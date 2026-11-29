2027년 경향신문 신춘문예가 AI 사용 내역 고지를 의무화했다. 공쿠르상 후보 제외 사례와 퓰리처상 신설 등을 통해 문학계 전반의 AI 규제 기준이 재편되고 있다.

2027년 신춘문예 응모작은 반드시 AI 사용 내역을 고지해야 한다. 경향신문은 올해 공모전에서 응모작 첫 장에 생성형 인공지능(AI) 사용 여부를 명시할 것을 의무화했다. 이는 AI 집필이 보편화된 현실을 인정하고, 사용 사실을 투명하게 공개하면 심사에 참고하겠다는 취지다.

세계적 권위의 문학상에서도 AI 검수 기준이 강화되고 있다. 프랑스 4대 문학상 중 하나인 공쿠르상 후보에서 텔리송 오렐리앵은 AI 집필 의혹으로 인해 후보에서 제외되었고, 관련 출판 계약은 해지되었다. 이 사건은 AI가 생성한 문학 작품이 인간의 저작과 구별되지 않을 정도로 정교해졌음을 보여준다.

Also read AI 쇼핑 에이전트 상거래 비중 0.4% 머물러, 소매사 차단과 소비자 신뢰 부족 원인

퓰리처상 AI 신고 의무화 및 심사 기준 변화

퓰리처상은 2027년 도서 부문 출품작에 대해 AI 사용 여부를 밝힐 것을 공지했다. 경향신문 신춘문예 공고와 유사한 조항으로, AI를 자료 수집 등 보조적 수단으로 사용하는 것은 허용하지만 AI가 생성한 문장 사용은 금지한다.

완전한 기술적 검증이 불가능하다는 인식 아래, 심사위원들은 작가의 기획과 집필 과정을 증명할 수 있는 자료를 요구하거나 면접 절차를 마련했다. 이는 작가가 '고백'하는 방식에 의존해야 하는 현재의 한계를 보완하기 위한 조치다.

Advertisement

새로운 실험장 'AI 문학상'의 출범과 역할

올해 프랑스 파스칼상과 한국의 AI창작문학상 등 최초로 'AI 문학상'이 신설되었다. 응모자는 사용된 AI 모델과 기획 아이디어, 창작 과정을 상세히 설명해야 한다. 이러한 대목은 AI 시대에 순수 인간 창작의 경계를 명확히 하거나, AI를 활용한 새로운 문학의 가능성을 실험하는 계기가 될 것이다.

이러한 문학상은 '딸깍 문학'을 환영하는 것이 아니다. 오히려 작가에게 AI와 협업하여 작품을 이끄는 '기획자'이자 '설계자'로서의 적극적 개입을 요구한다. 선정적인 뉘앙스에도 불구하고, 기존 문학상과 큰 차이가 없을 수 있다.

창작의 본질과 인간의 고유한 역할 재조명

마거릿 애트우드의 2002년 출간작은 AI 시대의 글쓰기 의미를 되새기게 한다. 작가는 "누구를 위해 글을 쓰는가? 왜 글을 쓰는가?"라는 질문을 탐구하며, 성장 과정과 다른 작가들의 이유를 훑는다.

사람은 창작을 하고 싶어 하지만 AI는 그렇지 않다. 고유한 시선과 질문으로 자신의 이야기를 풀어가고, 고통과 쾌락을 동시에 느끼는 과정이 글을 쓰는 이유다. AI는 똑똑한 도구이지만, 창작을 추동하는 최초의 동기와 질문은 인간만이 만들 수 있다.

Advertisement

미래 문학상 공모 변화와 인간적 오답의 기대

조만간 신춘문예와 문학상 공모 문구는 올해와 또 달라질 것이다. 서재 한 켠에서 꺼낸 마거릿 애트우드의 저작은 인간이 여전히 예술을 창작하고 향유하는 의미에 대해 질문을 던진다. AI는 답을 제시하지만, 그 답이 보편적 정답이 될 수는 없다.

올해 공쿠르상 수상자 필리프 자에나다는 머지않아 100% 인간이 쓴 텍스트는 불가능해질 것이라고 지적했다. 그럼에도 그는 AI가 마음과 영혼, 기억을 담아 책을 쓸 수는 없을 것이라 강조했다.

이영경 문화부장은 2027년 경향신문 신춘문예에 헤맴과 오답을 가득 품은 작품이 도착하길 바란다고 전했다. 이는 AI가 대체할 수 없는 인간의 서사와 감정적 깊이가 여전히 문학의 핵심임을 시사한다.