2027학년도 수능 출제본부 오기영 위원장은 사탐런 현상과 졸업생 증가를 고려해 과목 간 유불리를 최소화했다고 밝혔다. AI 부정행위 대비 강화된 감독 체계도 마련됐다.

한국교육과정평가원 수능 출제본부는 19일 실시된 2027학년도 대학수학능력시험의 출제 방향성을 설명하며 선택과목 간 유불리 최소화에 주력했다고 밝혔다. 특히 자연계열 수험생들의 사회탐구 선택 증가인 '사탐런' 현상과 졸업생 응시자 비중 확대를 반영해 난이도 균형을 맞췄다.

사탐런 및 졸업생 증가 반영한 난이도 조절

오기영 출제위원장(한경국립대학교 교수)은 정부세종청사 교육부에서 열린 브리핑에서 2015 개정 고등학교 교육과정의 핵심 내용을 충실히 반영했다고 설명했다. 그는 사교육에서 배우는 문제풀이 기술에 유리한 문항을 철저히 배제하고 공교육 과정만으로 변별력을 확보했다고 강조했다.

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오 위원장은 6월과 9월 모의평가 결과를 지난해 수능 결과와 비교해 응시 집단 특성을 파악했다. 또한 본수능 응시원서 접수 현황을 분석해 응시자 특성 변화 추이를 추적했으며, 과목별 난이도 균형을 통해 선택 과목에 따른 불리함을 줄이려 노력했다고 설명했다.

올해 수능은 선택과목 체제에서 치러지는 마지막 시험이라는 점에서 재학생이 아닌 졸업생과 수시생 등 지원자가 19만6,473명으로 전체의 35.6%를 차지했다. 오 위원장은 평범하게 출제하되 30%대 정답률이 31% 또는 39%로 편중되지 않도록 촘촘하게 분포시켰다고 말했다.

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영어 영역 난이도 미세 조정 및 AI 부정행위 우려

지난해 '불영어' 논란이 있었던 영어 영역은 적정 난도 유지에 초점을 뒀다. 오 위원장은 6월과 9월 모의평가 결과를 바탕으로 난이도를 미세하게 조정했으며, 1등급 비율이 안정적으로 달성될 것으로 예상된다고 밝혔다.

지난해 수능 영어 1등급 비율은 절대평가 도입 이후 최저치인 3.11%였다. 반면 6월 모의평가는 4.13%, 9월 모의평가는 15.54%로 수험생들이 혼란을 겪은 바 있다. 오 위원장은 이번 수능이 이러한 변동성을 완화할 것이라 판단했다.

출제 기간 중 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 우려가 제기됨에 따라 김문희 한국교육과정평가원장은 공정 수능을 최우선 가치로 꼽았다. 김 원장은 복도 감독관 확대 등 감독 체계를 강화해 부정행위를 원천 차단하겠다는 의지를 밝혔다.

오 위원장은 출제 과정에서 AI 관련 소문을 익히 알고 있었으나 제한된 장소에서 출제하는 도중 특별한 대응 방안이 없었음을 인정했다. 그는 교육부와 평가원이 잘 대처하리라 믿고 출제에만 전념했다고 밝혔다.

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교육방송 연계율 및 시험 진행 현황

교육방송(EBS) 연계율은 지난해와 동일하게 50%대를 유지했다. 연계 방식은 개념, 원리, 지문, 자료 활용 등 과목별 특성에 따라 개념을 변형하거나 재구성하는 방식이 사용됐다.

영역별로는 국어 53.3%, 수학 50.0%, 영어 55.6% 등이다. 이는 교육과정의 핵심 내용을 평가하되 EBS 교육 자료와 연계를 통해 학생들의 학습 부담을 줄이려는 교육부の方針이 반영된 결과다.

2027학년도 수능은 전국 85개 시험지구, 1,312개 시험장에서 오전 8시 40분부터 시작됐다. 전체 지원자는 55만1,864명으로 지난해보다 2,310명 감소했다. 문제 및 정답 이의신청은 23일 오후 6시까지 가능하며, 11일 성적 통지가 진행된다.