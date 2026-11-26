국토교통부가 2027년 수도권에서 공공주택 5만6000가구의 입주자를 모집한다고 밝혔다. 공공분양 3만5000가구와 공공임대 2만1000가구로 구성되며, 남양주왕숙을 비롯한 주요 지구의 모집 일정이 분기별로 이어질 예정이다.

국토교통부 가 2027년 수도권에서 공공주택 5만6000가구의 입주자 모집 공고를 낼 예정이라고 밝혔다. 김이탁 국토교통부 1차관은 26일 정부서울청사에서 열린 제4차 주택공급 정례브리핑에서 내년 수도권 공공주택 입주자 모집 계획을 발표했다. 이 물량은 공공분양 3만5000가구와 공공임대 2만1000가구로 나뉜다.

김이탁 1차관은 이 규모가 최근 5년간 연평균 모집 물량인 2만8000가구의 2배 수준이라고 설명했다. 서울 전역과 경기 15개 지역에서 시행 중인 토지거래허가구역 연장 여부는 연말쯤 결정될 것으로 보인다는 점도 함께 알려졌다.

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2027년 수도권 공공분양 지역별 물량과 주요 지구

2027년 수도권 공공분양 물량은 경기 2만7000가구, 인천 5000가구, 서울 3000가구로 집계됐다. 지구별로는 3기 신도시인 남양주왕숙이 6800가구로 가장 많은 물량을 차지한다.

1분기 중 모집 공고를 시작해 4분기까지 순차적으로 이어질 예정이다. 2분기에는 수원당수 3200가구와 화성동탄 464가구의 입주자를 모집한다. 4분기에는 시흥거모 1300가구와 성남복정 735가구의 입주 물량이 풀린다.

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안산장상도 2분기부터 4분기까지 1800가구의 입주자를 모집할 계획이다. 남양주왕숙과 수원당수 등에서는 지분적립형 주택 2700가구가 포함될 예정이다. 지분적립형 주택은 입주 시 분양가의 25%를 내고, 나머지 지분을 20년에 걸쳐 나눠 취득하는 방식이다.

도심공공주택복합사업 분양과 공공임대 공급 일정

도심공공주택복합사업 지구의 분양은 2분기부터 4분기까지 순차적으로 시작된다. 서울 방학역 300가구, 서울 쌍문역 500가구, 인천 제물포역 3000가구가 이 사업에 해당한다.

공공임대 물량은 경기 1만7000가구, 인천 3000가구, 서울 1000가구로 나뉜다. 3분기와 4분기에는 남양주왕숙 2100가구와 부천대장 1100가구가 공급된다. 4분기에는 서울 영등포 354가구, 과천주암 406가구, 구리갈매역세권 362가구가 추가로 공급될 예정이다.

공공임대 모집 공고 시기도 바뀐다. 통상 입주 예정일 1년 전에 나오던 공공임대 모집 공고는 내년부터 입주 예정일 2년6개월 전으로 앞당겨진다. 이 기준을 적용하면 내년 수도권에서 나오는 공고 물량은 9000가구가 된다.

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국토교통부 입장과 토지거래허가구역 연장 쟁점

국토교통부는 이번 물량 공개가 수요자의 주거 계획에 도움이 될 것으로 보고 있다. 정우진 국토부 주택공급추진본부장은 이사 등 주거 계획을 세우는 데 좋을 것이라고 말했다.

토지거래허가구역 연장 여부에 대해서는 신윤근 토지정책관이 입장을 밝혔다. 신 토지정책관은 현재 토지거래허가구역이 금년 말까지 지정돼 있으며, 종합적으로 상황을 검토하고 있다고 설명했다. 그는 그 시점에 맞춰 결정할 예정이라고 말했다.

서울 전역과 경기 15개 지역이 대상인 토지거래허가구역의 연장 결정은 연말 전후로 이뤄질 전망이다. 국토교통부는 이 결정이 나오기 전까지 지구별 모집 일정과 물량을 계속 확인할 필요가 있다는 입장이다.