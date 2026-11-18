2027학년도 대학수학능력시험에서 AI 기반 부정행위를 예방하기 위해 스마트 안경 전수 점검 및 전자기기 반입이 전면 금지된다. 수험생은 개인 사인펜과 수정 테이프 사용을 금하고, 제공되는 필기구만 이용해야 한다.

19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 인공지능(AI) 활용 부정행위를 차단하기 위한 추가 규정이 시험 하루 전까지 확정되었다. 이에 따라 수험생 들은 변경된 소지품 관리 규정과 복장 유의사항을 꼼꼼히 확인하여 시험에 임해야 한다.

수험생 입실 시간 및 스티커 부착 절차

수험생은 오전 8시 10분까지 시험실 입실을 마쳐야 하며, 교탁 위에 놓인 스티커를 가져가 상의 단추에 직접 부착해야 한다. 이 스티커는 시험 중 수험생 신원 확인 및 부정행위 예방을 위한 핵심 도구로 활용된다.

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오전 8시 10분부터 8시 25분 사이 예비령이 울릴 때까지 15분 동안 감독관이 수험생의 옷과 안경, 소지품 등을 상세히 점검한다. 이 시간 동안 수험생은 감독관의 지시에 따라 필요한 절차를 완료해야 한다.

스마트 안경 전수 점검 및 복장 주의사항

감독관은 안경을 쓴 수험생 모두에게 안경을 벗어 책상 위에 내려놓게 하고, 이것이 스마트 안경인지 전수 점검한다. 특히 AI 기반 부정행위 방지를 위해 스마트 안경 착용자는 매 교시 안경을 쓴 상태에서 전수 점검을 받는다.

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감독관은 양 소매를 걷게 하여 초소형 카메라나 초소형 이어폰 등을 숨길 수 있는 옷깃과 소매를 살핀다. 또한 단추에 스티커가 제대로 붙어 있는지 확인하며, 스티커가 떨어졌다고 바로 부정행위로 판단하지는 않는다.

스틱이 떨어졌을 경우 감독관이 제공하는 스티커를 다시 부착하면 문제가 없으며, 감독관의 스마트 안경 확인 요구에 불응할 경우 심의를 거쳐 부정행위 처리될 수 있다.

개인 필기구 반입 금지 및 제공 물품 사용

개인 필기구는 흑색 연필만 책상 위에 올려둘 수 있으며, 지우개가 달려 있는 흑색 연필도 사용 가능하다. 그동안 수험생이 가져올 수 있었던 컴퓨터용 사인펜, 수정 테이프, 지우개, 샤프심은 이번 시험부터 시험장에서 제공하는 것만 써야 한다.

기존에도 제공되었던 샤프에는 샤프심 5개가 포함되어 제공되며, 샤프심이 부족하면 추가로 지급된다. 개인 지참이 불가능한 필기구를 가져왔다면 가방에 넣어 복도에 내놓아야 한다.

시험 중 해당 필기구를 소지하다 적발되면 압수 처리되고, 부정행위에 활용되었는지 여부가 추가로 점검된다. 이는 수험생들의 불이익을 방지하기 위한 명확한 절차이다.

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전자기기 반입 전면 금지 및 위반 시 제재

휴대전화, 스마트 안경, 스마트 워치, 블루투스 이어폰 등 모든 전자기기는 시험장에 반입할 수 없다. 부득이하게 가지고 왔다면 1교시 시작 전 감독관에게 제출해야 하며, 휴대전화는 전원을 끈 채 감독관이 수거하여 시험본부로 가져간다.

스마트 안경, 스마트폰 등 전기를 시험시간에 소지하다 적발되면 사용 여부와 관계없이 부정행위 처리되어 올해 시험이 무효 처리되고, 내년 응시자격도 제한된다.

쉬는 시간에도 소지하다 적발되면 올해 시험이 무효 처리되므로 수험생들은 각별한 주의가 필요하다. 시험 중 소지할 수 있는 시계는 시침과 분침이 있는 아날로그시계뿐이다.

금속탐지기 활용 점검 및 최종 주의사항

수험생의 옷을 비롯해 모든 소지품의 전수 점검은 1교시 시작 전과 3교시 시작 전 이루어진다. 이 과정을 통해 시험의 공정성을 확보하고자 한다.

점검과 감독 과정에서 부정행위가 의심될 경우 감독관은 금속탐지기를 활용해 스마트 기기 소지 여부를 확인할 예정이다. 이는 최신 기술을 활용한 부정행위를 막기 위한 필수적인 조치이다.