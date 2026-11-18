교육부와 행정안전부는 2027학년도 수능 부정행위 예방을 위해 필기구를 흑색 연필로 제한하고 시험장 내 전국민 재난문자 발송을 검토 중이다. 수험생들은 집중력 저하와 형평성 논란, 악의적 신고 등 새로운 규제로 인한 혼란을 호소하고 있다.

교육부와 행정안전부는 2027학년도 대학수학능력시험 을 하루 앞둔 18일, 시험 부정행위 예방 을 위한 긴급 대책을 발표했다. 정부는 휴대전화 소지 여부 검사를 위해 시험 도중 전국민 위급 재난문자 를 발송하는 초유의 시도를 검토하고 있으며, 필기구 휴대도 기존 다양한 용품에서 흑색 연필 하나로 제한했다. 이러한 규제는 AI와 소형 전자기기를 이용한 부정행위가 증가함에 따라 신속히 마련된 조치이나, 수험생 과 학부모 사이에서는 집중력 방해와 형평성 논란으로 인한 큰 혼란이 일고 있다.

필기구 제한과 재난문자 발송 정책

기존 수능 시험장에서는 컴퓨터용 사인펜, 수정 테이프, 지우개, 샤프심, 흑색 연필 등 여러 필기구를 휴대할 수 있었으나, 이날부터는 흑색 연필 한 가지만 허용된다. 정부는 시험 중 휴대전화 소지 여부를 확인하기 위해 긴급재난문자를 발송하는 방안을 제시했다. 이 조치는 초소형 카메라 등 디지털 부정행위를 차단하려는 취지다. 그러나 시험장 내에서 문자가 울릴 경우 발생하는 소음과 심리적 불안감에 대한 우려가 크다.

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이재명 대통령은 전날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 재난문자 발송 시 시험 중단 시간을 고려해 시험 종료 시간을 연장하는 방안을 검토하라고 지시했다. 하지만 이 같은 조치가 실제 시험 진행에 막대한 지장을 줄 수 있다는 비판이 나온다. 수험생과 학부모들은 문자 수신 자체만으로도 긴장감이 고조될 수 있음을 우려했다.

수험생과 학부모의 혼란과 우려

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 오전, 서울 강남구 진선여자고등학교 앞에서 만난 수험생 최지우(19)양은 필기구 변경에 대한 당혹감을 토로했다. 최양은 "지우개와 샤프심에 예민해서 1년 동안 같은 것만 쓰고 적응해 왔는데, 갑자기 안 된다고 하니 당황스럽다"며 세부적인 안내가 부족하다고 밝혔다. 연필 뒤에 달린 지우개 사용 가능 여부나 지우개 배포 방식에 대한 명확한 설명이 없었기 때문이다.

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수험생 김아무개(22)씨는 재난문자로 인한 시험장 내 혼란을 가장 큰 걱정거리로 꼽았다. 김씨는 "사소한 요인에 영향을 많이 받는 편인데, 교실에서 문자가 울리고 퇴실 조치가 이뤄지면 흐름도 끊기고 집중할 수가 없을 것 같다"고 말했다. 감독관 등 주변 사람들에게도 문자 소음이 distracting하게 작용할 수 있어 심리적 부담이 커질 수 있음을 우려했다.

수험생 아들을 둔 이아무개(50)씨는 시간 연장에 대한 정부의 해명이 설득력 부족하다고 지적했다. 이 씨는 "방해받은 시간만큼 시험 시간을 연장해준다고 하던데 수험생들은 '이게 말이 되는 거냐'고 이야기하더라"며 "혼란은 피할 수 없고 형평성 얘기도 나오지 않을 수 없을 것"이라고 말했다. 이는 시험 중단으로 인한 피해가 시간 연장만으로 보상될 수 없다는 수험생들의 공통된 인식이다.

복장 규명과 악의적 신고에 대한 불안감

초소형 카메라 사용 방지를 위해 옷 단추 등에 스티커를 부착하도록 한 지침은 복장 선택을更难하게 만들었다. 학부모 임아무개(49)씨는 "단추 없는 지퍼 후드티를 입혀 시험장에 보내기로 했는데, 생각해보니 지퍼에도 스티커를 붙일 수 있을 것 같다. 아무 것도 없는 면 티셔츠를 입게 해야 할 것 같다"며 복장 준비에 어려움을 호소했다. 이는 규제의 뾰족수를 피하기 위해 오히려 더 극단적인 복장 선택을 강제받는 역설을 낳고 있다.

부정행위 신고 시 포상금 지급 정책 역시 부작용에 대한 우려를 키우고 있다. 이아무개(19)군은 "친구들 사이에 일부러 다른 사람 가방에 전자기기를 넣고 신고할 수도 있다는 얘기까지 나온다"며 악의적 신고의 가능성을 걱정했다. 최지우양도 "쉬는 시간에 부정행위를 하던 사람이 수가 틀리면 휴대전화를 남의 가방에 넣는 식으로 다른 수험생에게 피해를 줄 수 있을 것 같다"고 우려했다.

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정부의 강력한 단속 방침이 명백한 부정행위자는 차단하겠지만, 무고한 수험생들을 불안 속에 몰아넣는 부작용이 예상된다. 특히 집중력이 중요한 주관식 시험 환경에서 재난문자 발송이나 악의적 신고는 전체적인 시험 운영의 신뢰성을 훼손할 수 있다. 수험생들은 명확한 기준과 안정적인 시험 환경 restoration을 요구하고 있다. 19일 치러질 대학수학능력시험의 성공적인 운영을 위해선 추가적인 안내와 수험생들의 심리적 안정을 돕는 세심한 배치가 필요한 시점이다.