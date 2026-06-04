2027년 6월 모의평가, 전년도와 비슷난이도…상위권 차별화 문항 포함

국고등학교 수험생들이 참여한 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가가 난이도 면에서 전년도와 유사하거나 다소 쉬운 수준으로 평가됐다. EBS와 교육부는 교육과정에 부합하는 문제 출제가 이루어졌으며, 수학·영어·국어 세 과목 모두 중·상위권 학생들을 차별화할 수 있는 문항이 다수 포함되었다는 점을 강조했다.

2027학년도 대학수학능력시험 단독 6월 모의평가가 대구 동구 청구고등학교와 서울 마포구의 서울여자고등학교 등 전국의 고등학교에서 열렸다. 4일 시험이 시작되면서 각 학교의 고3 수험생들은 바쁜 복장을 착용하고 구강을 점검하며 시험 준비를 진행했다.

교육부는 이날 공식 브리핑을 통해 올해 모의평가의 난이도를 '전년도 수능과 비슷하거나 다소 쉬운 수준'이라고 평가하면서 교육과정에 부합하는 문제 편성이 이루어졌다고 발표했다. EBS현장교사단과 입시업계가 공동으로 분석한 결과, 특히 국어·영어·수학 세 과목 모두 출제 경향이 전년도와 유사하며, 공통과목인 독서에선 모두 EBS 수능 연계교재를 활용해 문제를 출제했다는 점이 두드러졌다. 수학 분야에서는 남치열백석고등학교 대표 강사가 '수학 전반적으로 쉬웠다고 보기는 어렵다'며 기존 출제 기조가 유지되었고, 중·상위권 학생들을 차별화할 수 있는 문항이 다수 포함되었다고 밝혔다.

이에 따라 김진석 소명여고 교사는 '절대평가 기조를 지키며 변별력이 확보된 문항이 다양하게 출제됐다'고 덧붙였다. 영어 1등급 비율이 3%대로 낮은 수준이라며 입력과 문법 영역에서 차별화된 과제에 대한 우려가 제기되었고, 종로학원은 '재수생과 N수생이 증가하면서 수능 난이도 조정이 어려워질 가능성'을 경고했다. 이번 모의평가에 지원한 졸업생 수는 역대 최다인 9만6천931명으로 기록됐다. 이는 지역의사제 도입으로 인한 의대 정원 확대와 같이 현재 수능 체제의 마지막 해라는 점에서 N수생이 대거 늘어날 가능성을 시사한다.

교육부와 EBS, 그리고 수험 지원 업체들은 수험생들이 자체 점수를 보수적으로 예측해 대입 전략을 마련할 것을 권고했다. 항목별 난이도 분석은 앞으로 2027학년도 수능 준비에 큰 참고가 될 전망이다





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수능 모의평가 EBS 출제 전년도 난이도 상위권 차별 지속적 교육정책

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