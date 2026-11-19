2027학년도 수능에서 스마트기기 등 디지털 부정행위로 98명이 적발된 가운데, 정부는 위급 재난문자를 활용한 적발 사례와 향후 징계 절차를 공개했다.

교육부 최은옥 차관은 19일 세종시 정부세종청사에서 2027학년도 대학수학능력시험 종료 후 브리핑을 통해 AI 및 스마트기기 관련 부정행위 적발 현황을 공식 발표했다. 이날 오후 4시 37분 4교시가 종료된 시점을 기준으로 집계된 총 부정행위자는 98명이다. 이 중 스마트 안경 착용, 소형 카메라 및 무선 이어폰 소지, 시험 중 스마트폰으로 문제지 촬영 등 실제 스마트기기를 시험에 활용한 정황이 확인된 사례는 총 5건으로 파악되었다.

스마트기기 활용한 실제 부정행위 5건 적발

스마트기기를 직접 시험 장면에 활용하다 적발된 5명의 사례는 구체적인 지역과 수단이 확인되었다. 충남에서는 스마트안경을 착용한 사례가 적발되었으며, 경기에서는 시험장에 소형카메라와 무선이어폰을 소지한 정황이 포착되었다. 서울과 경기 지역에서는 시험 중 스마트폰으로 문제지를 촬영한 행위가 확인되었고, 서울과 경기 지역 화장실에서 스마트폰을 사용하는 행위도 적발되었다. 또한 서울 지역에서는 시험장 내 와이파이 신호 탐지 기술을 통해 2명이 추가로 적발되기도 했다. 이러한 정황들은 시험 감독관들의 현장 감시와 첨단 탐지 장비를 통해 확인된 결과물이다.

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위급 재난문자 발송으로 49명 추가 적발

정부가 시험 직전과 도중에 세 차례 전국 시험장에 발송한 위급 재난문자는 추가 적발에 주요한 역할을 했다. 위급 재난문자 발송으로 적발된 인원은 총 49명으로, 이는 전체 부정행위자의 절반 가까이 차지하는 수치이다. 먼저 오전 8시 30분 발송된 1차 문자에서 31명이, 오후 2시 21분 발송된 2차 문자에서 11명이, 그리고 오후 2시 57분 발송된 3차 문자에서 7명이 각각 적발되었다. 초기 발표 당시 1차 문자에서 22명이 적발된다고 명시했으나, 이후 집계 과정에서 27명이 더 늘어 총 31명이 된 것으로 정정되었다. 적발 지역은 서울 16명, 경기 7명, 인천 6명, 대구 3명, 전남 및 광주 지역이 각각 3명으로 집계되었다.

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신진용 대입정책과장의 발송 시간 및 징계 방침 설명

신진용 교육부 대입정책과장은 재난문자 발송의 시간적 배치와 그에 따른 조치 사항을 설명했다. 신 과장은 1차와 2차 위급 재난문자는 시험의 쉬는 시간에 발송했으나, 3차 문자는 4교시 첫 번째 과목인 한국사 영역이 종료되기 1분 전에 발송했다고 밝혔다. 시·도교육청과 학교 측에는 시험 중 재난문자가 울려 시험에 지장을 주는 사안이 발생할 경우, 지체된 시간만큼 시험 시간을 추가로 부여하도록 사전에 안내했음을 강조했다. 아울러 신 과장은 스마트 기기를 활용한 부정행위 5명이 위급 재난문자 발송 과정에서는 적발되지 않은 이유에 대해서는 현재 확인 중이라고 덧붙였다.

부정행위심의위원회 심의 및 12월11일 이전 처리 완료

최은옥 교육부 차관은 스마트기기를 활용한 부정행위자에 대해 보다 엄중한 책임을 물을 것이라고 경고하며, 최종 징계 수위를 결정하는 절차가 필요하다고 말했다. 신진용 과장은 보다 정확한 사안은 시험장에서 부정행위로 판단했던 다양한 증거와 진술서 등을 바탕으로 부정행위심의위원회를 통해 판단할 예정이라고 밝혔다. 스마트 기기로 적발된 98명은 향후 심의 과정을 통해 징계수위가 결정되며, 교육부는 적발된 인원의 이의신청 등을 포함한 모든 처리 절차를 오는 12월 11일 성적 발표 이전에 마무리할 계획이다. 이를 통해 정당한 학생들의 성적에 불이익이 발생하지 않도록 관리하겠다는 방침이다.