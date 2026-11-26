국토교통부는 2027년 수도권에서 공공주택 5만6천가구를 공급한다고 발표했으며, 도심 역세권 분양과 매입확약 제도 확대를 통해 실수요자 부담을 줄일 계획이다.

국토교통부 는 24일 제4차 주택공급 정례브리핑에서 2027년 수도권에서 공공주택 5만6천가구의 입주자를 모집할 계획이라고 밝혔다. 김이탁 국토교통부 제1차관은 이번 계획을 통해 무주택 실수요자의 내 집 마련 기회를 확대하고, 청년 및 신혼부부를 위한 주거 안전망을 강화하겠다고 강조했다. 이는 최근 5년 간 연평균 2만8천가구의 물량을 두 배로 늘린 규모로, 올해 전망치인 3만9천가구보다 약 44% 증가한 것이다.

수도권 공공주택 공급 물량 및 지역별 배치 현황

공공분양 물량은 서울 3천가구, 경기 2만7천가구, 인천 5천가구로 구성된다. 공급 지역은 2·3기 신도시와 도심 주요 입지를 중심으로 선정되었으며, 지구별로는 남양주왕숙 6777가구, 수원당수 3184가구, 시흥거모 1270가구, 안산장상 1771가구, 성남복정 735가구, 화성 동탄 464가구 등이 포함된다. 남양주왕숙 776가구, 수원당수 461가구, 파주운정 1155가구 등은 지분적립형 분양주택으로 공급된다.

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도심 역세권 분양 본격화 및 공공임대 조기 모집

내년에는 도심 공공주택 복합사업을 통한 분양이 본격화된다. 서울 쌍문역 500가구, 인천 제물포역 3천가구는 4분기에, 서울 방학역 300가구는 2025년 2분기에 처음으로 모집한다. 이는 총 3800가구의 도심 역세권 신규 분양물량이다. 공공임대는 서울 1천가구, 경기 1만7천가구, 인천 3천가구 등 총 2만1천가구가 공급되며, 남양주왕숙 2061가구, 부천대장 1100가구 등 3기 신도시에 3200가구가 포함된다. 공공임대 입주자 모집 시기는 기존 입주 1년 전에서 2년 6개월 전으로 앞당겨 조기 모집한다.

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미분양 부담 경감을 위한 매입확약 제도 확대

정부는 민간 주택사업장의 미분양 부담을 덜고 공급을 촉진하기 위해 매입확약 및 미분양 매입임대 정책을 확대 시행한다. 매입확약 제도는 한국토지주택공사(LH)가 미분양 발생 시 사전 약정된 가격으로 주택을 매입하는 방식으로, 수도권 규제지역 소재 전용면적 30~85㎡ 아파트 및 연립주택이 대상이다. 이 제도는 2028년까지 착공 가능한 필지만 신청이 가능하다.

준공 후 미분양 매입 사업 확대와 임대주택 공급

현재 비수도권에서 추진 중인 준공 후 미분양 아파트 매입 사업은 수도권 비규제지역까지 확대된다. 정부는 오는 12월 매입공고를 거쳐 내년부터 매입에 착수할 계획이며, 매입한 주택은 무주택자를 위한 공공임대로 중점 공급한다. 이미 준공된 주택을 활용하므로 매입 즉시 임대주택을 공급할 수 있어 전월세 시장 안정에 기여할 것으로 기대된다.