2027학년도 수능에서 스마트안경 등 첨단기기 이용 부정행위 98명이 적발됐다. 교육부는 사상 최초로 위급재난문자까지 동원해 철저한 단속을 진행했다.

교육부 는 19일 실시된 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 첨단기기를 활용한 부정행위가 발생해 총 98명을 적발했다고 밝혔다. 최은옥 교육부 차관은 시험 종료 후 브리핑을 통해 정부가 사상 처음으로 위급재난문자 까지 동원하는 역대 가장 강도 높은 부정행위 방지 대책을 펼쳤음을 확인했다. 이번 조치는 초소형 카메라, 스마트안경 등 정교한 불법 기기의 시험 반입을 차단하기 위해 마련된 것이다.

최은옥 차관 브리핑, 적발 현황 및 대응

최은옥 교육부 차관은 "세 차례 발송한 위급재난문자를 통해 휴대전화 등 전자기기를 적발한 사례가 4교시 종료 기준 49명이다"라고 밝혔다. 구체적으로 오전 8시30분 발송 시 31명, 오후 2시21분과 2시57분 발송 시 각각 11명, 7명이 적발됐다. 이와 별도로 와이파이 신호 탐지 등을 통해 전자기기가 적발된 경우는 44명이 확인되었다.

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특히 시험 도중 스마트기기 활용이 직접적으로 확인된 부정행위는 총 5건으로 나타났다. 충남에서는 스마트안경을 사용한 사례 1건, 경기에서는 소형카메라와 무선이어폰을 소지한 사례 1건이 적발되었다. 또한 시험 중 스마트폰으로 문제지를 촬영한 사례 1건과 화장실에서 스마트폰을 사용한 사례가 서울, 경기 각 1건씩 발생했다.

최 차관은 "적발된 98명 모두를 부정행위자로 처리했다"며 "스마트기기를 활용한 부정행위자에겐 더 엄중한 책임을 묻겠다"고 강조했다. 아울러 교육부와 시도교육청은 적발된 학생의 심리상태 등을 고려해 보호자에게 인계하는 등 보호조치를 병행했다고 덧붙였다. 경찰은 첨단기기를 이용한 시험 문제 촬영이나 외부 통신 여부 등에 대한 수사를 이어갈 계획이다.

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한국교육과정평가원 심의 및 시험장 운영 현황

향후 부정행위의 최종 징계 수위는 교육부와 한국교육과정평가원이 구성할 부정행위 심의위원회를 통해 결정될 예정이다. 이날 전국 1,312개 시험장에서는 감독관 8만 3,400여명이 시험 시작 전 수험생들의 안경을 일일이 확인하고, 옷 단추에 스티커를 부착하는 등 세부적인 점검을 진행했다. 시험장 반경 100미터 이내의 공공 와이파이와 통신사 와이파이 서비스도 중단되어 전자기기 사용을 원천 차단했다.

이번 수능의 응시자 동향에서도 변화가 나타났다. 전체 지원자 55만 1,864명 중 49만 7,526명이 응시해 결시율은 9.85%로, 지난해 9.4%보다 0.45%포인트 상승했다. 특히 졸업생과 검정고시 출신의 응시자가 19만 6,473명으로 집계되어, 2004학년도 이후 23년 만에 가장 많은 수를 기록했다.

난이도 평가 및 수시·정시 영향 전망

교육부와 EBS, 입시업계의 분석을 종합하면 올해 수능은 지난해보다 다소 쉽게 출제된 것으로 평가된다. 국어 영역은 지난해보다 쉬웠으며, 수학 영역은 비슷한 수준을 유지했다. 지난해 '불영어'로 불렸던 영어 영역 역시 지난해보다 난도가 낮아진 것으로 나타났다.

국어와 영어 난도 하락에 따라 정시모집에서 수학 및 탐구영역의 중요도가 상대적으로 높아질 것이라는 전망이 나온다. 현행 수능 체제로 치러지는 마지막 시험이자 지역균형선발이 처음 도입되면서 졸업생들의 대입 재도전이 두드러졌다. 이과생들의 선택이 사회탐구와 확률과 통계에 쏠리는 경향인 '사탐런'과 '확통런'도 심화되었다. 사회·과학탐구 지원자 중 사회탐구 선택 비율은 77.3%에서 85.8%로, 수학에서 확률과 통계 선택 비율은 57.1%에서 64.9%로 각각 증가했다. 수능 성적은 다음 달 11일 통지될 예정이다.