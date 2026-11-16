2027 수능 AI 커닝 대책, 초소형카메라 포함 후속 조치 마련 중

교육부, 2027학년도 수능 스마트안경 및 초소형카메라 부정행위 우려로 추가 대책을 추진 중. 전담 인력 배치와 배상책임보험 도입 등 현장 대응 방안 제시.

교육부 는 다가오는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 스마트안경 을 활용한 인공지능(AI) 기반 부정행위, 즉 ' AI 커닝'이 발생할 가능성을 경고하며 추가적인 차단 대책을 마련 중이다. 시험이 사흘 앞으로 다가온 시점에서 기술의 고도화로 인한 부정행위 우려가 수험생과 학부모 사이의 불안을 키우고 있으며, 이에 따라 각급 교육청에서는 현장 대응에 분주한 모습이다.

교육부, 초소형카메라 부정행위 우려 추가 대책 추진

교육부는 2026년 11월 16일, 현재 논의되는 대책이 스마트안경에만 국한되지 않을 수 있다고 밝히며 초소형 카메라를 이용한 부정행위 가능성도 함께 보고 추가적인 조치를 준비하고 있다고 발표했다. 이로 인해 서울 시내 카메라 매장을 방문한 수험생들 사이에서는 렌즈 착용을 처음 시도하는 사례가 끊이지 않고 있어, 기기 식별에 대한 우려가 현실로 드러나고 있다.

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수험생과 학부모, 수능 연기론 및 세부 대책 요구

수험생과 학부모들은 기술적인 난제를 이유로 한 수능 연기 가능성을 거론하며 강한 불안을 호소하고 있다. 대전의 한 고3 학부모는 AI 안경뿐만 아니라 전파 차단과 소매 확인 등 세밀한 대책이 필요하다고 지적하며, 기술적으로 방어가 불가능할 경우 시험 연기가 나을 것이라고 주장하고 있다. 또한, 재수생 학부모들은 시험장 내 최소 1명의 스마트안경 전담 인력 배치안이 나왔지만, 고도화된 기술을 모두 적발할 수 있을지 의문을 제기하고 있다.

강원도 춘천의 학부모는 수능 연기 소문이 퍼지면서 불안한 일상을 보내고 있다며, 스마트 기기 부정행위를 막을 확실한 방안이 시급하다고 강조했다. 광주광역시에 사는 재수생 학부모는 평소 안경을 착용하던 딸이 감독관의 시선을 의식할 수밖에 없는 상황이 발생할 것을 우려했다. 이러한 분위기는 시험의 공정성에 대한 신뢰를 떨어뜨릴 수 있는 요인으로 작용하고 있다.

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교사들, AI 기기 판별 부담과 책임 소회 호소

시험 감독을 맡은 교사들 역시 스마트안경과 일반 안경을 구분해야 하는 막중한 부담을 느끼고 있다. 경남지역 한 교사는 최신 스마트안경은 외형상 일반 안경과 구분이 어렵다고 전하며, 장시간 진행되는 시험에서 세심한 부분을 일일이 살피는 것이 큰 스트레스라고 토로했다. 인천교사노조 관계자는 사후에 부정행위가 드러날 경우 감독관인 교사가 책임을 지게 될 것이라는 우려를 전했다.

이윤경 대전교사노조 위원장은 기존 업무 스트레스에 AI 기기 판별 부담이 더해져 정신적 고통이 크다고 밝혔다. 울산교사노조도 교육부가 사전에 실효성 있는 대책을 마련하지 않아 뒷북 처사를 하고 있다고 비판했다. 교사 커뮤니티에는 이에 대한 고충을 토로하는 글이 잇따르고 있어, 인력 지원과 명확한 지침 마련이 시급한 실정이다.

교육청별 전담 인력 배치 및 제도적 보완책 마련

전국 교육청은 교육부의 '2027학년도 대학수학능력시험 스마트안경 대응방안'에 따라 현장 대응 체계를 구축하고 있다. 각 시도 교육청에서는 교감과 장학사로 구성된 '도감독관' 351명과 각 도교육청 파견 지원인력 351명 등 총 702명을 배치해 2인 1조로 판별 임무를 수행한다. 시험 중 스마트안경 착용이 확인되거나 확인 요구에 불응할 경우, 심의를 거쳐 당해 시험 무효와次年 응시 자격 정지 처분이 내려질 수 있다.

경기도교육청은 계획적이고 고의적인 부정행위에 대해 고발이나 수사 의뢰로 대응할 방침이다. 인천시교육청은 지역별 상이한 대책 적용 시 수험생 간의 불리함을 지적할 수 있다는 이유로 전국 통합 대책을 고수하고 있다. 한편, 제주도교육청의 고의숙 교육감은 식별 요령 교육을 강화하고 한국교육과정평가원이 모든 감독교사를 위한 배상책임보험에 가입하는 등 교사 보호 조치를 실시하고 있다.