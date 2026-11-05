2027 서울 세계청년대회 준비 현황... 50만 명 숙박·폭염 대비 안전 관리 강화

2027년 8월 서울에서 열리는 세계청년대회는 50만 명 규모의 숙박 시설을 확보하고 폭염과 인파 밀집에 대응한 안전 관리 체계를 구축했다. 국제 행사로서의 경제적 파급 효과는 총산출 2조 700억 원 이상으로 예상된다.

2027년 8월 서울에서 개최되는 ' 2027 서울 세계청년대회'의 조직위원회는 참가자 50만 명의 숙박 시설 확보와 폭염 대응 안전 관리 체계를 마련했다고 2026년 11월 5일 밝혔다. 정순택 대주교 조직위원장과 이경상 주교 총괄 코디네이터는 서울 중구 명동대성당에서 열린 기자회견을 통해 대회 준비 현황을 공개했다. 이 대회는 전 세계 가톨릭 청년들이 한자리에 모여 신앙과 문화를 교류하는 대규모 국제 행사다.

참가자 규모 및 주요 일정 안내

조직위는 전 세계 190개국에서 약 40만 명의 해외 청년 순례자, 10만 명의 국내 참가자가 등록할 것으로 예상한다. 지난달 22일 등록 개시 이후 전날까지 8만 1천 820명이 등록했으며, 약 3천 명의 취재진과 1만 3천 명의 주교 및 사제단, 2만 명의 자원봉사자가 함께한다. 주요 일정은 3일 개막 미사, 5일 레오 14세 교황 환영 행사, 6일 서울월드컵경기장에서의 '십자가의 길', 7일 밤샘기도, 8일 서울공항 파견 미사로 구성된다.

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각 행사장별 예상 참석 규모는 개막 미사 20만 명, 교황 환영 행사 30만 명, 십자가의 길과 밤샘기도 각각 50만 명이다. 마지막 파견 미사에는 미등록 참가자를 포함해 최대 100만 명이 모일 것으로 예측된다. 대회 이전인 2026년 7월 29일부터 8월 2일까지는 전국 15개 교구에서 교구대회가 진행된다.

폭염 대비 안전 관리 및 의료 지원 체계

조직위는 폭염과 인파 밀집으로 인한 온열질환과 사고 위험에 대비해 안전 관리를 강화한다. 가톨릭중앙의료원을 중심으로 행사장에 냉방 설비를 갖춘 응급의료시설과 전문 의료진을 배치하고, 인근 병원과 연계한 긴급 이송체계를 가동한다. 이는 더위가 절정인 8월에 야외 행사가 이어지는 만큼 참가자들의 건강과 안전을 최우선으로 고려한 조치다.

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특히 장애가 있는 순례자들의 접근성을 높이기 위해 단차 없는 동선을 연결하고 휠체어 이용 공간 및 동반인 좌석을 마련한다. 주요 프로그램에는 수어와 자막 제공을 통해 장애인과 비장애인 모두无障碍로 참여할 수 있는 환경 조성을 약속했다. 이는 다양한 배경을 가진 세계 각국의 청년들이 평등하게 행사에 참여할 수 있도록 하는 포용적 정책이다.

50만 명 숙박 시설 확보 및 범부처 협력

참가자 숙박 문제는 성당, 홈스테이, 학교 체육관과 강당, 공공시설 등을 활용해 50만 명 수용이 가능한 공동숙박시설을 확보하는 방식으로 해결한다. 서울대교구는 27만 명, 서울시와 서울시교육청 등을 통해 추가 23만 명의 숙박 공간을 확보할 예정이다. 이는 대규모 국제 행사가 치러지는 서울의 주거 환경에 부담을 주지 않으면서도 충분한 숙소를 보장하기 위한 전략이다.

행정안전부, 보건복지부, 법무부, 국토교통부 등 관계 부처와 문화체육관광부는 범부처 협조체계를 구축한다. 대회 3개월 전부터는 정부 통합 대응조직이 상시 체제로 운영된다. 이은복 부단장은 이번 대회가 국경과 종교를 넘어 전 세계 청년들이 하나 되는 계기가 될 것이며, 우리나라 문화의 매력을 알리고 국가적 신뢰도를 높이는 소중한 기회가 될 것이라고 강조했다.

지역 경제 활성화 및 경제적 파급 효과

행사 교통 통제 시 상가 진출입을 보장하고, 인근 음식점 및 편의점과 연계한 식사 제공 방안을 마련해 지역 상인의 영업 피해를 최소화한다. 이는 행사가 지역 경제 활성화로도 이어지도록 설계된 중요한 요소다. 한국마이스협회의 추정에 따르면, 이번 대회의 총산출 효과는 2조 700억 원에서 3조 1천 500억 원, 부가가치 효과는 9천 100억 원에서 1조 3천 700억 원에 달한다.

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고용 유발 효과는 1만 1천 명에서 1만 6천 명으로 예상되며, 이는 대회 준비 및 운영 과정에서 생성될 일자리 수를 의미한다. 정순택 대주교는 2027년 여름 서울에서 젊은이들이 자신의 참된 가치를 발견하고 서로에게 문을 열어 진정한 만남의 경험을 하기를 기대했다. 온 국민이 전 세계 젊은이들과 함께 하는 축제의 장이 될 것임을 다시 한번 확인했다.