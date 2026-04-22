2026년, 역대 두 번째로 더운 해 될 가능성…'슈퍼 엘니뇨' 우려

2026년이 역대 가장 더운 해인 2024년에 이어 두 번째로 더운 해가 될 가능성이 크다는 분석이 나왔다. 올해 여름 이후 '슈퍼 엘니뇨' 발생 가능성도 제기되며 지구 온난화에 대한 우려가 커지고 있다.

2026년이 역대 가장 더운 해인 2024년에 이어 두 번째로 더운 해가 될 가능성이 크다는 분석이 나왔다. 이미 올해 첫 3개월 동안 지구 기온, 해수면 온도, 북극 해빙 등 여러 지표가 좋지 않은 가운데, 올해 여름 이후 ‘슈퍼 엘니뇨 ’ 발생 가능성에 관심이 쏠리고 있다.

영국의 비영리 기후연구단체 ‘카본브리프’는 5개 연구 그룹의 데이터를 기반으로 분석한 결과 2026년은 기록상 두 번째로 더운 해가 될 가능성이 크다고 예측했다. 산업화 이전 대비 2026년 지구 기온이 1.37~1.58도 높을 것으로 분석되었으며, 가장 가능성이 큰 값은 1.47도였다. 이는 올해가 2024년에 이어 역대 두 번째로 더운 해가 될 가능성이 크다는 것을 의미한다. 최근 3년이 역대 가장 무더운 해 1~3위를 기록하고 있으며, 2015~2025년은 관측 이래 가장 더운 11개 해에 해당한다.

올해가 역대 가장 더운 해가 될 가능성도 있다. 카본브리프는 올해 기온 상승 폭이 2024년 기록인 1.55도를 넘어설 확률을 19%로 계산했다. 1.5도를 넘어설 확률은 30%였다. 올해 1분기 전지구적 기후 상황은 이미 여러 관측기관에서 ‘심상치 않다’는 전망을 내놓고 있다. 기온, 해수면 온도, 북극 해빙 등이 기록적으로 높거나 낮게 나타나고 있다.

특히 해수면 온도는 역대 1위 기록인 2024년 기록을 턱밑까지 따라잡고 있는 모양새다. 북극 해빙의 최대 면적은 인공위성 관측을 시작한 지 48년 만에 역대 최소치를 기록했다. 북극 해빙의 부피 또한 지난해보다 적고, 최근 몇 년보다도 정점 시기가 상당히 낮을 것으로 예상된다. 관건은 올해 여름 이후 발생할 것으로 전망되는 엘니뇨의 강도다.

여러 관측기관들은 올해 여름 이후 엘니뇨가 발생할 가능성이 큰 것으로 내다보고 있으며, 개중에는 그 강도가 강할 것이란 전망도 포함되어 있다. 미국 국립해양청 기후예측센터는 올해 5~7월 엘니뇨가 발생할 확률을 61%로 예측했다. 일각에서는 ‘매우 강한’ 엘니뇨를 ‘슈퍼 엘니뇨’라 가리키며 그 발생 가능성에 주목한다. 과거 강한 엘니뇨가 발생했던 시기에는 역대급 폭염과 홍수 등 재난들이 발생했기 때문에 기상학계에서는 올해 엘니뇨의 발생과 강도에 촉각을 곤두세우고 있다.

하지만 3~5월은 ‘봄철 예측 장벽’으로 인해 엘니뇨 남방진동의 향방을 예측하기 어렵다. 카본브리프는 과학자들이 강력한 엘니뇨 또는 ‘슈퍼 엘니뇨’가 발생할 것이라고 확신하려면 몇 달 더 기다려야 할 것이라고 짚었다. 만약 올해 초강력 엘니뇨가 발생한다면, 2027년에는 새로운 최고 기온 기록이 세워질 가능성이 크다





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