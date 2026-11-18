교육부와 행정안전부는 2027학년도 수능 당일 오전 8시 30분 전국 휴대전화로 위급재난문자를 발송했다. 이는 시험장 내 휴대전화 몰래 반입 및 AI 기반 부정행위를 방지하기 위해 시행된 사상 최초 조치로, 최대 볼륨 경보음이 10.5초간 울려 제출되지 않은 기기를 적발하는 역할을 한다.

교육부 와 행정안전부 는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러지는 19일 오전 8시 30분을 전후해 전국 휴대전화로 위급재난문자 를 일제히 발송했다고 밝혔다. 이는 수능 시험일 중에 위급재난문자 가 발송된 것이 역사상 처음 있는 사례이다.

이번 조치는 최근 인공지능(AI) 기술을 활용한 시험 부정행위가 증가할 것이라는 우려가 커지면서 마련된 조치이다. 특히 수험생들이 시험장 내에 휴대전화를 몰래 반입하거나, 제출 의무가 있음에도 기기를 제출하지 않는 사례를 적발하기 위한 목적으로 추진되었다.

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위급재난문자 발송 배경 및 핵심 목적

교육부와 행정안전부에 따르면 이날 오전 8시 30분 전원이 켜진 전국의 모든 휴대전화에서 최대 볼륨인 최소 40데시벨 이상의 경보음이 10.5초 동안 울렸다. 휴대전화가 시험장에 반입되어 제출되지 않은 상태라면, 단순히 전원만 켜져 있어도 이 경보음이 발생하여 부정행위 기기를 즉시 찾아낼 수 있는 구조이다.

당초 정부는 시험 시작 직전인 오전 8시 30분께 한 차례만 위급재난문자를 발송할 계획이었다. 그러나 일부 수험생이 문자 발송 전에 휴대전화 전원을 껐다가 시험 중이나 이후에 다시 켜서 부정행위에 활용할 가능성이 제기되면서, 추가 발송과 같은 철저한 대응이 필요하다는 판단이 들어진 것이다.

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수험생 및 학부모 반응과 현장 조치

수능 시험장으로 향하는 수험생들은 투명 가방에 개인 물품을 담아 고사장에 진입해야 했다. 2026년 11월 19일 대구 수성구 대구여자고등학교 고사장에서는 한 수험생이 이러한 규정에 따라 준비된 가방을 들고 시험장으로 향하는 모습이 포착되었다. 이는 기밀 유지를 위해 시험 당일 고사장 외출이 제한되는 등 엄격한 시험 환경이 유지되고 있음을 보여준다.

추가 발송되는 위급재난문자에는 '수능 시험 부정 방지 문자입니다. 국민들께서는 놀라지 마시고 일상생활 유지하시길 바랍니다.'라는 문구가 포함되어 있다. 이는 갑작스러운 큰 소리에 인한 심리적 충격을 완화하고, 불필요한 혼란을 방지하기 위한 안내 문구로 해석된다.

시험 부정 방지 메커니즘과 향후 영향

이러한 제도는 기존에 시행되어 온 휴대전화 제출제도를 보완하는 역할을 한다. 예전에는 수험생이 자발적으로 전원을 끄거나 제출하는 것을 기대했으나, 의도적으로 전원을 끄고 시험 중 다시 켜는 등의 소극적 부정행위가 발생할 수 있어 한계가 있었다. 그러나 위급재난문자는 강제적으로 전원이 켜진 기기에만 소리를 내보내므로, 제출하지 않은 기기의 위치를 특정하는 데 더 효과적이다.

이번 조치는 단순한 경보 발송을 넘어, 수능 시험의 공정성을 담보하기 위한 기술적·제도적 장치로 작용한다. 전국민이 참여하는 최대 규모의 국가시험인 만큼, 기술 발전에 따른 새로운 형태의 부정행위에 선제적으로 대응하려는 정부의 의지가 담긴 사안이다.

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공정한 시험 환경을 위한 사회적 공감대

교육부 및 행정안전부는 이번 위급재난문자 발송이 수험생들의 불안을 가중시키기 위한 것이 아니라, 오히려 모든 수험생이 평등한 환경에서 시험을 치를 수 있도록 하기 위한 것임을 재차 강조한다. 시험 당일 발생하는 갑작스러운 상황으로 인한 심리적 위축을 최소화하되, 부정행위 단속에는 철저하게 대응하는 방향으로 정책이 집행될 예정이다.

앞으로 이러한 위급재난문자 발송 절차는 향후 주요 국가시험에서도 확대 적용될 가능성이 높아 보인다. 교육 당국은 이번 수능에서의 성과와 부작용 등을 면밀히 검토하여, 더 나아가 공정한 평가 문화를 정착시키는 데 기여할 수 있도록 제도 개선 작업을 이어갈 계획이다.