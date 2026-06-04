2027 수능 6월 모의평가 실시…출제기관 "공교육 충실 반영, 학교 정상화 기여"

2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가가 전국에서 동시에 치러졌다. 한국교육과정평가원은 공교육 과정 반영과 학교 교육 정상화를 강조하며 사교육 기술 문제 배제, 과목 간 난이도 균형, EBS 간접 연계 등 출제 원칙을 밝혔다. 수험생 수는 감소했으며 정답은 16일 발표된다.

2027학년도 대학수학능력시험의 첫 번째 공식 모의평가가 4일 전국에서 일제히 실시되었다. 한국교육과정평가원 은 출제 방향에 대해 공교육 과정을 충실히 반영하고 학교 교육 정상화에 기여하고자 했다고 밝혔다.

이번 시험은 전국 2124개 고등학교와 564개 지정 학원에서 오전 8시 40분부터 시작되었으며, 지원한 수험생은 48만 8343명으로 지난해 대비 1만 5229명이 감소했다. 평가원은 사교육 기술 중심의 문제를 배제하고 기본 개념 이해도와 추리·분석 등 탐구 중심 사고력을 측정하는 문항을 고르게 배치해 변별력을 확보했다고 설명했다. 특히 과목 간 난이도 균형에 중점을 두어 '사탐런' 현상 등 선택에 따른 유불리를 최소화하려 했다. EBS 연계율은 문항 수 기준 50%를 유지했으나, 단순 암기를 방지하기 위해 개념과 원리를 변형하거나 재구성하는 간접 연계 방식을 채택했다.

필수 영역인 한국사는 평이하게 출제되었고, 영어 및 제2외국어·한문 영역은 절대평가로 진행되었다. 최종 정답은 시험지 회수와 이의신청을 거쳐 16일 오후 5시에 발표되며, 개인별 성적 통지표는 다음 달 1일 수험생들에게 배부될 예정이다





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수능 6월 모의평가 한국교육과정평가원 공교육 학교 정상화 사탐런 EBS 연계 절대평가

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