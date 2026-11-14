2027 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 최종전 서울 아레나 확정

서울시가 2027년 리그 오브 레전드 월드 챔피언십(WCS) 최종전을 도봉구 서울 아레나에서 개최하는 것을 공식 승인받았습니다. 역대 최대규모의 글로벌 e스포츠 대회가 서울을 찾으며, 지역 경제 활성화와 관광 산업 발전을 기대해 봅니다.

서울특별시 는 2027년 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 (WCS)의 최종전 개최지를 도봉구 창동 소재 서울 아레나 로 확정지었다고 15일(한국시간 기준) 발표했습니다. 이는 라이엇 게임즈 가 미국 뉴욕에서 열린 2026년 리그 오브 레전드 쇼케이스 행사에서 공식적으로 서울을 우승 결정전의 장소로 선언함에 따른 것입니다. 서울은 2023년 고척스카이돔에서 대회를 치른 이후, 4년 만에 다시 최종전을 유치하게 되었습니다.

2027년 대회 진행 방식 및 장소

2027년 리그 오브 레전드 월드 챔피언십은 서울과 수원 두 도시를 옮겨 가며 진행됩니다. 준결승과 4강전(준준결승)은 경기도 수원컨벤션센터에서 개최되며, 최상위 권을 다투는 최종전은 서울특별시의 새로운 랜드마크인 서울 아레나에서 열립니다. 서울 아레나는 현재 도봉구 창동에서 건설 중인 대규모 공연 및 문화 시설로, 다음 해 완공을 목표로 하고 있습니다. 이 venues 선택은 서울의infra structure와 관광 자원을 결합하여 글로벌 이벤트의 품격을 높이기 위한 전략입니다.

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유치 과정과 라이엇 게임즈와의 협의

서울시는 향후 1년 후의 대회를 미리 준비하기 위해 신속한 유치 활동을 벌였습니다. 시는 먼저 대회 유치를 위한 제안서를 제출하고, 라이엇 게임즈의 현장 평가 과정을 거쳤습니다. 이후 8월쯤 최종전 개최 희망 도시로 선정되는 마일스톤을 달성했고, 그 후라이엇 게임즈와의 상세한 협상을 통해 개최를 최종 확정했습니다. 이번 승인은 단순한 장소 선택을 넘어, 서울이 글로벌 e스포츠 중심지로서의 입지를 굳히려는 정부의 적극적 의지가 반영된 결과입니다. 시는 향후 라이엇 게임즈와 함께 대회 개최에 필요한 구체적인 지원 방안을 논의하고, 공식 계약 체결을 비롯한 후속 절차를 추진할 예정입니다.

2023년 대회 경제적 파급효과 분석

서울시가 이번 대회를 유치하려는 배경에는 막대한 경제적 파급 효과가 존재합니다. 한국e스포츠협회의 연구 자료에 따르면, 2023년 서울에서 열린 월드 챔피언십은 약 5억 5,500만 달러(약 7,400억 원)의 직접·간접 경제적 영향을 미쳤습니다. 당시 약 20만 명의 국내외 방문객이 서울을 찾았으며, 이들의 숙박, 식사, 쇼핑 등 관광 지출은 약 1억 4,295만 달러(약 1,906억 원)로 추산되었습니다.

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또한 전 세계 라이브 방송을 통한 도시 브랜드 홍보 효과는 약 1억 5,000만 달러(약 2,000억 원)로 평가되었습니다. 조직위원회가 국내에서 직접 사용한 비용은 약 1,575만 달러(약 2억 1,000만 원)에 달했습니다. 이러한 수치는 서울이 e스포츠 대회를 단순한 스포츠 행사가 아닌, 지역 경제와 문화 산업을 함께 성장시킬 수 있는 핵심 비즈니스로 인식하고 있음을 보여줍니다. 과거 2014년에는 서울월드컵경기장에서, 2023년에는 고척스카이돔에서 결승전이 치러진 바 있으며, 서울 아레나는 그 역사적 맥락을 이어받는 새로운 무대가 될 것입니다.

동부권 상권 활성화 및 관광 촉진 전략

서울시는 이번 대회를 서울의 문화 및 관광 자원과 연계한 글로벌 축제로 발전시키겠다는 구상을 가지고 있습니다. 특히 관내 방문객들의 지출을 유도하여 숙박, 외식, 쇼핑 분야에 관광 소비를 증대시키고자 합니다. 시는 관련 기관들과 지역 사회가 협력하여, 창동을 비롯한 서울 동부권의 상권 revitalization을 도모할 계획입니다. 대회를 계기로 유입되는 해외 및 국내 관광객들이 동북권 지역에 머무르고 소비할 수 있도록 인프라를 강화하고 마케팅 활동을 펼칠 예정입니다. 이는 2023년 대회에서 나타난 관광 수요가 특정 구간에 집중되지 않고 광범위하게 퍼질 수 있도록 유도하기 위한 조치입니다. 2026년 11월 14일 뉴욕에서 공식 발표된 이번 소식은 서울이 2027년 e스포츠의 중심으로 다시 한번 부상할 것임을 예고하며, 시민들과 관광객들에게 큰 기대를 주고 있습니다.