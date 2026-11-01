2027년도 예산안 미래대응기금 162조3천억원 두고 여야 대립

2027년도 예산안 심사를 앞두고 미래대응기금 162조3천억원의 여유 자금 사용처를 놓고 여야가 정면으로 맞서고 있다. 정부안과 국회 예산정책처 분석, 여야 입장을 정리했다.

국회가 국정감사를 마치고 2027년도 정부 예산안 심사에 본격적으로 들어가면서, 여야가 신설 미래대응기금 의 규모와 활용처를 두고 정면으로 충돌하고 있다. 여야는 1일 162조3천억원 규모의 내년 미래대응기금 가운데 여유 자금 을 어디에 쓸지를 두고 팽팽하게 맞섰다.

이번 논쟁의 배경에는 내년도 예산 규모가 자리하고 있다. 정부가 제출한 내년도 전체 예산안은 820조9천억원이며, 미래대응기금은 이 가운데 약 20%를 차지하는 신설 기금이다. 그만큼 기금의 규모와 쓰임새가 예산 심사의 핵심 쟁점으로 떠올랐다.

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미래대응기금의 핵심 재원은 내년 대규모 추가세수다. 반도체 업황 호조로 내년 추가세수가 158조5천억원에 이를 것으로 예상되며, 정부는 이를 바탕으로 이 기금을 새로 만들었다. 재원의 출처가 반도체 경기에 기대고 있다는 점이 논쟁의 또 다른 배경이다.

정부 제출안의 미래대응기금 사용 계획

정부는 지난 9월 국회에 제출한 계획에서 162조3천억원 가운데 45조4천억원을 내년에 쓰겠다고 밝혔다. 이 돈은 청년, 성장동력, 지방, 교육인재의 4대 분야에 투입된다.

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정부는 또 12조5천억원을 국채 신규 발행 물량을 줄이는 데 투입하겠다는 계획도 세웠다. 나머지 104조4천억원은 용처를 정하지 않고 여유 자금으로 쌓아 두었다가, 향후 세수 결손 등으로 재정 여력이 나빠질 때 활용한다는 구상이다.

정부의 설명에 따르면 이 여유 자금은 재정 충격에 대비하기 위한 완충 장치 역할을 맡게 된다. 다만 바로 쓰지 않고 남겨 두는 구조인 만큼, 그 규모와 사용 기준을 두고 국회에서 이견이 이어지고 있다.

국민의힘의 여유 자금 국채 상환 주장

국민의힘은 여유 자금을 국채 상환에 써야 한다는 입장을 분명히 하고 있다. 추가세수를 국채 발행을 줄이는 데 사용해 국가채무 부담을 낮춰야 한다는 논리다.

임이자 정책위의장은 이날 페이스북을 통해 여유 자금을 전액 국채 발행 축소에 활용하는 방안을 추진하겠다는 뜻을 밝혔다. 최보윤 수석대변인도 당은 형식적으로 도장만 찍는 곳간이 아니라 곳간을 지키는 역할을 하겠다는 취지로 말했다.

국민의힘은 호황기의 일시적 세수를 현금성 지출에 쓰면 되돌리기 어렵다고 경고한다. 특히 아동기본수당과 농어촌 기본소득 등 미래대응기금에 담긴 주요 사업은 추가세수가 없어도 계속 지출이 필요한 사업이어서 기금의 용처로 적절하지 않다고 주장한다.

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민주당과 국회 예산정책처의 분석

더불어민주당은 미래대응기금의 취지가 추가세수를 한꺼번에 쓰지 않고 모아 두었다가 미래에 대비하는 데 있다고 반박한다. 전은수 원내대변인은 서면 브리핑에서 기금의 재정 안정화 기능을 강조하며 여유 자금을 삭감할 수 없다는 입장을 밝혔다.

국회 예산정책처도 지난 30일 예산안 분석 보고서를 내고 기금에 아동수당 등 계속 사업이 여럿 담긴 점을 지적했다. 같은 보고서는 2029년 이후에는 미래대응기금의 재원으로 쓸 추가세수가 발생하지 않을 것이라는 전망도 내놓았다.

예산정책처는 정부의 재정 운용 계획과 자체 분석을 살펴본 결과, 반도체 호황으로 생긴 추가세수가 3년 뒤면 사라진다고 판단했다. 이에 따라 2029년 이후 미래대응기금은 보조적인 재원에 의존할 가능성이 있다고 내다봤다.

전체 예산안을 둘러싼 공방도 치열하다. 내년도 예산안은 본예산 대비 12.8%의 역대 가장 큰 지출 증가율을 바탕으로 편성됐으며, 여야는 이를 두고 증액과 감액을 주장하며 맞서고 있다. 국민의힘은 총 30조원 규모의 예산 사업을 삭감하고, 일자리, 돌봄, 청년 문제 등을 다루는 5대 해결 예산 사업을 담겠다고 밝혔다.