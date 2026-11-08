2027 수능 N수생 역대 최다, 영어 난이도와 탐구 쏠림 현상 주의

2027학년도 수능에 역대 최다 N수생이 참여하며 고3과 치열한 경쟁을 벌인다. 영어 절대평가 등급 비율과 탐구 영역별 응시자 편중 현상이 관건이다.

2027학년도 대학수학능력시험이 31일로 다가온 19일, 올해 수험생들은 역대급 경쟁률을 앞두고 긴장감 속에서 최종 준비에 박차를 가하고 있다. 특히 졸업생과 검정고시생으로 구성된 N수생 인원이 19만 6천 473명으로 전년 대비 1만 4천여 명 증가했으며, 이는 23년 만에最高的인 수치로 고3 재학생들과의 치열한 접전이 예상된다.

역대급 N수생 증가와 수능 체제 종언

올해 수능은 현행 문·이과 분리 시험 체제로 치러지는 마지막 해라는 점과 내년부터 지역 의과대학 정원 확대 방안이 확정되면서 경쟁 구도가 크게 달라졌다. 졸업생만 기준으로 볼 때 17만 3천 706명으로 23년 만에 최대치를 기록했으며, 검정고시생도 2만 2천 767명으로 32년 만에 가장 많은 수준이다.

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진학사 입시전략연구소의 우연철 소장은 최근 N수생과 고3 재학생 간의 성적 격차가 과거에 비해 점차 줄어드는 추세라고 분석했다. 그는 N수생들이 '이번에 반드시 합격해야 한다'는 강한 목표 의식을 가지고 있어 재학생들에게는不小的 부담으로 작용할 수 있다고 지적했다.

다만 우 소장은 N수생 중에서도 최상위권이 아닌 경우, 향후 정시 모집에서 '안정 지원' 전략을 취할 가능성이 높아질 것으로 내다봤다. 이는 N수생들의 지원 패턴이 과거와 다를 수 있음을 시사하며, 고3 수험생들에게도 전략적 대응이 필요한 시점이다.

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영어 등급 비율 혼란과 난이도 예측

수험생들이 주목하는 또 다른 핵심 변수는 영어 영역의 난이도다. 영어는 원점수 90점 이상을 획득하면 1등급을 받는 절대평가 방식이지만, 상위 4% 이내 inclusion 시 1등급을 부여하는 상대평가 방식보다 1등급 비율이 낮게 설정된다.

신임 평가원장 김문희는 올해 수능 영어의 1등급 목표 비율을 상위 6%에서 10% 사이로 제시했다. 그러나 6월 모의평가와 9월 모의평가에서 각각 4.13%, 15.5%의 1등급 비율을 보여 10%포인트 이상의 격차가 발생하며 수험생들의 혼란을 가중시켰다.

종로학원 대표 임성호는 작년까지 불어 논란으로 평가원장이 교체되었던 점을 들어 올해 영어가 어렵게 출제될 가능성은 낮다고 보았다. 오히려 너무 쉽게 출제될 것을 우려하며, 80점 이상을 받으면 2등급을 확보할 수 있어 중대 변수가 되지 않을 것으로 분석했다.

대성학원 입시전략실의 김원중 실장은 9월 모의평가에서 영어가 상대적으로 쉽게 출제되었으므로, 본 시험에서는 다소 난이도를 높일 것으로 전망했다. 하지만 작년처럼 극단적으로 높은 난도를 유지하진 않을 것으로 예상되며, 이는 수험생들의 심리적 안정에 도움이 될 수 있다.

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탐구 영역 쏠림 현상과 표준점수 리스크

탐구 영역에서는 사회탐구 응시자가 압도적으로 몰리는 '사탐런'과 수학에서 '확률과 통계' 선택 과목에 집중되는 '확통런' 현상이 통합 수능 도입 이후 최고조에 달할 것으로 예상된다. 자연계 학생 일부가 과학탐구 대신 사회탐구를 선택하면서 사회탐구 응시자는 45만 2천 219명에 달했다.

반면 과학탐구 응시자는 16만 182명에 그쳤으며, 전체 탐구 응시자 53만 1천 676명 중 무려 85.1%가 사회탐구 중 적어도 한 과목을 선택했다. 수학에서도 '확률과 통계' 응시자 비율이 64.9%로 압도적이며, '미적분'이나 '기하' 응시자 비율은 35.1%에 불과했다.

우연철 소장은 작년 사회탐구가 어렵게 출제되어 표준점수가 높아졌으며, 이로 인해 사회탐구 선택 수험생이 유리했던 점을 지적했다. 그러나 올해 사회탐구가 평이하게 출제될 경우, 과학탐구 선택 수험생이 역전 유리할 수 있어 무조건적인 사탐 선택이 이득이라고 단정할 수는 없다고 강조했다.

임성호 대표는 응시 인원이 적은 과목에서 표준점수상 손해가 불가피하다는 소문이 있지만, 이는 과목별 난이도에 따라 달라지므로 일반화할 수 없다고 반박했다. 그는 수험생들이 끝까지 최선을 다해 문제를 풀어 표준점수 극대화를 노려야 한다고 당부했다. 이는 특정 과목 쏠림 현상이 오히려 역풍을 부를 수 있음을 경고하는 대목이다.