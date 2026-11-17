행정안전부와 교육부는 2027학년도 수능에서 휴대전화를 제출하지 않은 수험생을 적발하기 위해 긴급재난문자의 불시 발송을 검토하고 있다.

정부가 2027학년도 대학수학능력시험 수험 과정에서 휴대전화를 제출하지 않은 수험생을 적발하기 위해 위기 상황 시 발송되는 재난 문자를 불시에 추가 송출하는 방안을 검토하고 있다. 이는 시험 중 무단으로 휴대기기를 사용한 수험생을 즉시 포착하여 부정 행위 여부를 검증하기 위한 핵심 조치로 작용한다.

위기 문자 불시 발송 시스템 운영

행정안전부 관계자는 교육부가 시험 중 불시에 문자 발송을 검토하고 있는 사실을 인지하고 있으며, 송출 시간을 미리 알려줄 경우 그 의미가 퇴색된다는 점을 강조했다. 행정안전부는 교육부로부터 요청이 있을 경우 즉시 시스템을 가동할 수 있도록 준비된 상태라고 밝혔다. 이는 시험 시간에 맞춰 긴급하게 메시지를 전달하여 수험생의 휴대기기 발동을 유도할 계획임을 시사한다.

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이 같은 조치는 긴급재난문자나 안전안내문자와 달리 사용자가 수신을 거부할 수 없는 법적 특성을 활용한 전략이다. 수험생들은 위급 상황을 가정하여 발송되는 문자에 반응할 수밖에 없으며, 이로 인해 숨긴 통신기기가 진동이나 알림음을 통해 노출될 가능성이 높아진다. 이러한 기술적 장치는 수험생의 의도와 상관없이 기기의 작동을 유도하는 데 목적이 있다.

이재명 대통령의 추가 지시와 회의 내용

필리핀 마닐라에서 아세안 정상회의에 참석 중인 이재명 대통령은 11월 17일 현지 호텔에서 수능 비상 점검 회의를 주재했다. 화상으로 진행된 이번 회의에는 한성숙 국무총리와 배경훈 과기부총리, 최교진 교육부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 그리고 임광현 비서실장이 함께 참여하여 대책을 논의했다.

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이재명 대통령은 전날의 수능 비상 점검 회의에서 시험 중에도 수시로 메시지를 발신하는 방안을 추가로 지시했다. 그는 아무리 큰 결심을 한 수험생이라고 하더라도 시험 중 숨긴 통신기기가 울려 부정 행위가 적발되는 일은 저지르지 않을 것이라고 판단했다. 이러한 지시는 시험의 공정성을 확보하기 위한 정부의 강력한 의지를 반영한다.

장애인 수험생 고려와 대국민 담화

특히 장애인 수험생의 경우 장애 유형에 따라 일반 수험생보다 1.5배에서 1.7배 더 긴 시험 시간을 부여받는다. 이로 인해 교시별 시험 시간과 쉬는 시간이 일반 수험생과 상이하여 재난 문자 발송 시점에 세심한 고려가 필요하다. 행정안전부 관계자는 선의의 피해자가 발생하지 않도록 교육부가 이러한 점을 충분히 감안할 것이라고 전망했다.

한편 한성숙 국무총리는 11월 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 수능시험 부정 행위 대응과 관련한 대국민 담화문을 발표했다. 정부는 수험생 간의 선의의 피해를 최소화하기 위해 행정안전부와 교육부가 긴밀하게 협의하고 있으며, 모든 절차가 공정하게 진행될 수 있도록 시스템을 최적화할 것이라고 밝혔다.