2027학년도 수능 영어 영역 1등급 목표 비율이 6~10%로 상향 조정되며 국어와 수학의 대입 변수 역할이 강화될 전망이다. 지원자 수와 난이도 변화가 수험생 전략에 미치는 영향을 분석한다.

교육 당국이 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 영어 영역의 1등급 목표 비율을 기존 대비 대폭 확대하기로 결정하며 수험생들의 대입 전략 재편이 필요한 시점이다. 지난해 불영어 논란으로 인해 1등급 비율이 3.11%에 그친 반면, 올해 평가원은 6%에서 10% 사이의 1등급 산출을 목표로 하고 있다.

영어 난이도 하락 시 국어 수학 영향력 상승

영어가 상대적으로 쉽게 출제될 경우 높은 등급을 받는 수험생이 증가하면서, 국어나 수학 등 다른 주요 영역의 성적이 대학 진학 여부를 가르는 핵심 변수로 작용할 가능성이 크다. 영어는 원점수 90점 이상이면 1등급을 받는 절대평가 방식이나, 지난해에는 상위 4%가 1등급을 받는 상대평가보다 낮은 1등급 비율을 기록해 수험생들의 실제 난이도 가늠이 어려웠었다.

Also read 나토, 고위급 회의 축소에 내년 정상회의도 안 열 듯···“동맹 내 긴장 고조된 상황에서 나온 조치”

지원자 수 분석과 과학탐구 감소 추세

19일 실시되는 2027학년도 수능에는 총 55만 1,864명이 지원했으며, 이 중 영어 영역 지원자는 53만 7,66명으로 집계되었다. 특히 자연계 수험생들을 중심으로 과학탐구 지원자가 지난해 대비 9만 2,734명 감소한 16만 182명을 기록하며, 사회탐구 지원자 45만 2,219명의 약 2.8배에 불과했다.

Advertisement

종로학원 임성호 대표의 표준점수 설명

입시업계 관계자는 응시 인원이 급감한 과학탐구 과목이라도 표준점수상 불리함이 필연적이지 않다고 강조한다. 임성호 종로학원 대표는 "응시생들이 손해가 불가피하다고 겁을 먹을 필요가 없으며, 표준점수는 과목별 난이도에 따라 결정되므로 끝까지 최선을 다해 문제를 풀어야 한다"고 조언했다.

국어 영역 선택 비율과 향후 대입 영향

국어 영역에서는 화법과 작문을 선택한 비율이 75%로 압도적이었으며, 언어와 매체는 25%를 차지했다. 탐구 영역의 표준점수는 시험 난이도와 응시자들의 성적 분포에 따라 달라지므로, 실제 어떤 과목이 어렵게 출제되느냐가 수험생의 최종 등수와 대학 합격 여부에 더 큰 영향을 미치게 될 전망이다.