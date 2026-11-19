교육부는 2027학년도 수능에서 AI 커닝 차단 위해 위급재난문자 발송과 스마트안경 검사를 처음 도입했으며, 55만여 명 지원 속 시험 공정성 유지에 주력하고 있다.

교육부 가 주관한 2027학년도 대학수학능력시험 이 2026년 11월 19일 전국 85개 시험지구, 1312개 시험장에서 전면 실시됐다. 이번 시험에는 총 55만 1864명의 수험생 이 지원했으며, 정부와 교육 당국은 최근 급증하는 첨단기기를 이용한 부정행위 우려에 대응하기 위해 unprecedented한 검열 시스템을 도입했다.

AI 커닝 차단 위한 첨단 검사 시스템 도입

2026년 11월 19일 오전 8시 30분을 전후로 수험생들은 시험장 입구에서 철저한 신원 확인 절차를 거쳐야 했다. 시험 시작 전 수험생은 착용하고 있던 안경을 모두 벗어 책상 위에 올려놓아야 했으며, 감독관은 이들이 스마트안경을 착용하고 있는지 여부를 즉시 확인했다. 이러한 조치는 초소형 카메라나 스마트기기를 통해 시험 문제를 촬영해 외부로 전송하고, 인공지능(AI)을 통해 정답을 획득하는 이른바 'AI 커닝' 행위를 사전에 차단하기 위한 목적으로 마련됐다.

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단순한 안경 확인을 넘어 의복 점검도 강화되었다. 감독관은 수험생의 옷깃, 소매, 단추까지 면밀히 점검하며 초소형 카메라 반입 여부를 확인했다. 특히 초소형 카메라를 의류에 숨기는 행위를 막기 위해 각 시험장에서는 수험생의 옷 단추마다 별도의 스티커를 부착하는 조치를 시행했다. 이 스티커는 시험 중 임의로 떼거나 변조하는 것을 방지하여, 수험생의 신변 상황에 대한 투명한 감시를 가능하게 했다.

위급재난문자 발송으로 숨은 휴대전화 적발

이번 수능에서 가장 주목할 만한 이색적인 대책은 시험 시작 전 발송된 '위급재난문자'였다. 교육부는 휴대전화를 제출하지 않고 가방 등 개인 물품 속에 숨긴 수험생을 찾아내기 위해 이 시스템을 도입했다. 문자 발송 후 감독관과 시험 관계자들은 시험장 내부에서 문자 수신음이 울리는지 여부를 주의 깊게 청취하며 부정행위자를 적발했다.

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이러한 조치는 과거와 달리 수험생이 휴대전화를 명시적으로 제출하는 방식이 아닌, 수신 반응을 통해 간접적으로 반입 여부를 확인하는 방식을 취했다. 이 과정은 수험생의 사생활 침해를 최소화하면서도, 불법 기기를 통해 시험 정보를 유출하거나 도움을 받는 행위를 효과적으로 차단하는 데 목적을 두었다.

인력 확대 및 물품 수거 절차의 엄격화

엄격한 검열 시스템을 수행하기 위해 인력도 대폭 증원되었다. 스마트기기에 대한 전담 감시 인력으로 1800여 명이 배치되었으며, 복도 및 시험장 내부의 불법 행위 감시를 담당하는 복도 감독관 6600여 명도 추가 배치되었다. 이들 인력은 시험장 내외부를 수시로 순회하며 수험생의 행동을 주시했다.

물품 반입 금지 구역 지정도 철저히 이행되었다. 2026년 11월 19일 서울 용산구 용산고등학교와 서울 영등포구 여의도여자고등학교 등 주요 시험장에서는 감독관이 반입금지물품을 수거하는 모습을 볼 수 있었다. 수험생들은 개인 가방을 시험장 복도에 일괄 배치했으며, 감독관은 금속탐지기를 들고 복도를 직접 순회하며 숨겨진 금속성 불법 기기 여부를 탐지했다. 이러한 물리적 수색 절차는 모든 시험지에서 동시 적용되어 시험의 공정성을 담보했다.

시험 공정성 유지와 향후 전망

이번 2027학년도 대학수학능력시험은 기술의 발전에 따른 부정행위 방식의 진화에 대응한 첫 번째 사례라는 점에서 의미가 크다. 교육부는 AI 커닝 등 새로운 형태의 부정행위에 대해 선제적인 대응책을 마련함으로써 수능의 공정성과 신뢰성을 유지하겠다는 입장을 보였다.

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시험 종료 후 결과 발표까지 이어지는 과정에서도 교육 당국은 이러한 검사 기준이 다음 시험에도 유지될지, 아니면 추가적인 보완이 필요한지에 대해 지속적으로 모니터링할 전망이다. 55만 1864명의 수험생이 치열한 경쟁을 벌인 이번 시험은, 단순한 지식 평가의 의미를 넘어 디지털 시대의 평가 시스템이 어떻게 기술적 도전을 극복할 수 있는지를 시험하는 중요한 계기가 되었다.