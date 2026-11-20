국토교통부가 2027년 부동산 공시가격 현실화율을 올해와 동일한 69.0%로 동결한다고 발표했다. 다만 시세 상승지역은 공시가격과 보유세가 오를 전망이다.

국토교통부 는 20일 중앙부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 2027년 부동산 가격공시 추진방안을 확정했다. 내년 공동주택 공시가격 의 시세 반영률인 현실화율 은 올해와 동일한 69.0%로 동결됐다. 표준단독주택은 53.6%, 표준토지는 65.5%로 유지된다. 이는 2023년부터 5년 연속 동일한 수치다.

공시가격 현실화율 동결 결정 배경

국토교통부는 현실화율 동결 이유로 올해 부동산 시장 상황, 8·3 세제개편안, 국민의 공시가격 수용성 등을 종합적으로 고려했다고 밝혔다. 특히 8·3 세제개편안에 종합부동산세 공정시장가액비율을 60%에서 70%로 상향 조정하는 내용이 담겨 있다. 이 같은 세제 개편으로 현실화율 인상에 따른 추가 세 부담은 발생하지 않는다.

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주택 가격대별 현실화율도 기존 수준을 그대로 유지한다. 공동주택의 경우 9억원 이하 구간은 68.1%, 9억원 초과 15억원 이하 구간은 69.2%, 15억원 초과는 75.3%다. 표준단독주택은 9억원 이하가 52.4%, 9억원 초과 15억원 이하가 53.5%, 15억원 초과는 58.4%다.

시가 상승 지역 보유세 부담 증가 전망

현실화율이 동결되더라도 시세 상승 지역에서는 공시가격과 보유세가 증가할 전망이다. 공시가격은 기준 시세에 현실화율을 곱해 산정하기 때문이다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 강남권과 한강변 등 고가주택 밀집지역의 공시가격 상승 가능성을 지적했다.

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함 랩장은 현실화율이 높아지면 보유세 부담이 이중으로 커질 수 있다고 우려를 표했다. 그는 보유세 급등은 일부 억제하겠지만 집값 상승 지역의 공시가격과 세 부담 증가를 막지는 못한다고 분석했다. 공시가격은 보유세뿐만 아니라 건강보험료, 기초연금 등 67개 행정 업무의 기준으로도 활용된다.

불균형 개선 및 향후 공시 일정

국토교통부는 현실화율은 동결하되 유형, 지역, 가격대 간 불균형을 개선하기로 했다. 현실화율이 낮은 일부 부동산을 중심으로 점진적으로 균형을 맞추는 계획이다. 시도 공시가격 검증지원센터 확대와 고가 주택, 주요 기업 토지에 대한 전담반 집중 조사 등이 추진된다.

정부는 내년 공시가격 산정 결과를 바탕으로 다음 해 상반기에 공시할 예정이다. 표준단독주택과 표준토지는 내년 1월 22일, 공동주택과 개별단독주택, 개별토지는 4월 30일에 결정 및 공시된다.