8%보다 오히려 낮다.

더구나 내년에는 대기업에 대한 국세 감면액이 중소기업 전체 감면액보다 많아지는 최초의 해가 될 전망이라고 전해졌다. 세제 지원의 배분이 격차 해소와 맞물려 있다는 점에서 주목된다.

국회 심사에서 필요한 과제

무엇보다 모처럼 찾아온 세수 풍년을 우리 사회의 심각한 양극화 해소 기회로 삼을 수 있다면 의미가 클 것이라는 분석이 나온다. 이를 위해서는 예산 편성의 방향부터 점검할 필요가 있다.

국회는 미래대응기금의 목적과 사업을 분명하게 정의하고 통제 장치를 마련해 정부의 쌈짓돈처럼 쓰일 수 있다는 우려를 불식해야 한다. 낭비되는 예산이 없도록 철저히 심사하는 것도 함께 요구된다.

여야는 새해 예산안을 심사하면서 정치적 공방에 매몰돼 양극화 해소 같은 중요한 과제를 놓치지 않아야 한다. 국회는 모두의 성장이 가능하도록 격차 해소를 예산안 심사의 최우선 가치로 삼아야 한다.