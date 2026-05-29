2026학년도 2학기 신입생 모집

서울디지털대학교는 7월 16일까지 2026학년도 2학기 신입생을 모집한다. 신입생은 원서를 입학지원센터 홈페이지에서 온라인으로 접수할 수 있으며 합격자는 7월 22일 발표된다.

서울디지털대학교 는 7월 16일까지 2026학년도 2학기 신입생을 모집한다. 신입생은 원서를 입학지원센터 홈페이지에서 온라인으로 접수할 수 있으며 합격자는 7월 22일 발표된다. 이번 모집은 12개 학부 37개 학과·전공을 대상으로 진행된다.

서울디지털대는 인공지능(AI) 기반 교육 혁신과 실무 중심 교육과정을 강화해 미래 산업을 이끌 융합형 인재 양성에 집중한다는 계획이다. 대학은 학과 신설과 교육과정 개편으로 학습자 선택 폭을 넓히고 장학 혜택 확대로 학비 부담을 낮춰 학습자 중심의 교육 환경을 강화하고 있다. 2026학년도 신설 학과·전공은 AI실무활용전공, 조형예술전공, 범죄교정전공, 응용상담학과 등이다. 서울디지털대는 최근 6년간 19개 학과·전공을 신설하며 산업 수요 기반 교육 경쟁력을 강화했다.

주요 학과·전공은 기계로봇항공학부 기계공학과·드론로봇전공, 안전시스템공학부 소방방재학과·산업안전공학과·건설시스템공학과, 경찰탐정교정학부 탐정학과·범죄교정전공, 상담심리학부 응용상담학과, AI공학부 정보보안전공·AI실무활용전공, 회화학부 조형예술전공 등이다. 올해 대학은 인공지능 전환(AX)을 핵심 전략으로 정하고 전공과 AI 기술을 접목한 융합교육을 확대하고 있다. 신설된 AI실무활용전공은 비전공자도 단계적으로 학습할 수 있도록 설계됐다. 생성 AI 활용 전문가 과정, AI 크리에이터 과정, AX 전문가 과정 등 실무 중심 교육과정을 운영한다.

복수전공, 부전공, 융합과정, 나노디그리 등 다전공 제도도 확대해 학습자가 진로와 직무 목표에 맞는 교육 경로를 설계할 수 있도록 지원한다. 서울디지털대는 학점당 수업료를 6만7500원으로 책정하고 있다. 국가장학금과 교내·외 장학제도를 활용하면 학비 부담을 줄일 수 있다. 입학생 전원에게 장학 혜택이 적용돼 신입생은 졸업 때까지 수업료 25%, 편입생은 1~2년간 수업료 40%를 감면받는다.

산업체위탁전형과 군위탁전형 입학생은 졸업 때까지 매 학기 수업료 50% 감면 혜택을 받을 수 있다. 서울디지털대는 입학 홈페이지에서 '입학상담 예약' 서비스도 운영한다. 자세한 내용은 서울디지털대 입학 홈페이지에서 확인할 수 있다





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서울디지털대학교 신입생 모집 2026학년도 2학기 인공지능 교육

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